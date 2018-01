Fotocamera subacquea, qual è la migliore macchina da scegliere?

La fotocamera subacquea è una macchina fotografica digitale o analogica che può resistere se immersa e scattare foto o anche riprendere filmati sotto la superficie dell’acqua. Trattasi di una ramificazione molto interessante del mondo delle digicamere che con l’avvento dei modelli che non contano più sulla pellicola ha visto un fiorire di esemplari molto interessanti.

Qual è la migliore da acquistare in questo momento? Abbiamo effettuato una selezione con i modelli dotati della più prestante scheda tecnica oppure quelli in grado di fornire funzioni più particolari senza dimenticare le fotocamere subacquee economiche e low-cost per tutte le tasche.

Qui di seguito la nostra selezione di modelli che partono da somme davvero basse fino a poco più di venti euro fino a raggiungere valori anche di oltre 400 euro per le fotocamere subacquee più performanti. In realtà, c’è la possibilità di trasformare ogni fotocamera digitale, comprese le reflex di alto range e professionali, in macchine per scattare foto e girare video sott’acqua grazie ad appositi scafandri, ma qui consideriamo solo quelle nativamente waterproof.

FOTOCAMERA SUBACQUEA FUJIFILM FINEPIX XP120

Iniziamo da una vera e propria fuoriclasse come Fujifilm FinePix XP120 che può scendere fino a 20 metri di profondità, si avvale di un definito sensore CMOS da 16 megapixel accompagnato da uno zoom ottico da 5x (28-140mm) per ingrandimenti senza perdere in qualità. La batteria al litio garantisce una lunga autonomia e c’è uno stabilizzatore meccanico per evitare risultati mossi. La fotocamera può resistere anche a cadute da 1.75 metri e a temperature fino a -10 gradi, non ha paura della polvere ed è dotata sia di intervallometro per produrre timelapse sia di Wi-Fi per controllo remoto o per trasferimento file senza fili.

Fujifilm FinePix XP120 Sky Fotocamera Digitale, Sensore CMOS da 16MP, Zoom Ottico 5x, Impermeabile 20mt, Stabilizzatore Meccanico, Batteria al Litio, Sky Blu VEDI

FOTOCAMERA SUBACQUEA NIKON COOLPIXL W300

Altra fotocamera waterproof notevole è senza dubbio Nikon Coolpix W300 anche lei dotata di un sensore da 16 megapixel può andare a girare video fino alla risoluzione 4k con una fluidità di 30 fotogrammi al secondo oltre che Full HD a 60fps. Resiste fino a 30 metri di profondità. Oltre al Wi-Fi è dotata anche di Bluetooth e di GPS (con Glonass) per geolocalizzarsi. Resiste a cadute fino a 2.4 metri e si avvale di una batteria al litio di lunga durata.

Nikon Coolpix W300 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, 4K, Subacquea, Antiurto, Antigelo, GPS, GLONASS, Wi-fi, Bluetooth, Mimetico [Nital card: 4 anni di garanzia] VEDI

FOTOCAMERA SUBACQUEA PYRUS

Scegliendo qualcosa di più economico, la fotocamera impermeabile PYRUS ha meno risoluzione visto che si ferma a 5 megapixel, ma può offrire uno zoom più spinto da 8x. Caratterizzato da un colore giallo acceso, questo modello monta uno schermo da 2.7″ TFT, sopravvive fino a 10 metri di profondità e -10 gradi di temperatura.

PYRUS Macchina Fotografica Impermeabile, 2.7" TFT Digital Video Camera Impermeabile Con 9 Mega Zoom 8x-Giallo (giallo) VEDI

FOTOCAMERA SUBACQUEA EASYPIX W1024

Easypix W1024 è una fotocamera waterproof che si posiziona nel settore economico con una resistenza all’immersione molto leggera senza custodia (appena 3 metri). Monta un sensore da 10 megapixel e uno schermo da 6 centimetri di diagonale. Come le altre si avvale di una slot microSD per l’espansione di memoria e tra le funzioni software c’è il rilevamento del sorriso per scatti automatici al momento giusto.

Easypix W1024 Fotocamera Impermeabile, Stagna A 3 Metri Senza Custodia, Blu Ghiaccio VEDI

FOTOCAMERA SUBACQUEA IVATION

La fotocamera Ivation arriva fino a un ottimo livello 20 megapixel per il sensore integrato, si avvale di ben due schermi a colori ovverosia uno sul retro da 2.7 pollici e uno sul fronte da 1.8 pollici che assiste durante i selfie. Offre uno zoom solo digitale da 4x e un flash. E ora le note dolenti: funziona con due pile AAA, i video sono soltanto VGA e si immerge fino a 3 metri soltanto.

Fotocamera e Videocamera digitale 20MP Ivation subacquea resistente a shock con doppio display a colori LCD – interamente subacquea e adatta alle immersioni fino a 10 piedi - blu VEDI

FOTOCAMERA SUBACQUEA KODAK ULTRA SPORT 800

Volete un tocco hipster? Allora ecco la fotocamera subacquea a pellicola usa e getta Kodak Ultra Sport Waterproof 800 che è la più economica del lotto. Può immergersi appena sotto il pelo dell’acqua (ma potete rischiare di più, alla fine la spesa molto low-cost per acquistarla lo permette) e scatta in formato 135mm con ISO a più di 400 per il mondo sottomarino. Naturalmente dovete considerare anche il costo dello sviluppo delle foto.

Kodak Ultra Sport Waterproof 800 Pellicola Fotografica VEDI

FOTOCAMERA SUBACQUEA APEMAN

Infine, un’idea un po’ diversa per chi vuole spendere poco e avere un dispositivo ibrido come una actioncam. Questo clone di GoPro chiamato APEMAN Action Cam costa davvero molto poco (è in promozione perenne su Amazon) e può immergersi sott’acqua grazie allo scafandro incluso offrendo la possibilità di girare video Full HD 1080P oltre che scattare foto grandangolari (170 gradi) fino a 30 metri sott’acqua.