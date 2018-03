Amazon Prime aumenta il prezzo dell’abbonamento annuale

Amazon sta comunicando via mail ai propri iscritti che il servizio Amazon Prime aumenterà di prezzo passando dagli attuali 19,99 euro di abbonamento annuale a 36 euro l’anno. Un aumento pari a quasi il 100%. Questo prezzo quasi raddoppiato sarà applicato dal 4 aprile 2018.

L’aumento partirà da questa data per tutti i nuovi abbonati. In sostanza chi fino a quella data non ha mai usufruito del servizio Amazon Prime. Chi si abbona da oggi fino al 3 aprile ha ancora quindi la possibilità di pagare 19,99 euro per un anno.

L’ultimo aumento del servizio risaliva al 2015 quando si passò da 9,90 euro agli attuali 19,99 Euro

Amazon Prime aumento prezzo, cosa succede ai vecchi abbonati?

Attenzione. Chi è già cliente Amazon Prime potrà beneficiare di un altro anno a 19,99 euro, se il rinnovo avviene prima del 4 maggio 2018. Ma c’è una novità da tenere in forte considerazione. Chi non volesse più usufruire dell’abbonamento annuale potrà beneficiare dell’opzione con rinnovo mensile a 4,99 euro.

Anche perché, in ogni caso, chi avrà modo di rinnovare l’abbonamento a 19,99 euro ancora per un anno si ritroverà poi a pagare il prossimo anno 36 euro.

Altra cosa a cui fare attenzione. Quando ci si iscrive ad Amazon Prime bisogna sempre considerare che il rinnovo è automatico a meno che non si decida di seguire l’iter per togliere l’abbonamento, sia che esso sia mensile o annuale. Ergo, chi decide di passare dall’abbonamento annuale all’abbonamento mensile faccia memoria che dovrà poi tener conto di disattivarlo tramite l’apposito tool di Amazon.it all’interno del proprio account personale. In questo articolo spieghiamo come iscriversi e come disattivare l’abbonamento ad Amazon Prime.

Amazon aumenta i prezzi e non è il primo caso

Che Amazon aumenti i prezzi dei propri servizi fornendo poi delle alternative valide, ma che comunque implicano dei ragionamenti sul rapporto costo/frequenza di utilizzo, non è prima volta.

E’ dello scorso ottobre difatti l’aumento del servizio sulle consegne dei clienti Amazon Prime Now. Il gigante degli e-commerce aveva aumentato la soglia di spesa minima per poter godere gratuitamente del servizio di consegna a casa da 25 a 50 euro. Servizio di cui possono usufruire solo gli abitanti di Milano e dell’hinterland milanese. Si abolì di fatto la consegna gratuita (ed attualmente è così) sotto una spesa di 50 euro con un importo minimo di spesa di 15 euro. La consegna passò così a costare, sotto la soglia delle 50 euro, 7,99 euro se la si desiderava entro un’ora e 3,49 euro se la desiderava dalle due ore in su.

E per usufruire del servizio Amazon Prime Now bisogna essere in ogni iscritti ad Amazon Prime. Insomma bisogna fare bene i calcoli su cosa vale la pena fare…

Aumento prezzo Amazon prime, la comunicazione di Amazon agli iscritti

Gentile Cliente Prime, Ti ringraziamo di essere un fedele cliente Amazon Prime. Ti contattiamo per informarti di un imminente cambiamento al tuo abbonamento. Il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a EUR 36/anno (equivalente a EUR 3/mese) a partire dal 4 aprile 2018. Per avvisare del cambiamento con adeguato anticipo, i clienti Amazon Prime con data di rinnovo antecedente il 4 maggio 2018, come nel tuo caso, pagheranno EUR 19,99 per un ulteriore anno di abbonamento. Il nuovo prezzo di EUR 36 all’anno ti verrà applicato solo a partire dal rinnovo successivo in data 24 aprile 2019. Le tue preferenze di rinnovo automatico dell’abbonamento rimangono invariate. Puoi scegliere di ricevere un promemoria via email prima della tua prossima data di pagamento o cancellare l’abbonamento quando vuoi. Puoi gestire il tuo abbonamento ad Amazon Prime da “Il mio account”. Amazon Prime è una combinazione unica di benefici su spedizioni, shopping e intrattenimento, e continueremo ad investire per aumentarne ancora di più il valore per i clienti. L’abbonamento ti offre spedizioni illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni. Continueremo ad aggiungere nuovi titoli alla selezione di Prime Video, incluse serie TV esclusive come McMafia, Philip K. Dick’s Electric Dreams e The Marvelous Mrs. Maisel. I clienti Amazon Prime beneficiano inoltre di Prime Photos, che offre spazio di archiviazione illimitato per conservare tutti i tuoi ricordi, e dell’accesso anticipato alle Offerte lampo, che ti permette di acquistare le tue offerte preferite con 30 minuti di anticipo. Puoi trovare la lista completa di tutti i benefici alla pagina Amazon.it/Prime. Cordiali saluti, Il Team Amazon Prime