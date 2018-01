Trucchi Pokemon Go: dal GPS alle monete, tutti i consigli

I migliori trucchi di Pokemon Go vi aiuteranno a dare il meglio nel popolarissimo videogioco della Niantic che dopo un inizio spumeggiante e un fisiologico calo di interesse, non ha mai perso lo zoccolo duro di gamers e appassionati e ora – dopo l’introduzione della terza generazione – vive una nuova giovinezza. Con questi trucchi per Pokemon Go per Android e iOS si potrà davvero avere la vita più semplice tra monete, uova, GPS, battaglie e raid.

Prima di addentrarci nei trucchi di Pokemon Go un breve preambolo con i Pokemon da segnarsi sul taccuino per la prossima generazione ossia la quarta. Ebbene, partiamo dal gargantuesco Rhyperior che evolve Rhydon fino a raggiungere un massimo di 3869 di punti lotta, Eevee si andrà ad evolvere dividendosi tra Leafeon fino a 2849 e Glaceon fino a 2866. Molto interessante Togekiss fino a 3171 da Togetic (che a sua volta si evolve da Togepi) e l’eccellente Mamoswine da Piloswine di tipo ghiaccio fino a ben 3289. Detto questo, partiamo coi trucchi.

Trucchi Pokemon Go, GPS: come beffare la localizzazione

Come ingannare su Pokemon Go il GPS? La domanda significa: come andare a stravolgere tutta la dinamica di gioco, il gameplay stesso, ingannando lo smartphone che stiamo camminando per le vie del mondo e non siamo stravaccati sul divano? La risposta è spoofing, ma se per iOS ossia iPhone e iPad è semplicissima, dato che non richiede nemmeno di dover utilizzare il jailbreak, con Android ci sono diverse limitazioni.

Sconsigliandovi questi metodi, perché rendono il gioco del tutto snaturato, ecco due soluzioni pronte all’uso:

iPhone, la risposta è il software PoGo++ che va a sostituire l’app stessa e consente di controllare l’omino sulla mappa facendolo camminare o correre decidendo dove si trova e chi più ne ha più ne metta.

Android: serve la versione Android 6.0 Marshmallow oppure Android 7 Nougat a patto che il certificato di sicurezza sia antecedente a Marzo 2017 (lo puoi leggere su Impostazioni – Info su questo dispositivo). Dunque scarica un app di Fake GPS, sblocca le opzioni sviluppatore con diversi tap sulla versione di Android (sempre da Impostazioni – Info su questo dispositivo). Nota bene: i vari joystick GPS vengono rilevati dall’app che non si apre se si usano.

Non vi lasciamo i link, li potete facilmente individuare da Google, ma installate questi software a vostro rischio e pericolo.

Trucchi Pokemon Go, Monete: come ottenerne il più possibile

Come fare su Pokemon Go per le monete, per averne il più possibile? Prima di tutto, il nome tecnico è Pokecoin e se ne possono ottenere al massimo 50 al giorno. Questo limite prescinde dal numero di Pokemon assegnati alle palestre e per quanto tempo sono stati a presidio. Spieghiamoci meglio: vengono consegnati 1 Pokecoin ogni 10 minuti a ogni Pokemon assegnato in una palestra. Così, quando viene sconfitto si avrà ad esempio 4 Pokecoin se è stato 40 minuti

Tuttavia, c’è il limite delle 50 monete e dunque se in una giornata ritornano più Pokemon, anche se il totale sarebbe di 1000 Pokecoin, se ne riceveranno sempre al massimo 50. Seconda precisazione, superata una giornata in Palestra, il Pokemon non ripartirà da zero ma avrà sempre un massimo di 50 monete in dote.

Il trucco? Inserire in palestra Pokemon dai punti lotta bassi, intorno ai 1000 e non quelli che poi vi servono per le lotte o per i Raid. Quando tornano, trasferiteli al professore.

