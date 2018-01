Smartphone cinesi 4G: i migliori modelli per navigare velocemente

Quali sono i migliori smartphone cinesi 4G ossia quei modelli che includono la connessione LTE di ultima generazione per connettersi alla rete e ai suoi servizi al massimo delle performance? Abbiamo selezionato dieci esemplari di marche più o meno note che si posizionano in una fascia che va dal medio range fino al top di gamma e che non ha niente a che invidiare a cellulari ben più costosi, iPhone in testa.

Non solo Huawei e ZTE che sono le più conosciute da noi, ma anche vere e proprie sorprese come OnePlus più i bestseller di importazioni su Amazon.

Ogni scheda viene accompagnata dalla lista di specifiche hardware della scheda tecnica, da una foto che racconta il design del dispositivo e da un link alla migliore offerta online nel caso in cui si volesse comprare subito. Una premessa: acquistando da determinati store import si potrebbe ricevere la versione cinese che non supporta Play Store, ossia il mercato di applicazioni, che si dovrà dunque installare in seguito.

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro è attualmente il più performante in commercio che il produttore cinese mette a disposizione dell’utenza globale. Non solo, è anche il primo a poter supportare un componente come la NPU che si può descrivere come una sorta di mini cervello in grado di computare sulla base del nostro modo di ragionare oltre che da imparare dalle nostre abitudini. La scheda tecnica è di altissimo livello grazie all’ampio schermo 18:9 Full Active con diagonale da 5.9 pollici e risoluzione 2160×1080 pixel, una fotocamera con sensori doppi da 20 megapixel e 12 megapixel RGB, con apertura f/1.6 e doppio flash LED.

Huawei Mate 10 Pro, Smartphone, 15.2 cm (6"), 128 GB, 20 MP, Android, RAM 6 GB, Grigio (Titanium Gray) VEDI

Honor View 10

Subito sotto, appena un gradino, troviamo Honor View 10 che è il più economico modello di tipo bezeless ossia senza bordi laterali di alta fascia grazie alla presenza del sistema operativo Android 8.0 Oreo con interfaccia personalizzata EMUI 8.0 di ultima generazione, anche qui una fotocamera principale doppio sensore da 16MP + 20MP, connessione veloce appunto 4G TD-LTE/4G LTE FDD/3G WCDMA/2G GSM per funzionare in tutto il mondo in uno spessore di 6.97 mm.

Honor View 10 Smartphone da 128 GB, Blu VEDI

Oneplus 5T

OnePlus 5T è uno dei più performanti smartphone cinesi 4G grazie a una scheda tecnica con i controfiocchi grazie alla presenza del SoC Snapdragon 835 accompagnato da 6 o 8GB di Ram, una solida memoria interna da 64 oppure 128GB, troviamo il sistema operativo Android 8.0 Oreo, una doppia fotocamera posteriore da 20 megapixel, sensore frontale da 16 megapixel, generoso display da 6 pollici a risoluzione 2160 x 1080 pixel e scanner delle impronte.

Huawei P10 Plus

Alto range e dimensioni ancora accettabili per un phablet per l’ottimo Huawei P10 Plus che nativamente include Android 7.0 Nougat ma che è pronto a saltare alla versione ultima diffusa Oreo, monta uno schermo da 5.5 pollici a risoluzione Quad HD 2560×1440 pixel, misura 153.5 x 74.2 x 6.98 mm per 165 grammi, è mosso da un processore Kirin 960 (4x A73, 4x A53) con 4GB/6GB di Ram, accoglie una memoria interna da 64GB/128GB ampliabile via microSD, sul retro c’è una fotocamera posteriore da 12MP color + 20MP monochrome con tecnologia Leica e apertura f/2.0, sul fronte c’è spazio per una fotocamera per selfie da 8 megapixel, mentre il pacco batteria è da 3750mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida Huawei Super Charge.

Huawei P10 Plus 4G 128GB Black,Graphite smartphone - smartphones (14 cm (5.5"), 2560 x 1440 pixels, Flat, LTPS, 16 million colours, 16:9) VEDI

Honor 9

Una sorta di P10 Plus più economico e solo leggermente meno potente, Honor 9 è anche un pochino più compatto grazie al display da 5.15 pollici a risoluzione Full HD 1080p che si accompagna a una Ram da 6GB per rendere una vera scheggia il SoC proprietario Kirin 960 che governa un sistema che si fa forza di una doppia fotocamera da 20 MP + 12 MP (non Leica), tecnologia Dual Sim, sensore frontale da 8MP, modulo 4G VoLTE, connessioni Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, batteria da 3200mAh con ricarica rapida.

ZTE Axon 7 Max

Ampio e potente, ZTE Axon 7 Max è uno smartphone cinese 4G con diagonale da 6 pollici a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel con aspetto “Naked 3D”, mosso da processore octa-core da 2GHz montato su SoC Qualcomm Snapdragon 625 con la collaborazione di una Ram da 4GB e una scheda grafica GPU Adreno 506, memoria da 64GB con espansione via microSD, doppia fotocamera da 13 megapixel serviti da autofocus laser, scanner dell’impronta digitale e sistema operativo Android 7.0 Nougat.

ZTE Axon 7 Smartphone, Dual-SIM, Memoria Interna da 64 GB, Argento VEDI

LeEco Le Pro 3

LeEco Le Pro 3 è un terminale con SoC Snapdragon 821 che si avvale anche di 4 o 6 GB di RAM più 32 o 64 GB di memoria interna espandibile, buono schermo con diagonale da 5.5 pollici di tipo IPS, modulo 4G internazionale grazie alla banda 20, fotocamere di medio livello da 16 e 8 megapixel, generosa batteria da 4070mAh, NFC e scanner.

Original Letv Pro 3 LeEco LePro 3 4G LTE Dual Sim 4GB RAM 32GB ROM Snapdragon 821 Quad Core 2.35GHz 4070mAh 4G Fingerprint 5.5 inch FHD Mobile Phone Force Gold VEDI

Honor 6C Pro

Honor 6C Pro è uno smartphone cinese 4G di medio range con uno schermo da 5.2 pollici di tipo IPS a risoluzione HD ossia 1280×720 pixel, che si avvale di un SoC MediaTekMT6750Octa-Core (41,5GHz + 41,0GHz) e si accompagna con 3GB RAM, 32GB ROM e espansione possibile via Micro SD fino a 128GB. Il modulo LTE Cat.4 funziona alla perfezione in tutto il mondo, sul retro c’è una fotocamera da 13 megapixel mentre sul fronte è da 8 megapixel e non manca lo scanner impronta super veloce che funziona in appena 0.3 secondi.

Honor 6C Pro Smartphone, 32 GB, Blu VEDI

Ulefone Metal

Ulefone Metal è uno smartphone cinese 4G economico dotato di un display da 5 pollici HD, basico processore MT6753 con 3 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibili, due fotocamere da 13 sul fronte e 2 megapixel, batteria standard da 3050 mAh e aspetto entry.

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus, infine, è un modello economico di smartphone cinese 4G con schermo da 18:9 FullHD+ IPS da 6 pollici, con SoC Snapdragon 625 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna espandibile microSD, batteria da 4000mAh, connessione internazionale 20 LTE 4G, interfaccia MIUI 9 basata su Android 7.1 Nougat e fotocamera da 12 megapixel.