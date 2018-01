App per dimagrire: le migliori per perdere peso con Android e iPhone

Con le migliori app per dimagrire sarà molto più semplice il percorso da intraprendere per perdere peso e ritornare nella giusta forma. Grazie a questi specifici software sarà infatti come avere sia un dietologo sia un personal trainer nascosto nel taschino, pronto a intervenire in qualsiasi momento della giornata e della nostra quotidianità per tenere sott’occhio e sotto controllo le abitudini sportive e alimentari.

Abbiamo scelto cinque applicazioni per sistema operativo dunque cinque app per dimagrire per iPhone e cinque app per dimagrire per Android da scaricare e installare subito sul vostro smartphone. Trovate la nostra selezione dopo la continuazione.

Ogni app per dimagrire che abbiamo scelto è corredata da una breve descrizione e da un link per accedere subito alla pagina diretta sul mercato di applicazioni dunque Google Play di Google per Android e iTunes App Store di Apple per iPhone e iPad (con sistema operativo iOS). Nota bene: la maggior parte dei software è disponibile gratuitamente, con una versione Pro a pagamento che di solito elimina le pubblicità e offre qualche funzionalità in più.

App per dimagrire con Android

Iniziamo dal sistema operativo di Google con le migliori applicazioni per dimagrire con Android. Praticamente ogni produttore ha anche la sua app dedicata alla salute che si trova già pre-installata ed è utilizzabile sin dal primo avvio con riconoscimento degli alimenti, contapassi, monitoraggio delle abitudini sportive e quant’altro. S-Health di Samsung è tra le meglio realizzate e più ricche.

Calorie alimenti

Partiamo da un’applicazione semplicissima come Calorie alimenti che denuncia la sua funzionalità di base già dal nome: è infatti una sorta di diario alimentare che si appoggia a un un database di oltre 2.500 di cibi, bevande e piatti, dei quali offre un’analisi dettagliata in merito a calorie apportate, percentuali e quantità di carboidrati, proteine e grassi. Naturalmente, è una media che non tiene conto della preparazione e delle differenti marche. Il peso di riferimento è 100 grammi. Si scarica gratis su Google Play.

FatSecret

FatSecret è un’altra app che si può decifrare facilmente dal nome visto che si concentra soprattutto sulla percentuale di grassi negli alimenti. Tuttavia, non si limita a questo e si occupa anche di contare le calorie apportare e informa su tutti i valori nutrizionali. Come funziona? Basta effettuare una scansione dei codici a barre e salva tutto sul Diario Alimentare che va di pari passo con il Diario degli Esercizi. È gratuita e si scarica da Google Play.

Fitbit

FitBit è l’applicazione per perdere peso dell’omonima e pluripremiata società dedicata al fitness. Si può davvero considerare una suite tutto in uno visto che non si occupa soltanto dell’attività fisica, ma offre anche il conteggio dei passi con il pedometro, calcola le calorie bruciate durante lo sforzo e tiene naturalmente conto anche del numero di chilometri. Al tempo stesso conteggia gli alimenti solidi o liquidi ingeriti e stimola a far meglio con medaglie che premiano intenti e sforzi. Funziona al meglio con lo smartband di casa. Gratis su Google Play.

Lifesum

Lifesum è un’altra app per dimagrire che funziona in modo molto simile a quelle precedentemente descritte dunque integra uno scanner per i codici a barre che riconosce così tutte le informazioni nutrizionali degli alimenti e delle bevande e lo incrocia con un motore di ricerca interno. Oltre alla parte alimentare aiuta anche nell’attività fisica con una serie di esercizi da intraprendere ogni giorno. Si scarica da Google Play.

MyFitnessPal

MyFitnessPal è un altro software che funge da personal trainer personale dunque si avvale di un contacalorie per la parte alimentare e di una serie di esercizi per quella fitness con fino a 350 differenti attività suggerite. Completissima e ricca, si può scaricare gratuitamente da Google Play.

App per dimagrire con iPhone

Passiamo dunque alle app per dimagrire con iPhone che funzionano allo stesso modo di quelle di Android dunque con un mix di controllo di cosa si ingerisce e beve incrociando con le abitudini sportive. Anche iOs è dotato di funzionalità di fitness integrate che sono già disponibili non appena si tira fuori lo smartphone dalla confezione.

Fitocracy

Interessante l’idea dietro a Fitocracy perché miscela fitness con il gioco con una natura un pochino videoludica dato che più ci si comporta bene e più si ottengono punti con un’attività un po’ social e un po’ furba per smuovere anche i più pelandroni dal divano. Gratis su iTunes App Store

iFood Lite

iFood Lite è un’app per dimagrire che si può definire più votata alla parte alimentare dato che include un contacalorie e un diario alimentare per tenere sotto controllo ciò che si sta mangiando, che consente di tenere traccia dei propri progressi e raggiungere i propri scopi. Gratis su iTunes App Store

Il mio Dieta Trainer

Strizza l’occhio al pubblico femmminile Il mio Dieta Trainer che integra interessanti e utili funzionalità per mangiare bene e per mantenersi in forma con l’esercizio fisico visto che offre, tra le varie features, i consigli di perseveranza per non perdersi mai d’animo e il pulsante SOS voglie di cibo quando proprio sembra che non si riesca più a resistere. Gratis su iTunes App Store

Lose It!

Perdilo! Che cosa? Il peso, naturalmente, con questa applicazione che aiuta a crearsi una dieta bilanciata alla propria struttura fisica insieme all’organizzare una corretta attività fisica. Si chiama appunto Lose it! e va ad offrire come funzionalità un contacalorie, pianificatore e monitoratore di pasti ed è pienamente compatibile con accessori esterni per il fitness. Gratis su iTunes App Store.

MyNetDiary

MyNetDiary, infine, è un ennesimo software alimentare con diario da compilare e contacalorie molto utile per avere sempre sotto controllo quanto e come si sta ingerendo. A differenza di tutti gli altri software non è gratis, ma a pagamento, nello specifico 3.99 euro su iTunes App Store.