Trucchi Pokemon Go per Android e iPhone

Piccola lista di trucchi per Pokemon Go per Android e iPhone funzionanti per entrambi i sistemi operativi:

OH? – tocca con due dita e salta l’animazione della schiusa delle uova

TRASFERIMENTO – tap sulla finestra di dialogo e salta messaggio

ORIENTAMENTO – tap sulla bussola in alto a destra la allinea al movimento dell’utente, con secondo tap si orienta a nord

POZIONI E RIVITALIZZANTI – rivitalizzazione/cura multipla cliccando in sequenza più Pokemon

VALUTAZIONE – clicca con tre dita per saltare schermate

ZOOM – zoom a un dito solo tenendo premuto e scorrendo su (+) e giù (-)

BUDDY – tap sull’icona Caramella del Buddy per Punti Lotta, Mosse e Caramelle totali

POKESTOP – non è necessario cliccare sulle bolle degli oggetti per prenderli, basta premere su X

Trucchi Pokemon Go, uova: come schiuderle al meglio

Come schiudere le Uova in Pokemon Go in modo efficiente? Posizionare sempre le 2km nell’incubatrice gratis (quella arancione) e, se non se ne ha, in quella da 5 km, mentre quelle da 10 km solamente con le incubatrici a pagamento blu oppure viola (che riducono di 1/3 la distanza).

Pokemon Go, i più forti da potenziare Vista la penuria di polvere di stella e di caramelle, su quali Pokemon spenderle? Escludiamo dal conteggio quelli leggendari ben noti come MewTwo (è il più forte del gioco) e Raikou (il più forte elettrico). TYRANITAR è una vera bestia con caratteristiche 225 di Difesa, 200 di Stamina e 240 di attacco. Larvitar è tra i più comuni dalle uova da 10 km.

DRAGONITE è il più forte di tipo drago e anche Dratini si trova facilmente selvatico vicino a fiumi e mari ed è comune nelle uova da 10km. Come generalista è imbattibile

GYARADOS: non difficile da ottenere essendo abbondanti i Magikarp (ma servono 400 caramelle), le mosse ideali sono Cascata per quella veloce e Idropompa per quella caricata

GOLEM: anche lui è facile da evolvere da Geodude ed è molto utile contro i Leggendari deboli con quelli di tipo Roccia Pokemon Go: come evolvere Eevee forzatamente

Visto che Eevee è molto comune e che può generare mostri utilissimi e potenti, si può forzatamente evolvere in modo non casuale nominandolo come segue. Questi trucchi funzionano solo una volta dunque puntate solo su Eevee con CP già alti e IV al massimo possibile:

Pyro -> Flareon

Sparky -> Jolteon

Rainer -> Vaporeon

Tamao -> Umbreon

Sakura -> Espeon

Trucchi Pokemon Go: gli oggetti evolutivi

Gli oggetti evolutivi in Pokemon Go servono a evolvere in questo modo:

Squama Drago evolve Seadra in Kingdra con 100 caramelle.

Pietrasolare evolve Gloom in Bellossom con 100 caramelle o Sunkern in Sunflora con 50 caramelle.

Roccia di Re evolve Poliwhirl in Politoad e Slowbro in Slowking con 50 caramelle

Metalcoperta evolve in Steelix da Onix con 50 caramelle oppure Scizor da Scyther con 50 caramelle

Upgrade evolve Porygon2 da Porygon con 50 caramelle.

Come ottenere in modo facile un lancio eccellente in Pokemon Go

Per ottenere sempre un lancio eccellente in Pokemon Go bisogna bloccare il cerchio quando è il più piccolo possibile e successivamente “armare” la sfera premendo con il dito sullo schermo solo quando il Pokemon inizierà la sua animazione d’attacco, in seguito farle fare due giri e lanciare poco prima che l’animazione finisca. Vedi video sopra per la procedura.

Pokemon Go battaglie e raid: debolezze e efficacia

Infine, l’utilissimo elenco per battaglie e raid in Pokemon Go ottimizzando mostri e mosse. A seconda di chi si dovrà attaccare, scegliere dalla propria lista secondo queste efficace e debolezze:

La lista:

Pokémon di tipo Acqua Efficacia: Fuoco, Terra, Roccia Debolezza: Elettro, Erba

Buon gioco.