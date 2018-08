In Calabria è nata una rara tartaruga albina

In Calabria, nei 26 nidi di Caretta Caretta individuati lungo la “costa delle tartarughe”, fra Bianco e Melito Porto Salvo, quest’anno si è assistito a un evento particolare: la schiusa delle uova ci ha regalato la nascita di una rara tartaruga albina. Gli studiosi della onlus Caretta Calabria Conservation, che da anni si occupano della tutela delle tartarughe sulla costa jonica reggina, hanno portato la tartaruga in laboratorio per concedergli il tempo di recuperare le forze e presto sarà liberata in natura.

La stagione della schiusa in Calabria è molto attesa, dato che proprio in questa regione nidificano più del 60% delle tartarughe Caretta Caretta che frequentano le coste italiane.

Ecco in questo video le immagini del rarissimo esemplare di tartaruga albina.