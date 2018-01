Smartphone cinesi da 5 pollici: i migliori modelli compatti

Quali sono i migliori smartphone cinesi con schermo da 5 pollici che possono fare al caso per chi cerca un dispositivo non troppo grande né troppo piccolo, ma semplicemente di dimensioni medie? L’offerta è davvero molto ampia e spazia soprattutto nella categoria dei medio range ossia dei cellulari intelligenti che coprono una forbice che va da poco meno di 100 euro fino a circa 300 euro.

Ce n’è per tutti i gusti e non mancano sorprese visto che le società di Pechino e dintorni hanno ormai raggiunto un livello qualitativo di alto livello a fronte di un costo più che abbordabile.

Qui di seguito la selezione degli smartphone cinesi con schermo da 5 pollici che spaziano in diverse marche tra quelle più conosciute come Huawei a quelle meno, ma non per questo non interessanti, come i campioni di vendita di Vernee oppure Oukitel. Abbiamo scelto cellulari intelligenti con hardware che va dall’entrylevel anche a meno di 100 euro a quelli leggermente più costosi, ma comunque abbordabili.

Huawei P8 lite

Partiamo dall’ottimo Huawei P8 lite, che è uno smartphone cinese da 5 pollici di tipo IPS a risoluzione Full HD che si avvale della tecnologia Dual Sim per gestire due numeri cellulari su un unico dispositivo, supporta una memoria interna da 16GB espandibile via microSD fino a 128GB massimo, è mosso da un processore octa-core con 3GB di Ram, una fotocamera da 13 megapixel sul retro con autofocus e flash LED e una fotocamera frontale da 5 megapixel. La batteria è da 2200 mAh.

Huawei P8 lite Smartphone, 5,0 pollici IPS, Dual sim, Processore Octa-Core, 16 GB, 13 MP, Android 5.0, Nero VEDI

Vernee Thor 4G

Non può essere escluso dalle liste dei migliori smartphone cinesi il sempreverde Vernee Thor 4G che appunto monta uno schermo da 5 pollici a risoluzione HD con Corning Gorilla Glass 3 e conta su un hardware con sistema operativo Android 7.0, processore MTK6753 64bit Octacore a 1.3 GHz con 3 GB RAM, 16 GB ROM, fotocamera principale da 13.0 megapixel, moduli GPS e Bluetooth 4.0.

Vernee Thor 4 G Smartphone 5.0 pollici On-Cell Corning Gorilla Glass 3 Schermo Android 7.0 MTK6753 64bit Okta di nucleo 1.3 GHz 3 GB RAM 16 GB ROM 13.0 MP fotocamera principale impronte digitali GPS Bluetooth 4.0 VEDI

OUKITEL K4000 Plus

Nonostante il nome non è un phablet OUKITEL K4000 Plus ossia uno smartphone con schermo da 5 pollici con vetro 2.5D, connessione 4G, batteria da 4100mAh, fotocamere da 5 e 13 megapixel, processore Quad Core MT6737 1.3GHz con 2G RAM e 16 ROM, scanner dell’impronta digitale, sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, tecnologia Dual SIM.

OUKITEL K4000 Plus - 4G Smartphone Libero Batteria 4100mAh 5MP 13MP Telecamere, Quad Core MT6737 1.3GHz, 5,0 pollici 2.5D Display, 2G RAM e 16 ROM, Impronta Digitali Android 6.0 Dual SIM GPS Durevole Telefonino - Nero VEDI

Huawei P9 lite 4G

Schermo IPS LCD touchscreen da 5 pollici per Huawei P9 Lite 4G che si appoggia a uno schermo da 5 pollici con una risoluzione HD ossia 1280×720 pixel, sistema operativo Android 7.0, processore Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 con 2GB Ram e memoria da 16 GB, fotocamera posteriore da 13 megapixel posteriore e 5 megapixel frontale.

