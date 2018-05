Multa per raccolta differenziata fatta male cancellata dal tribunale di Torino

D’ora in poi sarà più difficile multare chi fa male la raccolta differenziata. E questo a causa di una recente sentenza del tribunale di Torino.

I vigili multano un condominio per la raccolta differenziata

La vicenda inizia il 30 marzo 2017, la polizia locale di Rivoli multa un condominio – l’ammenda è di 300 euro – perché la raccolta differenziata non è fatta a norma. Dopo alcuni mesi il condominio decide di affidarsi da un avvocato per fare ricorso contro questa sanzione. Il primo marzo di quest’anno il Tribunale di Torino ha deciso di dare ragione al condominio. E questo per due ragioni: la responsabilità per questo tipo di infrazione è personale, e d’altra parte il condominio non ha l’obbligo di vigilare sui bidoni e sul corretto conferimento dei condomini.

Le conseguenze della sentenza

E ora cosa succederà? Come spiega il sindaco della cittadina piemontese Franco Dessì “Abbiamo valutato la strada del ricorso in appello, ma il rischio di perdere è troppo elevato e noi come ente non possiamo affrontare un giudizio sapendo già di poter soccombere. E così abbiamo deciso di non ricorrere”. Il condominio di Rivoli ha vinto, ma le conseguenze della sentenza del tribunale non si fermano qui. D’ora in poi le multe ai condomini che non fanno la raccolta differenziata o la fanno male rischiano di diventare carta straccia, perché come spiega il sindaco di Rivoli “Questa sentenza fa giurisprudenza, e lo fa a svantaggio di tanti comuni”.

La raccolta differenziata porta a porta

Secondo l’assessore dell’ambiente di Rivoli Massimo Fimiani “Da un lato lo Stato ci impone di raggiungere il 65 percento di raccolta differenziata e poi ci lascia senza strumenti per sanzionare gli incivili. Ma che senso ha? Noi spendiamo tempo e denaro dei cittadini per mettere contenitori di varia tipologia, per fare campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri e poi contro il maleducato e l’incivile restiamo disarmati”. Quello che dice è vero solo in parte.

Con questa sentenza, i comuni, se non vogliono essere in balia del senso civico dell’italiano medio, non hanno altra scelta che spingere sulla raccolta differenziata porta a porta. In questo modo, avrebbero tutti i mezzi per controllare se i loro cittadini non fanno la raccolta differenziata – o la fanno male – e colpire così “il poco virtuoso per un senso di giustizia nei confronti di chi virtuoso lo è” – sono parole del sindaco di Rivoli -, mettendosi contemporaneamente al riparo dai ricorsi che sicuramente dovranno fronteggiare.