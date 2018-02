Copertina di Facebook: le migliori immagini gratis per la cover sul social network

La copertina di Facebook è l’immagine panoramica che si può caricare nello spazio in alto, sopra (o meglio dire, sovrapposta) alla propria immagine di profilo. Vista la grafica della pagina personale e la visualizzazione sia da computer sia da mobile come smartphone o tablet, la cover di Facebook è solitamente in formato orizzontale con il lato lungo circa il doppio di quello corto. Naturalmente, questa viene adattata al meglio a seconda del dispositivo che si sta usando per aprire il proprio profilo, ma non cambia la sostanza, ossia dimensioni e rapporto.

Dopo la continuazione abbiamo preparato per voi una serie di consigli pratici su come impostare e scegliere la copertina che fa al caso vostro, ma non solo: c’è una ampia fotogallery da saccheggiare con immagini gratis per Facebook da ottenere in download senza problemi su PC o su smartphone e da caricare subito come copertina.

L’immagine di copertina di Facebook è stata introdotta ormai da diversi anni, mentre prima era presente soltanto quella personale del profilo (che, ultimamente, può anche essere video) come altra occasione di esprimersi attraverso una foto che può rappresentare noi stessi in un’altra posa rispetto a quella del profilo oppure una delle nostre passioni come viaggi, animali, auto, sport e quant’altro. Grazie al suo formato panoramico lascia tanta libertà d’azione anche ai più creativi che vogliono ad esempio giocare di prospettiva e divertirsi un po’.

Copertina di Facebook: dimensioni e come sceglierla

Partiamo dai presupposti: la copertina di Facebook è più del doppio in larghezza rispetto all’altezza, nello specifico 851×315 pixel che poi è una sorta di 2.5:1. Questo non significa che bisogna caricare immagini esattamente di quel pixellaggio, anzi al contrario si può scegliere una qualsiasi foto e poi adattarla durante l’editing e la configurazione. Però, se già l’immagine è in formato ultrapanoramico tutto sarà più semplice e l’effetto finale sarà più gradevole.

Come fare per impostare una nuova foto di copertina di Facebook? Si dovrà visitare il profilo personale, poi cliccare sull’icona della macchina fotografica in corrispondenza della cover. Questo, posto che non se ne abbia già una scelta. Se invece si vuole cambiare la copertina di Facebook si fa clic sull’immagine già presente e si sceglie Cambia Copertina. Si aprirà una finestra e si dovrà scegliere il percorso sul proprio dispositivo dove pescare la cover scelta.

Come non scegliere una foto di copertina? Ecco alcune regole da seguire per evitare errori comuni:

No foto verticali: perché saranno ritagliate in modo orrendo

No foto di piccole dimensioni: perché saranno ridimensionate con pixel grandi come dadi

No foto sconvenienti: perché un primissimo piano del proprio volto con la narice in primo piano con visibili tutti i pelazzi?

Molte persone caricano la stessa foto di copertina e di profilo con il risultato che non solo ci si trova davanti a un collage piuttosto noioso, ma entrambe non potranno mai essere perfettamente adattate ai rispettivi spazi. Scegliete dunque immagini larghe e strette come panorami oppure animali ripresi in orizzontale oppure auto o ancora anche foto che ci rappresentano ma che abbiano “respiro” in senso di larghezza e di profondità.

I consigli per le foto di copertina migliori:

Panorami di paesaggi con poco da ritagliare essendo già, appunto, “panoramico”

Ritratti fotografici in cui posizionare il volto o una parte di esso nel lato destro della foto così da non impicciare la foto profilo

Foto divertenti: con giochi prospettici, scritte divertenti o ancora fotomontaggi

Foto stock come quelle della nostra fotogallery

Foto copertina Facebook divertenti e creative, le risorse

Se vuoi far da te e caricare una foto copertina Facebook che sia divertente e spiritosa allora puoi o utilizzare software di fotoritocco come Photoshop oppure quelli gratuiti come GIMP o ancora il caro e vecchio Paint e ritagliare nel formato sopra descritto. Ci sono portali dove modificare e preparare foto di copertina di Facebook online gratis come Photovisi oppure il caro e vecchio Pixlr che peraltro dal sito ufficiale si mette anche in download se vuoi installarlo come app sul tuo dispositivo. Tra i portali di cover di Facebook più popolati segnaliamo invece Facebook Cover Maker, Easycovermaker e Timeline cover maker.