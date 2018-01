Migliori fotocamere digitali: dalle compatte alle reflex le offerte top per ogni tipologia

Le fotocamere digitali sono le protagoniste di questa nostra ampia selezione che spazia in tutti i mondi della fotografia digitale per suggerirvi quali siano le migliori sul mercato per ogni tipologia. Dunque, anche per ogni possibile acquirente, da quelli più appassionati per la vita outdoor a chi vuole semplicità, flessibilità o lo stato dell’arte.

Dopo il salto vi attendono le macro categorie con tutti i tipi di fotocamere digitali come le fotocamere digitali compatte, le migliori fotocamere digitali waterproof, le fotocamere digitali istantanee, le migliori fotocamere bridge, le fotocamere mirrorless o micro-quattro-terzi, infine le reflex per i palati più esigenti.

Ogni modello è accompagnato dalle informazioni sulla scheda tecnica con le caratteristiche hardware e le funzionalità degne di nota, infine c’è un link per poterla acquistare alla migliore offerta. Date un’occhiata a ogni link presente in ogni “box” perché si aprirà l’approfondimento più esteso con ancora più modelli di digicamere di ogni categoria, per estendere la propria ricerca personale.

FOTOCAMERE DIGITALI COMPATTE: I MIGLIORI MODELLI

Partiamo dalle fotocamere digitali compatte, che poi sono quelle più diffuse e acquistate anche perché di basso costo e adatte a tutti qui possibili acquirenti che non vogliono una strumentazione troppo complicata, ma una semplice punta e scatta.

Canon SX620 HS PowerShot

Canon SX620 HS PowerShot è una fotocamera compatta evoluta visto che è dotata di un buono zoom ottico, di moduli Wi-Fi e NFC per la connessione senza fili, può registrare video in Full HD 1080p e conta su una batteria ricaricabile dalla lunga durata.

Sony DSC-W830

Altrettanto evoluta seppur compatta, la fotocamera digitale Sony DSC-W830 supporta un ampio e sensibile sensore Super HAD CCD da 20.1 megapixel ed è accompagnato da lenti di qualità grazie all’obiettivo ZEISS Vario-Tessar.

Fujifilm X100F

Un altro piccolo gioiello, Fujifilm X100F si presenta con il suo design vintage e con un carico di qualità notevole partendo dal sensore da 24 megapixel in formato APS-C X-Trans CMOS III, lenti con obiettivo 23mm f/2, un mirino Ibrido, telemetro elettronico, l’otturatore Centrale. Il prezzo non è per tutte le tasche.

Nikon Coolpix A300

Nikon Coolpix A300 è un’altra fotocamera digitale compatta premium con un sensore da 20 megapixel di risoluzione, uno zoom ottico wide da 8x, stabilizzazione delle immagini, video HD, moduli Bluetooth, Wi-Fi.

FOTOCAMERE DIGITALI SUBACQUEE: I MIGLIORI MODELLI

Passiamo a una branchia specifica delle fotocamere digitali compatte ossia quelle subacquee o waterproof che dir si voglia, che possono sopravvivere sott’acqua senza problemi. Ecco la nostra selezione completa delle migliori fotocamere subacquee.

FUJIFILM FINEPIX XP120

Ottimo esempio di come una fotocamera subacquea possa non scendere a compromessi, Fujifilm FinePix XP120 regge fino a 20 metri di profondità, supporta un sensore CMOS da 16 megapixel con zoom ottico da 5x (28-140mm), troviamo uno stabilizzatore meccanico, intervallometro e Wi-Fi.

NIKON COOLPIXL W300

Un’altra fuoriclasse di categoria è Nikon Coolpix W300 con una scheda che annovera un sensore da 16 megapixel, video a risoluzione 4k e 30 fotogrammi al secondo, Wi-Fi, Bluetooth, GPS (con Glonass) e batteria al litio di lunga durata.

PYRUS

La fotocamera digitale impermeabile PYRUS monta un sensore da 5 megapixel, supporta uno zoom ottico da 8x, uno schermo TFT da 2.7 pollici e si immerge fino a 10 metri di profondità. È una soluzione di basso costo.

