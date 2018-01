I migliori smartphone cinesi economici: dieci modelli su cui puntare

Quali sono i migliori smartphone cinesi economici che si possono acquistare in questo periodo dell’anno ossia in questo 2018 appena iniziato che prelude all’appuntamento mobile più importante dell’ano, il Mobile World Congress di Barcellona? Abbiamo scelto dieci modelli che si distinguono per un prezzo molto abbordabile, ma che al tempo stesso possano garantire un’esperienza completa.

Dopo la continuazione la nostra scelta di smartphone cinesi a basso costo e buon rapporto qualità/prezzo per tutte le tasche.

Qui di seguito, la lista dei dieci smartphone cinesi economici migliori per chi vuole spendere poco, ma bene. Ogni scheda è corredata da una foto che ne racconta il design (spoiler: sono praticamente tutti uguali tranne quelli in formato 18:9 bezel-less), c’è la lista con le caratteristiche hardware, le funzionalità degne di nota in ambito software e il link alla migliore offerta, quando disponibile. Segue la nostra selezione dei migliori smartphone cinesi in assoluto che vi abbiamo proposto ieri.

Vernee Thor

Vernee Thor è stato presentato tempo fa, ma ancora si fa notare per la presenza di componenti hardware di alto livello per un prodotto di basso rango. Se il SoC è un onesto e affidabile MT6753, vi troviamo a corredo ben 3 GB di RAM, la memoria interna è di appena 16 GB, ma si può espandere con microSD per di più senza perdere lo spazio per la seconda SIM. L’hardware si chiude con uno schermo da 5 pollici di diagonale a risoluzione HD 720p, fotocamere da 13 e 5 megapixel su retro e fronte e una batteria da 2800mAh. Per circa 100 euro niente male.

Vernee Thor Smartphone 4G LTE FDD-3G WCDMA Android 6.0 OS MTK6753 Octa Core 5 " Schermo HD 3GB di RAM 16GB ROM, 5MP 13 MP Macchine Fotografiche Doppie, Fingerprint ID Quick Charge.

Nokia 3310 3G

Sarà anche finlandese nel cuore e nell’animo, ma Nokia 3310 3G è bello che cinesone. Questo modello di basso costo si avvale del modulo 3G per connettersi a velocità accettabile, supporta uno schermo da 2.4 pollici a risoluzione QVGA, deve necessariamente accogliere una microSD perché la memoria interna è di appena 16MB, una misura ridicola, mette sul piatto una fotocamera da 2 megapixel con flash LED, batteria da 1200mAh e radio FM.

Nokia 3310 3G Telefono Cellulare, 64 MB, Azzurro [Italia]

Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Redmi 4X è un modello economico ma davvero completo grazie a componenti molto buoni come ad esempio l’interfaccia MIUI 8, il SoC Snapdragon 435 che si accompagna a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, uno schermo da 5 pollici a risoluzione HD, fotocamera sul retro da 13 megapixel, slot dual sim e connessione 4G con banda 20 che funziona in tutto il mondo.

Xiaomi Redmi 4x a13 Smartphone da 32 GB, Nero

Lenovo K4 Note

Per chi cerca un phablet di basso costo ecco Lenovo K4 Note che supporta una diagonale da 5.5 pollici e una risoluzione di 1920×1080 pixel, non si fa mancare un veloce lettore di impronte digitali sul retro e punta deciso sull’audio con il doppio speaker frontale con potenza da 1.5 Watt oltre che sul triplice microfono per la riduzione del rumore di fondo in registrazione audio o durante una telefonata. L’hardware annovera un processore MediaTek MT6753 SoC, fotocamera 13 megapixel con PDAF, una memoria da 16GB espandibile e una batteria da 3,300mAh.

Lenovo originale K3 Note K50-t5 5.5 pollici FHD smartphone 4G LTE Android 5.0 Lollipop MT6752 a 64 bit Otta-nucleo Dual SIM 2G RAM 13 dispositivi di doppia fotocamera

Ulefone Metal

Ulefone Metal è la risposta di questa marca cinese molto popolare in casa ma anche online al best-seller Vernee Thor, visto che troviamo un medesimo schermo da 5 pollici HD, un processore MT6753 con 3 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibili, stesse fotocamere da 13 sul fronte e 2 megapixel, la batteria da 3050 mAh, connessione in tutto il mondo visto il supporto banda 20 del 4G LTE.

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus è un modello economico ma che si distingue per la presenza di uno schermo in rapporto 18:9 (FullHD+ 18:9 IPS da 6 pollici), è mosso dal SoC Snapdragon 625 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna espandibile rinunciando, però, alla doppia SIM, la batteria è da 4000mAh, c’è il supporto alla connessione internazionale con banda 20 LTE 4G e lato software troviamo la MIUI 9 basata su Android 7.1 Nougat. La fotocamera principale è da 12 megapixel.

Honor 6C Pro

Honor 6C Pro è uno smartphone con schermo da 5.2 pollici di tipo IPS a risoluzione HD ossia 1280×720 pixel, mosso da SoC MediaTekMT6750Octa-Core (41,5GHz + 41,0GHz) accompagnato da 3GB RAM, 32GB ROM e espansione possibile via Micro SD fino a 128GB. Troviamo moduli LTE Cat.4, HSPA+, EDGE, GPRS, una fotocamera da 13 megapixel sul retro e da 8 megapixel sul fronte e scanner impronta super veloce che funziona in appena 0.3 secondi.

Honor 6C Pro Smartphone, 32 GB, Blu

Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017 è un best seller assoluto su Amazon e no è difficile immaginare perché dato che offre a prezzo molto contenuto una scheda tecnica di tutto rispetto. C’è uno schermo da 5.2 pollici a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel IPS, sistema operativo Android 7 Nougat con interfaccia EMUI 5.0, processore HiSilicon Kirin 655 Octa-Core, fotocamera da 12 MP sul retro e da 8 MP sul fronte, scanner impronta digitale.

Huawei P8 Lite 2017 Smartphone, 16 GB, Nero

LeEco Le Pro 3

LeEco Le Pro 3 è uno smartphone cinese economico con un hardware di alto rango e un prezzo più che abbordabile che si avvale di uno SoC Snapdragon 821 con ben 4 o 6 GB di RAM più 32 o 64 GB di memoria interna espandibile, uno schermo con diagonale da 5.5 pollici di tipo IPS, funzionamento internazionale grazie alla banda 20 del 4G, fotocamere da 16 e 8 megapixel, batteria da 4070mAh, NFC e scanner.

Original Letv Pro 3 LeEco LePro 3 4G LTE Dual Sim 4GB RAM 32GB ROM Snapdragon 821 Quad Core 2.35GHz 4070mAh 4G Fingerprint 5.5 inch FHD Mobile Phone Force Gold

Zuk Edge

Zuk Edge è un modello di tipo bezel-less con a bordo un SoC Snapdragon 821 accompagnato da 64 GB di memoria interna e 4 o 6 GB di RAM, display da 5,5 pollici Full HD 1920×1080 pixel, fotocamere da 13 e 8 megapixel, batteria da 3100mAh, sistema operativo Android 7 Nougat e funzionamento internazionale.