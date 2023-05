A Lucca, una bambina di 6 anni torna a vedere grazie a un intervento super specialistico

A Lucca una bambina di 6 anni con malformazione cranio-facciale è tornata a vedere grazie ad un delicato intervento chirurgico. L’operazione è stata effettuata all’ospedale “San Luca” di Lucca.

Una bambina di 6 anni ha riacquistato la vista grazie ad un delicato intervento chirurgico effettuato all’ospedale di Lucca “San Luca” dal primario del reparto di Oculistica, il dottor Fausto Trivella e dal suo staff.

La bambina, proveniente con la sua famiglia dal Trentino Aldo Adige, era affetta da una malformazione cranio-facciale che le causava notevoli deficit visivi e problematiche posturali.

Ad affiancare il primario era presente la dottoressa Isabella Ghelarducci, specializzata nell’esecuzione di interventi alle palpebre, all’orbita e alle vie lacrimali; interventi che vengono eseguiti in pochi contesti ospedalieri, sia nel panorama nazionale che in quello europeo.

Il primo a dare la notizia, nella giornata di ieri, è stato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha commentato così il successo dell’operazione: “Grazie alla dottoressa Isabella Ghelarducci, al dottor Fausto Trivella e a tutta l’equipe di Oculistica di Lucca, centro di riferimento europeo per bambini e adulti!“.

L’ospedale “San Luca” un’eccellenza nel campo

Il dottor Trivella ha tenuto a precisare quanto segue: “All’ospedale di Lucca abbiamo già due professioniste in grado di effettuare procedure di questo genere: oltre alla dottoressa Isabella Ghelarducci, c’è anche la dottoressa Laura Cinelli, in un team ormai super-collaudato in questo ambito. Ringrazio tutti i colleghi, il personale infermieristico e dei servizi collegati per la costante disponibilità e professionalità”.

Il reparto oculistico dell’ospedale toscano esegue regolarmente interventi di chirurgia orbito-palpebrale (di tipo ricostruttivo, post tumorale ed oncologico), con numeri significativi che fanno di Lucca un punto di riferimento importante in questo campo.

Non è un caso che circa il 10% dei pazienti che si sottopongono ad interventi di questo tipo provenga da altre regioni italiane.

Il dottor Trivella è impegnato in questo settore dal 1984, dopo aver affiancato negli anni ’80 a Parigi, nel corso della sua lunga formazione, due luminari come il professor Paul Tessier, considerato il padre della moderna chirurgia cranio-facciale, e la dottoressa Darina Krastinova. É seguita poi la collaborazione, in questo ramo della medicina super specialistico, con il professor Francesconi ed il dottor Morelli.

Non solo. L’ospedale toscano è uno dei più importanti centri della regione per la cura di molte malattie che colpiscono la vista, eseguendo regolarmente interventi sul bulbo oculare, interventi chirurgici di tipo vitreo retinico e per glaucoma.

Vengono altresì effettuare operazioni di trapianto di cornea. Pure in questo ambito Lucca vanta una lunga tradizione, da ricondursi anche alla presenza del Centro di conservazione della Cornee “Piero Perelli“, che rappresenta un importante punto di riferimento regionale.

Da non dimenticare anche l’intensa attività di ambulatorio, con prestazioni che vengono garantire non solo nella città di Lucca, ma anche nella Piana e nella Valle del Serchio.