I migliori smartphone cinesi del 2018, la top ten

Quali sono i migliori smartphone cinesi che si possono acquistare nel 2018? Sono lontani i tempi nei quali si consideravano i prodotti che arrivavano da Pechino come di serie B perché non soltanto le società del più popoloso paese al mondo hanno da tempo colmato il gap con i rivali occidentali, ma hanno anche avanzato innovazioni notevoli.

È il caso ad esempio dello schermo con tridimensionalità del tocco che era stato portato avanti da Huawei con un po’ di anticipo (un po’ troppo affrettato) su Apple oppure con il colosso Vivo che è il primo che ha presentato un modello di cellulare intelligente con scanner delle impronte digitali innestato sotto il display tattile.

Bando alle ciance, ecco la top ten con tutti i migliori smartphone cinesi che sono stati presentati nel corso delle ultime settimane e mesi e che compongono la nostra selezione dei cellulari più performanti che si possano acquistare in questo momento. Ogni scheda è accompagnata dalle informazioni sull’hardware, funzionalità degne di nota, prezzo, foto e link alla migliore offerta.

Huawei Mate 10 Pro

Partiamo da uno degli ultimi presentati ossia il potentissimo Huawei Mate 10 Pro, che si fregia di essere il primo smartphone al mondo con un componente molto specifico come la NPU ossia un chip neuronale dedicato espressamente all’intelligenza artificiale per non soltanto accelerare le prestazioni ma anche per imparare meglio dalle. Il cervello di questo modello è il proprietario Kirin 970 che include un prestante processore a 10 nanometri. La scheda tecnica incorpora uno schermo 18:9 Full Active con diagonale da 5.9 pollici e risoluzione 2160×1080 pixel, dimensioni di 150.5 x 77.8 x 8.2 mm per un peso di 186 grammi, doppia fotocamera con sensori da 20 megapixel e 12 megapixel RGB, con apertura f/1.6 e doppio flash LED.

Huawei Mate 10 Pro, Smartphone, 15.2 cm (6"), 128 GB, 20 MP, Android, RAM 6 GB, Grigio (Titanium Gray)

Honor View 10

Ultimo arrivato della gamma Honor, l’ottimo View 10 offre a un prezzo contenuto il design di ultima generazione bezeless ossia senza bordi laterali e punta sul sistema operativo Android 8.0 Oreo con interfaccia personalizzata EMUI 8.0, una fotocamera principale doppio sensore da 16MP + 20MP, connessione 4G TD-LTE/4G LTE FDD/3G WCDMA/2G GSM in uno spessore di 6.97 mm.

Honor View 10 Smartphone da 128 GB, Blu

Oneplus 5T

L’ultimo arrivato dell’interessante programma OnePlus di “uccisione del top di gamma costoso” aumenta in modo leggero il prezzo, aumentando però anche in modo considerevole l’hardware con un SoC Snapdragon 835 accompagnato da 6 o 8GB di Ram, una memoria interna da 64 oppure 128GB, il sistema operativo Android 8.0 Oreo, doppia fotocamera posteriore da 20 megapixel, frontale da 16 megapixel, display da 6 pollici a risoluzione 2160 x 1080 pixel e scanner delle impronte.

Honor 9

Ottimo successo tra pubblico e critica per Honor 9 e la sua scheda davvero notevole che si basa su capisaldi come la Ram da 6GB e il SoC Kirin 960, display da 5.15 pollici a risoluzione Full HD 1080p, doppia fotocamera da 20 MP + 12 MP (non Leica, ma di alta qualità), peso contenuto in 155 grammi, gestione completa Dual Sim, doppia fotocamera 12MP (RGB) & 20MP (monocromatica) e frontale da 8MP, modulo 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, batteria da 3200mAh con ricarica rapida.

Huawei P10 Plus

Se si vuole un phablet ma non esageratamente grande come Mate 10 allora si può optare per Huawei P10 Plus che nativamente include Android 7.0 Nougat, ma può passare a Oreo, si avvale di uno schermo da 5.5 pollici a risoluzione Quad HD 2560×1440 pixel per dimensioni di 153.5 x 74.2 x 6.98 mm per 165 grammi, processore Kirin 960 (4x A73, 4x A53) con 4GB/6GB di Ram, memoria interna da 64GB/128GB ampliabile via microSD, fotocamera posteriore da 12MP color + 20MP monochrome con tecnologia Leica e apertura f/2.0, fotocamera per selfie da 8 megapixel, infine batteria da 3750mAh con ricarica rapida Huawei Super Charge.

