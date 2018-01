Pulizia Android: le app migliori per eliminare file inutili

Per una pulizia Android profonda i detergenti sono le app che vanno a individuare e eliminare tutti quei file inutili se non addirittura dannosi per il corretto funzionamento del dispositivo. Se in mano hai uno smartphone con il sistema operativo di Google oppure un tablet con l’OS del robottino verde allora è il caso di considerare di installare subito uno (o più di uno) di questi software.

A cosa servono questi programmi per la pulizia di Android? A mantenere sempre snella la memoria interna sia quella per l’archiviazione sia quella Ram così da non affaticare troppo il device e allungarne la vita, senza dimenticare la tutela da pericoli informatici. Insomma, un passo necessario e imprescindibile per la corretta manutenzione del migliore amico tech.

In questa selezione troveremo un elenco di applicazioni per la pulizia di Android. Ognuna sarà corredata da una apposita scheda che racconterà le funzionalità offerte, ci sarà uno screenshot per mostrarne il design e renderla più riconoscibile e, infine, troverete anche il link per scaricare subito il contenuto sul vostro dispositivo. Il più delle volte è tutto gratis, con un pagamento solo in caso di versione Premium senza pubblicità o con feature aggiuntive. Per comodità, abbiamo diviso i programmi in tre grandi sezioni.

Applicazioni Pulizia Android gratis

Iniziamo dalle applicazioni per la pulizia di Android gratis e generaliste ossia quelle che fanno ottimamente il proprio lavoro offrendo anche funzioni extra che saranno di sicuro apprezzate.

AVG Cleaner

Iniziamo da un classicone come AVG Cleaner che è davvero un tuttofare che si occupa della Pulizia Android Ram e anche della pulizia Android Cache senza dimenticare il risparmio Batteria così da liberare memoria e spazio di archiviazione per aumentare prestazioni e performance. Con la pulizia della cache va a eliminare tutti i processi della RAM che non sono necessari, ma rimangono nascosti oppure sono visibili ma se ne può fare a meno. Si possono cannare anche tutti gli APK di apps installate o altri file inutili oltre che individuare quelli più pesanti. Si può anche automatizzare il salvataggio sulle nuvole con il cloud storage. Infine, c’è anche un antivirus. Si scarica gratis da Google Play.

Clean Master

Clean Master è un famoso e scaricatissimo ottimizzatore per Android che va a ripulire dai junk file, funge anche da antivirus gratuito e affidabile ed è stato scaricato ormai da ben 850 milioni di utenti in tutto il mondo. Per la pulizia di Android smartphone o tablet è uno dei migliori programmi visto che può ance garantire una gestione completa delle notifiche, può liberare la RAM e migliorare le prestazioni. Include anche un antivirus che in un sol boccone fa fuori i pericoli informatici come malware. Interessante la presenza di un AppLock che mette il lucchetto ad applicazioni riservate così da far in modo che occhi indiscreti non abbiano accesso. Anche lui è gratis su Google Play.

CC Cleaner

Un nome una garanzia anche per CC Cleaner che porta nella dimensione mobile quel che già si è apprezzato su Mac o Windows. Questa app per la pulizia di Android contribuisce a migliorare le performance complessive e farà sì che lo smartphone diventi più veloce e fluido. Elimina la spazzatura come vecchi messaggi WhatsApp o SMS dimenticati, fa una pulizia della cache di Android così come registri di chiamata e elementi inutili che non cambieranno la tua esperienza quotidiana e terrà sempre sotto controllo tutte le attività. C’è anche una versione Pro a pagamento con funzioni aggiuntive, quella gratuita si scarica qui.

Super Speed Cleaner

La versione 2018 di questo software molto apprezzato offre una suite completa per la pulizia di Android e per la gestione del dispositivo. Tra le funzionalità si annoverano infatti un junk cleare che cancella tutto ciò che è superfluo, un sistema di pulizia della cache di Android per tutti quei file inutili, un booster per le performance di smartphone o tablet e anche per il gioco, infine un antivirus per i pericoli informatici e un sistema di raffreddamento della temperatura della CPU. Anche qui non manca la funzione di Security App Lock per mettere un lucchetto ai programmi più riservati. Si scarica da Google Play.

Pulizia Ram Android

Con questi software si può andare a pulire la Ram di Android per avere un boost delle prestazioni soprattutto con tanti programmi aperti insieme e con tanti processi in attivo contemporaneamente. Tutti sono gratuiti dunque liberamente scaricabili:

Ram Booster

Si dedica specificamente alla pulizia Ram Android questo software chiamato Ram Booster che oltre a offrire una grafica multi-theme mette sul piatto tante funzionalità interessanti come la funzione di accelerazione premendo con un singolo tap sul touchscreen, un allarme in tempo reale in caso di temperatura troppo alta, una finestrella che galleggia sullo schermo informando su tutto ciò che sta avvenendo in tempo reale e una gestione dei widget. Gratis su Google Play.

Ram Cleanup

Semplice quanto efficace, Ram Cleanup è il sistema di pulizia Ram Android tra i più utilizzati perché fa tutto da solo andando a eliminare tutti quei processi in corso che non sono così necessari, ma che al contrario vanno ad appesantire in modo netto il funzionamento del dispositivo. Un programma molto essenziale anche nella grafica, ma d’altra parte bada più alla sostanza che alla forma, si scarica gratis da Google Play.

Antivirus e Pulizia Android

Terminiamo con software che sono pacchetti di tuttofare che da un lato offrono la pulizia di Android eliminando file inutili e dall’altra proteggono anche da pericoli esterni grazie alla funzione di antivirus.

Super Antivirus Cleaner

Super Antivirus Cleaner è una delle più potenti applicazioni per la pulizia di Android che consente di mettere i blocchi di sicurezza per ogni qualsivoglia pericolo compresi i famigerati malware. Con la pulizia di file indesiderati libera spazio e spazza via tutto il non necessario, si potenzia il processore togliendo processi sullo sfondo che non servono, raffredda la CPU e offre un corposo aiuto per il raffreddamento del sistema e per tutelare la batteria; infine, può personalizzare le notifiche con facilità. Si scarica gratis da Google Play.

Virus Cleaner Hi Security

Si avrà un pacchetto completo con Hi Security che fa da antivirus, pulitore, blocco app e velocizzatore per dare una propulsione notevole ad Android. Tra le sue funzionalità degne di nota non c’è solo quella per la pulizia di Android di tutti i file inutili, ma anche un antivirus a doppio motore per una scansione costante, un velocizzatore che “killa” tutti i processi in background non necessari, il raffreddamento della CPU, il blocco delle app più riservate e una completa sicurezza sia in connessione Wi-Fi sia in navigazione privata. La chicca è la velocizzazione anche della ricarica della batteria. Che si vuole di più? Si può installare da Google Play gratis.

Security Master

Infine un altro bundle fenomenale che arriva dalla premiata software house Ceetah Mobile con CM Security Master che include un performante antivirus e un controllo pieno e profondo del VPN ossia delle connessioni per il massimo della privacy con proxy VPN che fanno da barriera gratuita di accesso alla rete. Con la diagnosi intelligente si avrà sempre un report aggiornato con tutto ciò che sta avvenendo sul dispositivo e si verrà informati in tempo reale sull’eventuale presenza di malware, spyware e file hacker. Con il blocco app si possono gestire i software con un tocco e si mette uno scudo anche alle connessioni senza fili via Bluetooth e Wi-Fi, ma anche alle chiamate. Si scarica gratis su Google Play