App per guadagnare: i migliori software per Android e iPhone per fare soldi

Grazie alle app per guadagnare è possibile andare a ricavare qualche euro con alcuni metodi che spaziano dalla vendita di servizi oppure delle proprie professionalità, fino a quelli che possono sembrare stratagemmi ed espedienti, ma che in fin dei conti possono far arrotondare lo stipendio o magari far saltare fuori budget per qualche weekend fuori.

Abbiamo selezionato i migliori software per smartphone e tablet Android oltre che per dispositivi iOS come iPhone e iPad ma molti di questi servizi sono installabili anche su PC Windows e Mac per una vera e propria attività parallela.

Abbiamo selezionato le migliori app per guadagnare con Android e iPhone pescando dal numeroso gruppo di software che si può trovare sui mercati di applicazioni. Abbiamo dunque diviso i programmi in due macrogruppi ossia per sistema operativo Android e Apple e, sotto ognuno, le schede con descrizione del servizio e link rapido per il download sul dispositivo.

App per guadagnare con iPhone

Iniziamo con le migliori applicazioni per guadagnare con iPhone con una lista di software che consentono di poter ricavare un bel gruzzoletto di soldi veri oppure virtuali da spendere online.

BeMyEye

Un’applicazione italiana che risponde al nome di BeMyEye si può quasi immaginare come quei ritrovi di persone in cerca di lavoro a bordo strada che venivano (e vengono) ingaggiati al volo per la giornata per lavori saltuari. Il principio è lo stesso e va a scandagliare tutte le offerte di occupazioni “istantanee” sparse per il territorio per potenziali lavoratori che si mettono a disposizione.

Come funziona? Si scarica l’applicazione, si crea un profilo personale con tutte le informazioni necessarie dunque l’anagrafica e le proprie capacità in una sorta di curriculum vitae, ci sarà una mappa della città per visualizzare le offerte geolocalizzate e si cercano quelli più adatti. Individuati e prenotati, si devono svolgere nel tempo desiderato. Gratis su iTunes App Store, ma c’è anche per Android.

Foap

Se volete fare qualche soldo con la fotografia digitale e se avete un buon occhio allora potete provare a vendere le vostre istantanee in una sorta di mercato del quale riceverete una percentuale per ogni scatto venduto. Una volta raggiunta la somma di 5 dollari potrete trasferirla al vostro conto e utilizzarla come meglio credete. Insomma, un po’ come le grandi agenzie, ma con cifre infinitamente inferiori. Gratis su iTunes App Store, ma è anche per Android.

Freelancer

Freelancer è una piattaforma per liberi professionisti che mettono a disposizione le proprie abilità e le proprie competenze al migliore offerente e le aziende che offrono progetti specificano le scadenze da rispettare e, naturalmente, il compenso che viene garantito. Si scarica dal sito ufficiale.

App per guadagnare con Android

E passiamo ai corrispettivi per l’OS di Google, con le migliori app per guadagnare con Android con i software più efficienti e affidabili.

Google Opinion Rewards

Google Opinioni oppure Google Opinion Rewards è una sorta di piattaforma di sondaggi organizzata dal gigante di Mountain View che offre una ricompensa ogni volta che si procede alla risposta, sincera, delle domande offerte. Una nota doverosa: non si guadagnano soldi veri e propri, ma credito Google Play da spendere naturalmente all’interno della stessa piattaforma di applicazioni per il sistema operativo del robottino verde.

Come funziona? Ci si iscrive con la propria utenza di Google, che poi è la Gmail per intenderci e il gioco è fatto, ogni volta che un sondaggio sarà disponibile verrà notificato. Si badi bene, bisogna essere molto sinceri, soprattutto non bisogna falsificare la propria visita o meno in attività commerciali perché si perderà la fiducia di Google e, dunque, nuovi sondaggi. Si scarica gratis daGoogle Play.

MintCoins

MintCoins ha un funzionamento che può definirsi quasi sullo stesso piano di Google Rewards, ma qui i soldi sono veri perché consentiranno di scaricare applicazioni gratuite, visualizzare video, registrazione di siti web e condivisione sui social. Si otterranno punti che potranno essere poi convertiti in soldi. La raccolta è molto lunga e non si faranno certo grossi guadagni, ma per un caffè ogni tanto bastano. Si scarica dal sito ufficiale, aprendo all’installazione di applicazioni sconosciute.

Slidejoy

Funzionamento simile a diversi altri programmi del segmento per Slidejoy che è un’applicazione che va a ricompensare gli utenti che sbloccano il dispositivo e visualizzano video pubblicitari, articoli di siti o blog e svolgono alcune piccole attività online. Si riceverà in cambio buoni per PayPal che possono essere utilizzati per acquistare prodotti o servizi. Si scarica gratis da Google Play.