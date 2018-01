App per disegnare: i software migliori per PC, Mac, iPhone e Android

Grazie alle app per disegnare si potrà trasformare il touchscreen dello smartphone o tablet Android oppure del dispositivo Apple come iPhone e iPad con sistema operativo iOS in una vera tela con infiniti colori, sfumature, pennelli ed effetti da applicare. Ma non solo con i device portatili, perché le app per disegnare sono installabili anche su computer Windows oppure Mac così da sfruttare mouse oppure tavolette digitali.

Abbiamo scelto i software migliori, che troverete dopo il salto ognuno con una specifica descrizione e link al download per usarli subito.

Abbiamo diviso il gruppo in quattro macrocategorie e partiamo da quello che si può considerare il migliore dispositivo per disegnare in mobilità come iPad, nello specifico il suo modello iPad Pro. Proseguiamo poi con il tradizionale e immancabile iPhone passando ai dispositivi come Android (intesi come smartphone o tablet) fino ai computer Windows oppure Mac. Ogni sezione avrà una sua mini lista di software.

APP PER DISEGNARE SU IPAD

Partiamo dal tablet di casa Apple, che ha dalla sua parte un touchscreen generoso e un hardware di alto livello per componenti al servizio degli utenti più artistici.

ArtRage per iPad

ArtRage sviluppata da Ambient Design è un’app per disegnare su iPad che si può scaricare anche su computer Mac e PC e offre una resa professionale grazie a una serie di comandi evoluti. Potrà simulare praticamente qualsiasi effetto a partire dai tradizionali e pomposi colori ad olio fino ai più leggeri acquerelli. Interessantissima la simulazione di umidità del colore apposto, per mescolare sulla tela virtuale come su quella reale. Si potranno importare foto da modificare, impostare livelli e sfruttare gestures. Davvero un portento.

Adobe Ideas per iPad e iPhone

Non si può non citare Adobe Ideas appunto di Adobe non fosse altro che è tanto semplice da usare tanto aperta a espansioni e extra. Si dedica a chi vuole disegnare a mano libera, prendere appunti veloci e dilettarsi con schizzi artistici offrendo supporto fino a 10 livelli e la possibilità di tornare indietro nelle ultime modifiche fino a cinquanta volte. Perfettamente compatibile con Jot Touch, Wacom Intuos e Pogo Connect, si può connettere a Creative Cloud della Adobe con 2GB gratis.

Art Set – Pro Edition per iPad

Art Set Pro sviluppato da Lofopi è un’applicazione per disegnare su iPad popolarissima, che si differenzia dalla versione base per comandi più evoluti e più dedicati a utenti esigenti offrendo un’interfaccia sì semplice, ma anche molto ricca di funzionalità e strumenti per colorare, modificare, mescolare, editare e ottenere quasi effetti tridimensionali tanto sono realistici. Anche con questa app si possono ritoccare foto da importare.

APP PER DISEGNARE SU IPHONE

Passiamo su iPhone, con le migliori applicazioni per disegnare sul melafonino che tengono naturalmente conto della diagonale di schermo più compatta dello smartphone.

Paper

Scaricatissima e popolare, Paper per iOS è gratuita, ma presenta acquisti in-app fino a 6,49 euro per chi vuole più strumenti e possibilità di agire sui lavori più efficacemente. Richiede la versione minima iOS 8.0 e si adopera per un uso da subito molto intuitivo con un tutorial che insegna le fondamenta. Da quel momento si aprirà un nuovo quaderno virtuale e si procederà con la scelta degli strumenti per partire subito nel viaggio della fantasia.

ArtStudio

ArtStudio sviluppato da Lucky Clan è un’applicazione per disegnare che forse si avvale di un’interfaccia non così intuitiva, ma che si fa perdonare con una quantità pazzesca di strumenti e di opzioni da sfruttare dai tool per colorare a quelli per gli effetti speciali, dalla scelta persino della tela agli oltre 450 pennelli. Interessante la possibilità di esportare nei formati PNG e PSD.

