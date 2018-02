Immagini per WhatsApp gratis: divertenti, per buonanotte e buon compleanno

Le immagini di WhatsApp sono una delle risorse più ricercate online perché l’app di messaggistica internazionale è tra le più utilizzate al mondo (tranne in Cina, dove non funziona e dove spadroneggia WeChat). In questa raccolta abbiamo preparato una serie generosa di fotogallery da saccheggiare per chi cerca foto specifiche da sfruttare con l’app di proprietà di Facebook.

Possiamo così trovare le immagini WhatsApp divertenti per farsi un po’ di sane risate con gli amici sia nelle conversazioni singole sia in quelle di gruppo; ci sono le immagini WhatsApp della buonanotte per dedicare un ultimo pensiero prima di spegnere la luce e ci sono le immagini WhatsApp di buon compleanno per esprimere i migliori e più sinceri auguri.

Qui sotto tutte le fotogallery per oltre duecento immagini tutte per voi. Come funziona? In modo molto semplice: si apre la galleria fotografica desiderata, si va a scorrere nelle immagini fino a cercare quella che fa al caso nostro e – se si è su smartphone – si fa un tap prolungato sul display poi si clicca su Salva Immagine mentre se si è su computer con WhatsApp per PC (funziona così) allora si fa tasto destro del mouse e Salva.

Immagini di WhatsApp divertenti

Partiamo da una raccolta tra le più cercate ossia le immagini WhatsApp divertenti che ti fanno fare due risate con foto buffe di animali o persone così come frasi o ancora fotomontaggi. Non c’è davvero limite alla fantasia e potete scaricarle tutte per farvi due risate.

Immagini di WhatsApp della buonanotte

Con le immagini WhatsApp della buonanotte dimostrerete a chi amate o a chi volete bene quanto siano importanti per voi visto che andrete a dedicare l’ultimo pensiero prima di dormire. E se già dormiranno sarà il primo che vedranno appena accenderanno lo smartphone la mattina.

Immagini di WhatsApp di buon compleanno

Infine, le immagini di WhatsApp per il buon compleanno da spedire ai festeggiati tra amici, colleghi, partner, parenti o a chi vogliamo con una serie di foto e fotomontaggi carini, simpatici e originali.