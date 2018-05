Vuoi andare a caccia? Tesserino gratuito e orari più elastici

Agevolazioni per andare a caccia. E’ di questo che si sta discutendo alla regione Liguria per ‘invogliare i giovani’ alla nuova stagione venatoria. Tesserino gratuito per il primo anno e un calendario allargato su orari, giornate e specie cacciabili. In Commissione III Attività Produttive è stato proposto il nuovo calendario venatorio 2018-19, che poi la giunta dovrà ufficialmente varare nei prossimi giorni, sia il Ddl 189, ovvero una modifica della legge regionale 29/1994.

Il Ddl dovrà poi passare per il Consiglio regionale che ne dovrà dare approvazione. Il presidente della Commissione Andrea Costa parla di un importante inversione di tendenza, in quanto, agevolare l’acquisizione del tesserino gratuitamente per un anno, da un riconoscimento al ruolo dei cacciatori, che rappresentano una risorsa per la fruibilità dei boschi, in quanto, contribuiscono alla pulizia dei sentieri e al controllo del nostro entroterra. “Il numero di cacciatori sta progressivamente diminuendo e l’età media è sempre più elevata” – spiega Costa – “credo, dunque, che sia utile promuovere l’attività venatoria fra i giovani adottando misure come quella prevista in questo disegno di legge“.

Di norma ora il periodo di caccia si apre la terza domenica di settembre e si chiude il 31 gennaio, con varie modalità. Tra l’altro dal 1 ottobre è consentita la caccia alla volpe a squadre per tre giornate la settimana. Il periodo di caccia al cinghiale è compreso tra il 16 settembre e il 16 dicembre.