Huawei P10 Plus 4G 128GB Black,Graphite smartphone - smartphones (14 cm (5.5"), 2560 x 1440 pixels, Flat, LTPS, 16 million colours, 16:9)

Huawei P10

Compatto e davvero muscoloso è il piccolo – si fa per dire – Huawei P10 che condivide con i fratelli maggiori la medesima l’interfaccia Huawei Emotion UI 5.1 e il sistema operativo Android 7.0 Nougat aggiornabile a Oreo, scocca da 145.3 x 69.3 x 6.98 mm per 145 grammi, uno schermo da 5.1 pollici a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, SoC Kirin 960 (4x A73, 4x A53) con 4GB di Ram, spazio di archiviazione interna da 64GB espandibile via microSD, fotocamera posteriore da 12MP color + 20MP monochrome sempre Leica, con apertura f/2.0 e sensore frontale da 8 megapixel e batteria da 3200mAh con ricarica rapida Huawei Super Charge.

Huawei P10 Smartphone, 64 GB, Argento

ZTE Axon 7 Max

Non è nuovissimo ZTE Axon 7 Max ma in quanto a rapporto qualità/prezzo ha poco da invidiare a modelli anche più recenti. Si avvale di uno schermo abbondante da 6 pollici a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel con aspetto “Naked 3D”, è mosso da un processore octa-core da 2GHz montato su SoC Qualcomm Snapdragon 625 accompagnato da Ram da 4GB, GPU Adreno 506, una memoria da 64GB con espansione via microSD, presenza del doppio sensore fotografico sul retro con due occhi da 13 megapixel serviti da autofocus laser, sul retro lo scanner dell’impronta digitale e all’interno il sistema operativo Android 7.0 Nougat.

ZTE Axon 7 Smartphone, Dual-SIM, Memoria Interna da 64 GB, Argento

Huawei Mate 9

Scendiamo di una generazione con Huawei Mate 9 che era il top di gamma modello phablet del 2016, ma ancora assai attuale grazie a una scheda tecnica con i controfiocchi. Ideale per chi cerca dimensioni importanti, supporta uno schermo IPS LCD da 5.9 pollici di diagonale a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel e densità 373ppi, SoC HiSilicon Kirin 960 (octa-core, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 e ARM Cortex-A53, 64-bit), Mali-G71 MP8 GPU accompagnato da 4GB Ram e 64GB memoria interna espandibile via microSD, doppia fotocamera 12MP RGB+20 MP monocromatico LEICA, occhio frontale da 8 megapixel e ampia batteria da 4000mAh.

Huawei Mate 9 Smartphone, Grigio

Meizu Pro 6S

Anche se non è l’ultimissimo modello uscito per la società tra le più in crescita in Cina, Meizu Pro 6S garantisce un ottimo compromesso tra dimensioni, prezzo e prestazioni. Si avvale di uno schermo con diagonale da 5.2 pollici di diagonale a risoluzione Full HD 1920×1080 pixel con pannello di natura Super AMOLED e tecnologia 3D Press per la tridimensionalità del tocco, troviamo anche un SoC Helio X25 con processore deca-core formato da 2xA72 a 2.5GHz, 4x A53 a 2 GHz e 4xA53 a 1.4 GHz e scheda grafica Mali-T880MP4 GPU, archiviazione da 64GB non espandibile e Ram da 4GB.

Meizu M570H/32GB/SB Pro6 Smartphone da 32GB, Nero/Argento [Italia]

Honor 8

Sembra che sia passato un secolo, ma sono solo due anni dalla presentazione dell’eccellente Honor 8, che ora si trova a un costo assai ridotto, mettendo sul piatto non soltanto un design accattivante con superficie lucida e morbida (un pelo scivolosa, a dirla tutta), ma anche una scheda tecnica di altissimo livello che include ben 3GB di Ram, lo stesso processore del ben più costoso Huawei P9, doppia fotocamera sul retro con videorecording in alta definizione, dual Sim ed espansione di memoria.

Honor 8 Smartphone 4G LTE, Display 5.2" IPS LCD, Octa-Core HiSilicon Kirin 950, 32 GB, 4 GB RAM, Doppia Fotocamera 12 MP, Blu