ASKetch

ASKetch è una vera chicca perché è un’applicazione per disegnare soltanto in bianco e nero ed è chiaro sin da subito che si avvicina agli artisti un po’ vintage. Tuttavia, è molto facile da usare e si dedica sia ai più esperti sia a chi è alle prime armi. Si può zoomare per lavorare sui dettagli e ci sono pochi pennelli, appena tre.

APP PER DISEGNARE SU ANDROID

Con le app per disegnare su Android ci si dedica sia alla gamma degli smartphone sia alla gamma dei tablet per una serie di software adatti a tutti gli utenti. Qual sono i migliori, da scaricare subito?

Adobe Illustrator Draw

Adobe Illustrator Draw è un’app per disegnare gratis su smartphone e tablet Android che consente di creare lavori di tipo vettoriale a mano libera per risultati che possono far molto soddisfatti sia i professionisti illustratori sia progettisti grafici sia i disegnatori più semplici che sono interessati a risultati geometrici.

Auryn Ink

Auryn Ink è un’affascinante app per disegnare con pittura in acquerello per Android che si dedica soltanto a questo tipo di tecnica per risultati davvero ottimali con la scelta di texture così come delle tele, per applicare l’effetto un po’ acquatico a ogni pennellata e per modificare al volo senza problemi.

Infinite Painter

Infinite Painter di Infinite Studio Mobile si avvicina ai più esperti più che a disegnatori occasionali e mette a disposizione fino a 80 pennelli, con la possibilità di crearne addirittura di nuovi. Le funzionalità annoverano anche la chance di realizzare contenuti in 3D fino a spingersi nelle fusioni, filtri e livelli a la Photoshop. Si può scaricare anche su iOS.

APP PER DISEGNARE SU WINDOWS

E ora, una selezione di app per disegnare su computer Windows intesi anche quelli dotati di touchscreen come il celeberrimo e popolare Surface di ogni generazione.

Bamboo Paper

Bamboo Paper è un’app realizzata da un colosso del settore come Wacom, che in questi anni si è fatta conoscere per le tavolette grafiche così come per le penne capacitive sempre più sensibili. Si apre un foglio virtuale e spazio alla fantasia con migliaia di strumenti, tool, comandi, possibilità di modifiche e di esportazione in qualsiasi formato. Questo software è disponibile anche per dispositivi mobile come Android e iOS ed è gratis.

Autodesk SketchBook

Autodesk SketchBook è un’applicazione per disegnare su Android, così come anche su iOS e, appunto, su OS Windows 10 che predilige lo stile della mano libera e della pittura più intuitiva e istintiva con un’interfaccia semplice e immediata per pieno spazio alla creatività. Ritroviamo strumenti presi quasi da Adobe Photoshop come selezione, lazo o bacchetta magica, ma anche layer dei livelli e riempimento delle immagini. C’è la versione basilare gratis e quella Pro a 4,99€ al mese o di 29,99€ all’anno.

Artweaver Free

Artweaver Free è un’app per disegnare gratuita per Windows molto semplice che ricorda da vicino l’interfaccia di una delle prime versioni di Photoshop con una grande quantità di strumenti e di tool per un pieno supporto della fantasia.

APP PER DISEGNARE SU MAC

Terminiamo la nostra disanima con la selezione delle migliori applicazioni per disegnare su Mac con un terzetto di software da scaricare subito sui computer della mela morsicata.

GIMP

E partiamo col pezzo da novanta ossia quel GIMP che viene spesso definito come il Photoshop open-source. Dunque gratuito, non è propriamente un’app per disegnare perché è più di grafica, ma consente di realizzare vere opere d’arte per chi è mago di strumenti di modifica e di manipolazione. Naturalmente, è disponibile anche su Mac e su Linux.

Inkscape

Inkscape è un’app per disegnare che si può considerare come l’alternativa gratuita a Adobe Illustrator. Scaricabile su computer di qualsiasi sistema operativo dunque Windows, macOS e Linux supporta la creazione di immagini di tipo vettoriale per risultati professionali senza spendere un centesimo.

MY PAINTS

Infine, spazio alla semplicità estrema con un’app per disegnare davvero minimalista e per tutti, bambini compresi come MyPaint con una vastissima scelta di strumenti e un uso molto pratico. Anche questo software è disponibile anche su Windows e Linux.