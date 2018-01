App per scaricare video: i migliori software per iPhone e Android

Alla scoperta delle migliori app per scaricare video con la nostra selezione dei software più efficienti e performanti per salvare filmati dal web da installare su dispositivi mobile di ogni sistema operativo. Andremo a elencarvi un corposo numero di applicazioni per Android sia per smartphone sia per tablet così come di app per iPhone o iPad, insomma per device con iOS di Apple.

Ogni programma sarà accompagnato da una descrizione che metterà in luce i punti di forza e le varie funzionalità degne di nota e avrà alcune alternative a elenco per chi cerca qualcosa di simile ma con sostanziali variazioni. Uno screenshot vi aiuterà nell’individuazione più semplice su iTunes App store e su Google Play.

Una doverosa e inevitabile precisazione: le app per scaricare video su Android oppure su iPhone sono disponibili gratuitamente e si installano senza fatica, ma questo non vuol dire che salvare video sul vostro dispositivo sia sempre consentito, dato che spesso e volentieri sono contenuti protetti dal copyright come video musicali oppure addirittura film completi. Motivo per il quale, controllate sempre che siate autorizzati a fare vostro un determinato contenuto audiovisivo.

APP PER SCARICARE VIDEO DA YOUTUBE

Iniziamo dalla ricerca più popolare online ossia app per scaricare video da YouTube ovverosia il contenitore di contenuti audiovisivi più grande del web. In questo caso, le alternative non mancano, ma è molto semplice incorrere in infrazione del copyright.

App per scaricare video da YouTube su iPhone o iPad

Total Downloader è la risposta per scaricare video di YouTube su iPhone e iPad perché è una pratica applicazione che si può comodamente scaricare dall’ufficiale negozio di contenuti iTunes App Store. Come funziona? Trattasi di un vero e proprio browser alternativo, vedi anche sotto nel paragrafo Facebook, che permette di poter riconoscere il video non appena si apre e che mette a disposizione immediatamente il download. Si troverà poi il contenuto nella cartella omonima sul dispositivo.

App per scaricare video da YouTube su Android

Vi consigliamo senza dubbio un’app chiamata TubeMate che è la più famosa e utilizzata per questo scopo e che può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale del progetto per bypassare i blocchi di Google Play. Grazie a questo software sarà piuttosto semplice scaricare le clip che si stanno visualizzando sul social network dal browser Chrome, come? Tutto avviene in automatico con una freccia verde che notifica che il video è stato “individuato” e si può scaricare. Con l’alternativa Videoder si copia il link dalla barra degli indirizzi e si incolla nell’apposito spazio sul software e il gioco è fatto. Si scarica gratis da qui.

APP PER SCARICARE VIDEO DA FACEBOOK

Le migliori app per scaricare video da Facebook sono proprio quelle ufficiali ossia l’app ufficiale di Facebook per Android e l’app ufficiale di Facebook per iPhone. Come fare? Si apre il video e si tiene premuto con un tap sul touchscreen per qualche istante finché non appare il comando “salva il video” e si procede. Il file sarà poi individuabile nella cartella download del proprio dispositivo. Nota bene: è possibile anche con app di terzi, vedi sotto, ma solo se i filmati sono pubblici.

App per scaricare video da Facebook su iPhone o iPad

Come alternativa all’ottimo software ufficiale di Facebook (ma poi, perché usarne un altro? c’è il browser sostitutivo chiamato TDownloader che va ad accorgersi dell’eventuale presenza di un video aperto nella pagina del browser con un avviso che chiede se siamo intenzionati a fare il download. La risposta sarà naturalmente sì e il gioco sarà portato a compimento senza troppa fatica. Si scarica da iTunes App Store gratis.

App per scaricare video da Facebook su Android

Scegliere un’applicazione differente da quella ufficiale è decisamente inutile anche per Android perché non ha senso optare per un servizio di terzi quando la via principale funziona così bene, tuttavia se proprio volessimo selezionare un software allora questo sarebbe GetThemAll che si scarica da Google Play dunque dal negozio di software principale e da quel momento si può procedere al download del file nel formato MP4 in automatico senza dover configurare ogni volta la procedura. Molto comodo ed efficiente.

APP PER SCARICARE VIDEO DA INSTAGRAM

Le app per scaricare video da Instagram sono numerose e ben funzionanti e permettono di andare a fare il download di filmati resi pubblici che possono essere salvati in memoria senza troppa difficoltà. Ecco le migliori.

App per scaricare video da Instagram su iPhone o iPad

App per scaricare video da Instagram su Android

InstaDownloader l’app ideale per scaricare video da Instagram su Android e il punto più interessante è che si può installare gratuitamente dopo averlo scaricato gratis dal Play Store di Google stessa. Come funziona? Dopo aver copiato l’url del video (si clicca sui tre puntini e si fa Copia URL) si incolla all’interno del programma e poi su Scarica per procedere all’ottenimento del contenuto audiovisivo. Un’alternativa del tutto simile Insta Download che funziona in inglese e che funziona allo stesso modo, solo che i termini diventano Save Image e, nel caso di repost, Repost Image. Si scarica dal sito ufficiale.

APP PER SCARICARE VIDEO DA TWITTER

Per scaricare video da Twitter bisogna necessariamente ricorrere a risorse esterne all’applicazione dato che questa non consente di effettuare il download diretto.

App per scaricare video da Twitter su Android

Per scaricare video di Twitter da Android consigliamo l’app omonima che si può ottenere da Google Play ossia il mercato ufficiale delle applicazioni del robottino verde. Per funzionare non basta far altro che copiare il link del video cliccando sulla data di ogni post e poi prendendolo dalla barra di indirizzi e incollarlo all’interno dell’applicazione.

App per scaricare video da Twitter su iPhone o iPad

L’app per scaricare video di Twitter su iPhone che consigliamo è Video Saver che si trova ottimamente su iTunes App Store e che accoglie il link, vedi Android, per procedere al download veloce.

APP PER SCARICARE VIDEO DA INTERNET

Infine, terminiamo con una mini guida pratica alle app per scaricare video da Internet in generale, ossia da qualsiasi sito si stia visitando. Parliamo di un compito universale e molto impegnativo perché in ogni istante deve garantire che funzioni, dunque abbiamo scelto uno più uno (1+1) software per l’occasione.

App per scaricare video da Internet su iPhone o iPad

Per dispositivi con iOS ritorniamo a Tdownloader che vi abbiamo consigliato con YouTube e che è appunto il browser alternativo che riconosce il video e permette di scaricare cliccando su Salva dalla finestrella nel frattempo aperta.

App per scaricare video da Internet su Android

Per Android consigliamo semplicemente Chrome ossia proprio il browser di Google che si trova già pre-installato su ogni dispositivo e che permette di scaricare ogni contenuto audiovisivo consentito semplicemente con un tap prolungato e poi cliccando su Salva. Semplice, pratico e leggero.