EASYPIX W1024

La fotocamera waterproof Easypix W1024 monta un sensore da 10 megapixel, schermo da 6 centimetri di diagonale, espansione memoria via slot microSD, rilevamento del sorriso e resistenza fino a -3 metri.

IVATION

La fotocamera subacquea Ivation monta un sensore da 20 megapixel, due schermi a colori con uno sul retro da 2.7 pollici e uno sul fronte da 1.8 pollici per selfie, zoom solo digitale da 4x e un flash. Ma funziona a pile.

FOTOCAMERE DIGITALI ISTANTANEE

Le fotocamere digitali istantanee sono le pronipoti della celeberrima Polaroid ossia della macchina fotografica in grado di scattare e stampare immediatamente le immagini. Ve ne abbiamo parlato nella selezione più ampia di fotocamere digitali istantanee qui.

Polaroid Snap

Ormai utilizzato come brand, ma non più prodotto dall’originale società, troviamo diversi modelli Polaroid come Polaroid Snap che stampa grazie alla tecnologia senza inchiostro alias ZINK (Zero-Ink). Può ottenere fotografie in formato 2×3 pollici ossia 5×7,5 cm circa in un minuto di attesa. L’hardware include un sensore da 10 megapixel e slot microSD fino a 32GB.

Polaroid Socialmatic

Dedicata ai social network, Polaroid Socialmatic è un vero e proprio smartphone con OS Android, moduli Wi-Fi e Bluetooth, il GPS, un ampio display da 4.5 pollici LCD e memoria da 4GB espandibile via SD.

Fujifilm Instant Mini 8

Davvero molto venduta Fujifilm Instant Mini 8 che è analogica con pile AA, controlli manuali per la luminosità e pulsante otturatore per lo scatto. Stampa in formato 62x46mm in pochi secondi.

Fujifilm Instax 300 Wide

Fujifilm Instax 300 Wide ottiene foto panoramiche da 62×99 mm e supporta un obiettivo a due componenti f = 95 mm, f/14, un buon mirino con immagine reale, la messa a fuoco da 0.9 a infinito, una velocità otturatore compresa da 1/64 a 1 / 200sec e flash.

Lomography – Diana F+ Senza Flash

Lomography Diana F+ modello senza Flash riproduce gli stessi effetti delle toy camera degli anni ’60 per risultati artistici e sperimentali, per gli animi più fantasiosi.

FOTOCAMERE BRIDGE: I MIGLIORI MODELLI

Le fotocamere bridge sono macchine fotografiche con un’ampia escursione focale che va dal macro fino al tele con un solo obiettivo che è fisso e non si può cambiare. Più grosse delle compatte, sono ideali per chi vuole facilità e flessibilità.

CANON POWERSHOT SX60HS

Prestante e adatta a tante modalità di scatto, Canon PowerShot SX60 si avvale di un performante zoom 65x ottico (21-1,365mm equivalente), ha un microfono ad alta sensibilità per registrare l’audio e filma in Full HD, monta comandi manuali e può anche scattare in Raw. C’è uno schermo LCD così come un mirino ottico.

Nikon Coolpix L340

Piuttosto compatta, ma di buon livello, Nikon Coolpix L340 offre uno zoom ottico pari a 28x grazie con lenti periscopiche per un ingombro minimo. L’hardware annovera un sensore CCD da 20 megapixel, sistema VR di riduzione delle vibrazioni, display 3 pollici sul retro (LCD a 460.000 punti).

Panasonic Lumix DMC-FZ72

Panasonic Lumix DMC-FZ72 monta un sensore MOS 1/2,3 con una risoluzione da 16,1 megapixel e lenti dotate di ultragrandangolo da 20 mm più uno zoom ottico 60x. Troviamo anche la modalità Active POWER O.I.S. con stabilizzatore ottico d’immagine, video Full HD, microfono Wind Shield Zoom.

Sony DSC-H400

Arriva fino a uno zoom da 63x la bridge Sony DSC-H400 con sensore Super HAD CCD da 20.1 megapixel, filtro da 5.5 cm e display sul retro da 3 pollici di natura TFT.

