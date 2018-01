App per modificare video: i migliori software per montare filmati

Grazie alle app per modificare video sarà molto semplice montare ed editare i filmati che si catturano con la fotocamera dello smartphone o del tablet senza dover passare dal computer. Dunque, con un guadagno di tempo e di fatica così da ottenere senza eccessiva fatica una clip che si può poi condividere su YouTube, Facebook o qualsiasi altro contenitore del web.

In questa selezione abbiamo isolato una ampia serie di applicazioni per smartphone o tablet Android così come software per iPhone o iPad che possono sfruttare appieno le capacità di calcolo dei dispositivi moderni che sono dotati di processori di tutto rispetto, con Ram e memorie velocissime.

Qui di seguito le app per montare video che abbiamo scelto, dividendole per dispositivi dunque ci sarà una sezione di app per modificare video con Android per il sistema operativo di Google, una proposta di app per modificare video per iPhone che tiene in considerazione la diagonale del device di Apple e per terminare una selezione di app per modificare video su iPad, che al momento è la soluzione ottimale per questo scopo.

APP PER MODIFICARE VIDEO SU ANDROID

Iniziamo dalla categoria ampia delle applicazioni per il montaggio video su Android con una serie di app per modificare video gratis oppure a basso costo che possano funzionare senza problemi sia su smartphone sia su tablet, per ogni qualsivoglia scopo e livello di abilità personale.

Quick di GoPro

GoPro Quick è il nuovo nome di un software precedentemente noto con il nome di Replay che si distingue per essere completamente gratuito e facilissimo da usare per editare video dal proprio smartphone o tablet. Comprato dal colosso delle actioncam, si dedica in modo particolare proprio alle videocamere sportive, ma è comunque utilizzabile anche su qualsiasi altro dispositivo. I pro sono un pattern facilitato per editing veloci, una serie di brani gratuiti da utilizzare e anche stili già predisposti oltre a una piena compatibilità con Google Foto o Facebook. Gratis, su Google Play.

Video Trimmer

Volete un’app per tagliare video e basta ossia il più semplice compito di editing? Ebbene, allora non c’è niente di più semplice di Video Trimmer perché vi consente di decidere dove iniziare e dove terminare il cut e il rendering è piuttosto veloce anche per smartphone non così potenti. Si scarica da Google Play.

FilmoraGo

FilmoraGo è un software di editing video per Android piuttosto evoluto, ma con tante procedure guidate per non perdersi in compiti e funzionalità confusionarie. Al contrario, tutto è molto pratico e facilitato grazie ai tutorial on the go. Si può scaricare gratis e tagliare, impostare temi e transizioni e salvare il file da condividere, tuttavia per le funzioni più evolute si deve comprare extrapack da 1,19 a 1,99 euro ciascuno. Si scarica da Google Play.

Magisto

Magisto è un’app per il montaggio video che ha il grande pregio di essere praticamente automatizzata dunque gli si può dare in pasto una serie di filmati e foto per lasciare che faccia tutto da sé partendo da almeno 45 secondi di materiale audiovisivo. Si potrà anche appiccicare una colonna sonora che renda il tutto più suggestivo, ma naturalmente il risultato dipende solo dall’app stessa. Si scarica da Google Play.

ActionDirector

Per chi cerca molte più funzionalità e più controllo allora suggeriamo ActionDirector che è un software che dal PC è sbarcato in seguito anche su Android e che consente di importare le clip, tagliarle, aggiungere musica, testo, rallentare o velocizzare infine renderizzare fino alla qualità 4k. Davvero ottimo, anche lui è su Google Play.

APP PER MODIFICARE VIDEO SU IPAD

Passiamo al dispositivo che meglio può aiutare a modificare video in mobilità ossia iPad, che è il tablet di Apple dotato di ampio schermo per visualizzare e agire meglio sul touchscreen oltre che di un potente processore e una performante scheda grafica.

iMovie

Non si può che partire con il software ufficiale ossia iMovie di Apple che da MacOS è sbarcato da tempo anche su iOS per i device portatili. Trattasi di un programma di montaggio potente e completo, che si dedica sia a chi vuole un percorso automatizzato sia per chi, invece, preferirebbe più funzionalità. Tutto è a portata di polpastrello per tagliare, editare e fare video su iPad. Pre-installato sui nuovi modelli, sui vecchi si deve scaricare (e pagare) da iTunes App Store.

Videoshop

Videoshop è un’app davvero molto utile per il montaggio video che consente di registrare video direttamente dalla fotocamera integrata per modificare al volo e editare senza troppe attese. Naturalmente, è una procedura che dà il meglio di sé con la più prestante videocamera di iPhone, ma anche con iPad non si scherza. Si potrà aggiungere poi testo, audio esterno, transizioni e tutto ciò che si desidera. Si potrà poi pubblicare il tutto su YouTube, Facebook, Vimeo oppure salvare sul cloud. Si scarica da iTunes App Store.

Adobe Premiere Clip

Adobe Premiere Clip porta con sé tutto il peso del proprio nome altisonante, ma non ci si deve aspettare una grafica identica a quella della versione per computer né, purtroppo, funzionalità paragonabili perché trattasi di una versione assai lite e limitata. Può consentire di tagliare in modo limitato i video, aggiungere musica e transizioni, ma perde tante feature anche basilari a vantaggio di un’interfaccia più immediata. Si scarica da iTunes App Store.

APP PER MODIFICARE VIDEO SU IPHONE

Infine, un terzetto di applicazioni per modificare video su iPhone con software che possono funzionare al meglio anche sullo schermo più piccino del melafonino di Apple. Nota bene: così come per le app per iPad che possono funzionare anche su iPhone, qui vale il percorso inverso.

Splice

Splice è un’altra app per modificare video realizzata da GoPro per le proprie actioncam, che però può benissimo funzionare anche con gli smartphone e, in questo caso, con iPhone di Apple. Il suo compito è quello di semplificare al massimo la procedura per importare le clip, tagliarle e combinarle, mettere in risalto determinate porzioni, aggiungere musica e condividere il tutto. Si scarica gratis da iTunes App Store.

Cameo

Cameo è un video editor app per iPhone sviluppato dal team dietro il portale video sharing Vimeo per facilitare il montaggio al massimo con un’interfaccia pulita e intuitiva e comandi basilari per portare a termine la procedura e combinare foto, video, musica, scritte e temi. Si possono poi esportare filmati fino alla risoluzione 4k. Si scarica da iTunes App Store.

Video Crop

Infine, Video Crop che è un’applicazione per tagliare video e basta per chi vuole un editing davvero basilare e non si vuole perdere in programmi troppo complicati. È gratis su iTunes App Store.