Trucchi iPhone X: dieci dritte per usarlo al meglio

I trucchi di iPhone X consentono di sfruttare al meglio le potenzialità di questo straordinario smartphone che Apple ha presentato in autunno rivoluzionando estetica e utilizzo grazie a uno schermo che va a occupare buona parte della parte frontale per un ingombro minimo.

Abbiamo diviso in dieci punti le funzioni più comode e furbe da imparare subito così che iPhone X non abbia più segreti, ma possa – al contrario – sbocciare in ogni sua sfaccettatura. Anche perché per acquistarlo è necessario privarsi di un organo vitale, dunque sarebbe anche un peccato usarlo soltanto per inviare messaggi su WhatsApp oppure per pubblicare meravigliosi selfie sui social network.

Ricordiamo che iPhone X è il modello che Apple ha realizzato per celebrare il decennale dalla presentazione del primo melafonino ossia iPhone 2G nel 2007. Centoventi mesi dopo siamo davanti allo stato dell’arte della tecnologia a misura di smartphone con una fotocamera di altissima sensibilità, il riconoscimento 3D del volto che funge anche da password e un processore muscolosissimo. Ecco i dieci trucchi.

1 – COME SPEGNERE IPHONE X E FARE CHIAMATE EMERGENZA

Come spegnere iPhone X? Sembra una domanda idiota, ma non è presente il pulsante on/off, motivo per il quale sarà necessario tenere premuto il tasto laterale insieme a quello del volume. Appariranno tre switch ossia quello per lo spegnimento così come per la chiamata d’emergenza e per Medical ID (solo USA).

2 – APRI IL CENTRO NOTIFICHE CON UNO SWIPE

Per aprire il Centro Notifiche che fa un riassunto di tutto ciò che abbiamo ricevuto negli ultimi minuti come messaggi di testo, istantanei su WhatsApp, su Facebook o ancora commenti alle foto, ecc… ebbene, si deve effettuare uno swipe ossia trascinare il dito dall’angolo in alto a sinistra verso il basso.

3 – APRI IL CENTRO CONTROLLO CON UNO SWIPE

Il Centro di Controllo di iPhone X è invece la pagina di gestione di tutte le funzionalità del dispositivo come ad esempio l’attivazione/disattivazione di GPS, Wi-Fi, Bluetooth e così via. Per attivarlo si può effettuare uno swipe questa volta dall’angolo in alto a destra verso il basso. Si può anche modificare da Impostazioni – Centro di Controllo – Personalizza controlli.

4 – APPLE SIRI, COME ATTIVARLO CON UN TASTO

Paradossale che Apple Siri abbia un pulsante per essere attivato mentre non ci sia quello di on/off, ma questa è la decisione di Apple che lo ha posizionato sul lato destro. Si preme e l’assistente si manifesta.

5 – RITORNA A HOME CON UNO SWIPE

Per tornare alla schermata Home anche in questo caso non ci sarà più il pulsante dedicato, ma si dovrà utilizzare uno swipe. Quale? Dal bordo inferiore basta scorrere il polpastrello leggermente in alto e si tornerà a “Casa” da qualsiasi pagina, menu o applicazione si abbia aperto in quel momento.

6 – APPLE PAY, COME ATTIVARLO SUBITO

Apple Pay è un progetto sul quale Apple punta molto, motivo per il quale pure lui si merita un pulsante. Non è dedicato, ma è lo stesso di Siri solo che si dovrà premere due volte (ricordiamo che è sul lato destro) così da attivare il sistema di pagamento sicuro dallo smartphone.

7 – COME CREARE ANIMOJI CON IPHONE X

Apple ha promosso molto Animoji ossia le Emoji animate che si basano sul riconoscimento facciale che avviene grazie all’apposito sensore dedicato sul fronte. Dato che il viso viene perfettamente “ricreato” in digitale gli si apporrà una maschera virtuale (come un animale oppure un oggetto, compresa l’amatissima cacca) che si muoverà rappresentando le medesime espressioni. Come fare? Si dovrà aprire un messaggio, fare tap su App Store e dunque sull’icona della scimmia con la bocca aperta. Si dovrà scegliere uno dei personaggi dalla successiva finestra e tenere premuto sul pulsante rosso di registrazione. Si salverà e dunque invierà un breve filmato fino a 110 secondi attraverso iMessage.

8 – CHIUDI APP APERTE IN BACKGROUND SU IPHONE X

Per chiudere facilmente i processi aperti in multitasking si dovrà attivare la cosiddetta App Switcher con uno swipe dalla Home fino al bordo inferiore e spostando l’app desiderata verso destra dunque si premerà per qualche istante finché apparirà un tasto rosso per chiudere ogni scheda.

9 – CATTURARE SCREENSHOT / SCHERMATE SU IPHONE X

La procedura per catturare schermate con iPhone X è davvero semplice perché basta tenere premuto il tasto laterale e il volume +.

10 – COME FARE RESET SU IPHONE X

Per un hard reset di iPhone X nel malaugurato caso in cui si inchiodasse si devono seguire tre facili step: si tiene premuto il volume + per qualche secondo; si rilascia e si preme per qualche secondo il volume – infine il tasto laterale a destra finché il dispositivo non riparte.

BONUS TRUCCHI MISTI PER IPHONE X

Terminiamo con tre trucchi pratici:

Per registrare video 4k a 60fps (che riempiranno la memoria in un respiro) basta andare su Impostazioni – Fotocamera – Registra video e scorrere fino in basso all’ultima opzione

Per evitare che la funzione Tap to Wake che risveglia il dispositivo dallo standby con un tap sullo schermo si va su Impostazioni – Generali – Accessibilità – Off su Tap to Wake

Per vedere i video YouTube a tutto schermo senza che venga ridotto in automatico basterà zoomare il filmato stesso “pizzicando” lo schermo

Buona esperienza con iPhone X.