Huawei P9 Lite Mini 4G 16GB Black - smartphones (12.7 cm (5"), 16 GB, 13 MP, Android, 7, Black) VEDI

DOOGEE X20L

Buon prezzo e scheda tecnica completa per DOOGEE X20L che è uno smartphone Dual SIM con connessione 4G e schermo 5 pollici a risoluzione HD 720p, sistema operativo Android 7.0 Nougat, batteria 2580mAh, una Ram 2GB RAM più 16GB ROM e fotocamera da 5 megapixel.

Telefonia Mobile, DOOGEE X20L Dual SIM Cellulari in Offerta - 4G Smartphone Android 7.0 - 2580mAh + 5.0 Pollici HD Schermo - 2GB RAM+16GB ROM - 5.0MP Fotocamera Digitale - Nero VEDI

Elephone P8 mini

Lo smartphone con schermo da 5 pollici Elephone P8 mini raggiunge una risoluzione non male Full HD IPS e offre una scheda tecnica con sistema operativo Android 7.0 Nougat, connessione 4G, processore MTK6750T Octa Core 1.5GHz con 4GB RAM e 64GB ROM, fotocamera 16.0MP AF + 13.0MP, tecnologia Dual Sim e WiFi Hotkont e scanner impronta digitale.

Elephone P8 mini Smartphone, 5.0 Pollici FHD IPS Display Android 7.0 4G Telefono Cellulari, MTK6750T Octa Core 1.5GHz, 4GB RAM + 64GB ROM, 16.0MP AF+13.0MP Rear Camera, Dual Sim, WiFi Hotkont Fingerprint Sensor GPS OTG Cellulare- Nero VEDI

OUKITEL C5

Lo smartphone di medio range Oukitel C5 Pro 4G monta proprio uno schermo da 5.0 pollici a risoluzione HD, sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, tecnologia dual SIM dual standby, 2 GB di RAM e 16 GB ROM, processore MTK6737 quad-core 1.3GHz.

Oukitel C5 Pro 4G Smartphone, schermo 5.0 pollici HD , Android 6.0 del telefono mobile, dual SIM dual standby, 2 GB di RAM 16 GB ROM, MTK6737 quad-core 1.3GHz-nero VEDI

KOOBEE

Modello semplice e praticamente senza nome, KOOBEE è uno smartphone cinese economico da 5 pollici a risoluzione HD con una fotocamera 13MP sul retro, connessione 4G, processore Quad-Core 1.3 GHz con 16GB ROM e 2GB RAM, tecnologia dual sim, sistema operativo Android 6.0 e colore bianco pulito.

KOOBEE- Smartphone 5" HD (fotocamera 13MP, 4G Quad-Core 1.3 GHz, 16GB ROM+2GB RAM, 2 Micro-SIM, Android 6.0), Bianco VEDI

Leagoo Elite 5 Lite

Lo smartphone cinese da 5 pollici Leagoo Elite 5 Lite viaggia con sola connessione 3G, monta il sistema operativo Android 7,0 Nougat, un processore quad-core con 2GB di Ram e 16GB di memoria interna espandibile, fotocamere posteriori doppie da 5 e 8 megapixel, batteria da 4000mAh, sensore delle impronte digitali e colore oro.

Leagoo Elite 5 Lite (KIICAA POWER) - 5,0" 3G Smartphone, Android 7.0 Quad Core 2GB+16GB, Fotocamere Doppie Posteriori 5MP+8MP, 4000mAh, Dual SIM, ID di Impronte Digitali, Telefono Cellulari Sbloccato, Oro VEDI

Blackview BV7000

Blackview BV7000 è uno smartphone cinese da 5 pollici a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel con tecnologia Dual SIM 4G, il sistema operativo Android 7.0, processore Quad-Core con 2GB RAM e 16GB ROM, fotocamere da 8 e 5 megapixel sul retro e fronte, protezione antipolvere e antiacqua e chip NFC.

Smartphone Dual SIM 4G, Blackview BV7000 5.0 Pollici FHD Android 7.0 Quad-Core - 2GB RAM + 16GB ROM - Quad-Core - 5MP + 8MP Fotocamere, Telephone Cellulare Impermeabile/ Antiurto/ Antipolvere/ NFC - Grigio VEDI