FOTOCAMERE DIGITALI MIRRORLESS: I MIGLIORI MODELLI

Le fotocamere mirrorless sono grandi come delle compatte ma possono offrire prestazioni che non hanno niente da invidiare alle reflex, con tanto di lenti intercambiabili. Ve ne abbiamo elencate diverse nell’apposito approfondimento sulle migliori fotocamere mirrorless dedicato, qui le migliori.

SONY ALPHA 9

Al top della gamma troviamo Sony Alpha 9 con l’ottimo sensore CMOS da 24,2 megapixel retroilluminato, processore Bionz X, scatto a raffica da 20 fps con 241 RAW compressi, otturatore meccanico, autofocus con tracciamento del soggetto (Eye AF) e 693 punti (phase detection), sistema di stabilizzazione a cinque assi, mirino elettronico QuadVGA (1280 x 960 pixel) a 120 Hz, doppio slot SD (con una UHS-II), moduli Wi-Fi, NFC e Bluetooth.

FUJIFILM GFX50S

Strepitosa la medio-formato Fujifilm GFX 50S con gigantesco sensore da 43,8×32,9mm (FUJIFILM G Format) con una risoluzione da 51,4 Megapixel (1,7x rispetto a quella di un sensore full frame), veloce processore d’immagine X Processor Pro, mirino elettronico organic EL da 3,69 milioni di pixel e un display LCD posteriore touchscreen orientabile da 2,36 milioni di pixel.

PANASONIC GH5

Dedicata ai video, Panasonic GH5 monta un sensore Digital Live MOS da 20 Megapixel privo di filtro passa basso, sfrutta la stabilizzazione Dual I.S.2, doppio slot SD, mirino elettronico da 3.6 megapixel.

OLYMPUS OM-D E-M1

Olympus OM-D E-M1 è una fotocamera mirroless dal profumo vintage con EVF con 2,36 milioni di pixel e ingrandimento di 1.48x, USB, WiFi e HDMI, sensore da 21,8 megapixel e display touch.

CANON EOS M6

Infine, è compatta ma prestante la mirrorless Canon EOS M6 con processore Canon DIGIC 7, sensore CMOS da 24,2 MP, sistema autofocus Dual pixel CMOS, scatto a raffica a 7 fotogrammi al secondo oppure a 9 fps, stabilizzazione video a cinque assi e video Full HD 60p stabilizzati.

FOTOCAMERE DIGITALI REFLEX: I MODELLI MIGLIORI

Le fotocamere digitali più performanti sono le reflex ossia quelle con sensor anche full frame, tutti i comandi manuali per impostazioni ideali e qualità da vendere. Ve ne abbiamo parlato nella nostra selezione delle migliori fotocamere reflex, qui di seguito un estratto.

Canon EOS 200D

Canon EOS 200D è una reflex economica con sensore APS-C da 24.2 megapixel, tecnologia Dual Pixel CMOS AF per la messa a fuoco rapida e precise, processore immagini DIGIC 7 e spesso si trova con un kit EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM.

Nikon D7200

Nikon D7200 con obiettivo AFS 18-140VR è una scelta consigliabile a chi non vuole un entry ma qualcosa di più. Monta un sensore 24,72 Megapixel, regge una sensibilità ISO da 100 a 25600, supporta Wi-Fi e l’NFC, video recording Full HD 1920×1080 pixel e una fluidità di 60 fotogrammi al secondo.

Canon EOS 7D Mark II

Canon EOS 7D Mark II è una fotocamera reflex di medio-alto range con uno scatto a raffica di 10 fotogrammi al secondo, autofocus professionale veloce, resistemte corpo in lega per la vita outdoor e un videorecording di qualità.

Pentax K-1

Notevole la reflex Pentax K-1 con sensore da 36,4 megapixel senza filtro anti-aliasing, buon processore d’immagini Prime IV, sistema di stabilizzazione a 5 assi integrato, sistema autofocus 33 punti di rilevazione (25 a croce) scatto a raffica fino a 4.4 fotogrammi al secondo, sensibilità ISO da 100 a 204800, Wi-Fi e GPS e video FHD.

Nikon D810

Infine, una soluzione per chi vuole una reflex prosumer ovverosia con prestazioni professionali. Ecco per lo scopo Nikon D810 con corpo macchina solido e tropicalizzato e autofocus preciso e veloce.