Immagine di profilo Facebook: dai video a quella temporanea, come funziona

L’immagine di profilo di Facebook è ciò che ci rappresenta perché è il primo impatto non appena si apre la nostra pagina personale. Di più, è l’icona che compare quando qualcuno ci cerca nel motore di ricerca interno (anche con l’app mobile) e che ci accompagna a ogni commento, a ogni post sulla bacheca e a ogni attività sul social network blu più popolato.

Ne consegue che questa foto sia molto importante e che debba essere scelta oculatamente perché è quella che più sarà visibile a nostra rappresentanza. Per ottenere il massimo del risultato vi consigliamo dunque di seguire poche e semplici regole, mentre se volte foto di ispirazione abbiamo preparato una bella fotogallery per voi, da saccheggiare liberamente.

La guida è articolata in diversi punti, ognuno per paragrafo. Qui sotto c’è la fotogallery con un po’ di immagini profilo di Facebook divertenti, originali e buffe da poter scaricare liberamente su computer Windows, Mac o Linux così come su applicazioni Android o iOS per poi impostarle. Come fare per cambiare la propria immagine di profilo? Si va sulla propria pagina personale, si clicca col mouse o si fa tap col dito sulla foto e si indica il file dal percorso apposito.

Dimensioni immagini di profilo Facebook

Quali sono le dimensioni dell’immagine del profilo di Facebook? Quelle minime di upload sono pari a 180×180 pixel, mentre quelle consigliate sono circa il doppio ossia 360 x 360 pixel così da offrire una risoluzione almeno accettabile anche su schermi più definiti.

Naturalmente, se il formato è rettangolare con larghezza superiore all’altezza, sarà ridimensionata spesso con esiti comici e ridicoli. La visualizzazione sulla pagina sarà limitata a 160×160 nella visualizzazione da desktop oppure 140×140 pixel mobile. La miniatura nei commenti e nelle altre attività social sarà di 32×32 pixel. Di conseguenza è meglio optare per un formato quadrato.

Immagine di profilo Facebook temporanea

Per impostare un’immagine di profilo Facebook temporanea bastano pochi semplici passaggi ed è aperto sia da desktop sia da applicazione di iPhone o Android e la peculiarità è che è possibile indicarne la scadenza dopo un determinato periodo di tempo. Raggiunto il giorno zero, tornerà quella precedente che ridiventerà “ufficiale” ancora.

I passaggi da seguire:

Accedi al tuo profilo Facebook e tocca/clicca l’immagine del profilo

Seleziona immagine del profilo

Scegli una foto dagli album sul dispositivo oppure icona fotocamera per scattare una nuova foto

Seleziona Solo temporanea e seleziona la scadenza della foto

Seleziona Modifica per ritagliare la foto e Fine

Seleziona Usa

Immagine di profilo Facebook come video

Per aggiungere un’immagine di profilo Facebook che in realtà è un video bastano pochi passaggi anche qui sia da desktop sia da applicazione Android oppure iOS. Il filmato potrà essere di sette secondi e saranno pubblici per tutti, saranno riprodotti come una sorta di GIF.

Le istruzioni per iPhone:

Accedi al profilo Facebook e tocca sull’immagine o il video del profilo

Premi su Registra un nuovo video del profilo per riprenderne uno oppure Seleziona video del profilo per scegliere uno in memoria

Clicca su Usa

Per Android:

Accedi al profilo Facebook e tocca sull’immagine o il video del profilo

Premi su Registra un nuovo video del profilo per riprenderne uno oppure Seleziona video del profilo per scegliere uno in memoria

Clicca su Avanti e scegli un’anteprima

Clicca su Usa

E il gioco è fatto.