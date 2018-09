Rio delle Amazzoni: nove sorprendenti curiosità sul fiume più lungo

Il Rio delle Amazzoni è il simbolo del Sudamerica perché lo attraversa praticamente in larghezza, toccando Perù, Colombia e Brasile e sfiorando i 7000 km di lunghezza. Profondo, con una portata ingente e con numerosi fenomeni e “abitanti” unici, questo fiume è ricco di storia, è fondamentale per il benessere dell’ecosistema non soltanto della zona, ma globale e può davvero sorprendere. Abbiamo selezionato nove curiosità sul Rio delle Amazzoni da imparare subito.