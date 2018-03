Cancellare messaggi inviati su WhatsApp: oltre un’ora di tempo per eliminarli

La cancellazione dei messaggi su WhatsApp sarà molto più dinamica e agevole. Il tempo di cui gli utenti ora disporranno per poter rimediare ad un proprio errore, sia un refuso, che un messaggio inviato ad un destinatario sbagliato con l’opzione “Elimina messaggi per tutti“, arriverà sino a 68 minuti e 16 secondi, quindi 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. L’estensione del tempo per eliminare i messaggi cancellati su WhatsApp è stata notata nella versione beta dell’aggiornamento dell’app per Android. A segnalarla poi su Twitte,r come spesso accade, l’account WaBetaInfo. La stessa funzione nei codici della versione per iOS è stata successivamente scoperta.

Cancellare i messaggi su whatsapp, come funziona

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new “Delete for everyone” limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2018

Diamo una rinfrescata su come operare per eliminare un messaggio inviato su WhatsApp. Come già tanti sanno basta tenere premuto col dito l’elemento inviato che può essere non soltanto un messaggio semplice di chat, ma anche una foto oppure un video così come un documento, un messaggio vocale o ancora una posizione geolocalizzata e cliccare sul cestino in basso a destra. Si dovrà dunque poi selezionare “Elimina per tutti” per confermare la cancellazione.

Attenzione sempre al dettaglio del doppio apice blu spuntato. Se il vostro interlocutore non ha ancora letto il messaggio, lo stesso verrà eliminato e non sarà visualizzato e a lui apparirà la scritta “hai eliminato questo messaggio“. Viceversa se voi ricevete un messaggio che poi viene eliminato dal vostro interlocutore vi apparirà la scritta “questo messaggio è stato eliminato“.

Se il vostro interlocutore ha però già letto il messaggio e a voi appare la spunta blu, voi sarete comunque in grado di eliminarlo e non farlo più apparire sulla chat, ma si tratterebbe di un’azione di riparazione perché lui avrebbe già in ogni caso letto il messaggio.

Questo prolungamento di fatto aumenta i vantaggi dell’eliminazione per chi WhatsApp lo usa fondamentalmente senza notifiche e quindi vi accede a corrente alternata. Tra l’altro non è ancora chiaro a nessuno il perché della scelta dei 7 minuti prima e dei 68 minuti e 16 secondi ora.