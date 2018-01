Fotocamere reflex, quale scegliere in base ai prezzi

Quale fotocamera reflex scegliere in base al prezzo? Molte volte si deve partire dalla scelta della macchina fotografica semi-professionale o professionale dal budget che si ha a disposizione. Perché se è pur vero che non è un modello costoso a garantire sempre scatti fenomenali, è altrettanto vero che con una dotazione hardware e software di primo piano si possano ottenere risultati più che soddisfacenti.

Abbiamo così selezionato alcuni modelli di fotocamera reflex degna di nota con tutte le informazioni su schede tecniche, caratteristiche hardware e software, funzionalità e link alla migliore offerta online.

Per comodità abbiamo diviso i modelli per fasce di prezzo dunque troveremo fotocamere reflex dai prezzi intorno ai 450 euro così come fino ai 650 euro salendo a 850 euro come limite poi 1000 euro, 1500 euro e infine sopra i 1500 euro. Ogni insieme di esemplari di macchine fotografiche digitali va a considerare modelli di diverse marche tra le più prestigiose come Canon, Nikon oppure Sony.

Fotocamere reflex a 450 euro

Partiamo dalle fotocamere reflex più semplici, quelle che si possono trovare a un prezzo intorno ai 450 euro dunque appena sotto o sopra questo livello di riferimento. Sono ideali per principianti o per chi ha un budget davvero risicato.

Canon EOS 1200D

Partiamo dai modelli basici come Canon EOS 1200D che è una delle scelte più economiche per chi vuole una fotocamera reflex che vada bene per principianti o per chi non ha un budget così stupefacente. La scheda tecnica considera un buon sensore da 18 megapixel, un mirino ottico che copre il 95% del campo visivo e video a risoluzione Full HD 1080p.

Canon EOS 1300D

Il modello successivo è la fotocamera reflex Canon EOS 1300D con il suo buon sensore CMOS APS-C a risoluzione da 18 megapixel con processore d’immagine DIGIC 4+ in grado di garantire anche una mini raffica da 3fps, sensibilità ISO che spazia da 100 a 6400 poi fino a ISO 12800, sistma autofocus a 9 punti di rilevazione, c’è un mirino ottico e display LCD da 3 pollici di diagonale a risoluzione 920.000 pixel, moduli Wi-Fi e NFC e video recording Full HD 1920×1080 pixel alla frequenza di 30, 25 o 24 fotogrammi al secondo.

Nikon D3400

Economica ma completa, Nikon D3400 è una fotocamera reflex con processore d’immagini EXPEED 4, sensore formato DX CMOS da 24.2 megapixel, mirino ottico dotato di pentaspecchio con 95 per cento di copertura del campo visivo con ingrandimento di 0.85x, schermo LCD fisso da 3 pollici a risoluzione 921.000 punti. Ci sono 11 punti di rilevazione in autofocus, il video recording in Full HD (1920×1080 pixel) da 24 a 60 fotogrammi al secondo e tecnologia Bluetooth Low Energy per connettersi senza fili a smartphone o tablet.

Fotocamere reflex a 600-850 euro

Passiamo al secondo livello ossia quello appena sopra le entrylevel, che si può definire come basso range per fotocamere reflex che possono già offrire qualcosa in più dell’essenziale.

Canon EOS 200D

Canon EOS 200D è un’altra fotocamera reflex economica e a buon prezzo con un sensore APS-C da 24.2 megapixel, tecnologia Dual Pixel CMOS AF per autofocus rapido e preciso per la categoria, processore immagini DIGIC 7 e kit classico EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM.

Nikon D5600

Nikon D5500 è sensibilmente più performante grazie al processore immagini Expeed 4, al sensore 24 megapixel in formato APS-C, sensibilità ISO da 100 a 25,600 ISO, autofocus a 39 punti, schermo touchscreen da 3.2 pollici a risoluzione pari a 1 milione di punti che è anche orientabile e tecnologia SnapBridge che utilizza moduli senza fili Wi-Fi, Bluetooth o NFC.

Sony a68

Sony a68 è una fotocamera reflex entry ma completa con un sensore CMOS Exmor APS-C da 24,2 megapixel, processore immagini BIONZ X, prestazioni soddisfacenti con scatto a raffica da 8 fps, ISO fino a 25600, autofocus fino a 79 punti con la funzione 4D Focus, tecnologia Translucent Mirror per una resa aumentata, mirino elettronico da 0,39 pollici e display da 2.7 pollici. Il videorecording è fino alla risoluzione Full HD.

Canon EOS 77D

Buon livello per la fotocamera reflex Canon Eos 77D che è stata presentata qualche tempo fa ma è ancora molto attuale e più che apprezzabile con il suo processore immagini Canon DIGIC 7, sensore CMOS APS-C da 24,2 megapixel, messa a fuoco automatica con tempo di risposta di appena 0,3 secondi, una sensibilità fino a 25.600 ISO che arriva fino a 51.200, interessante sistema di misurazione RGB + IR da 7560 pixel.

Fotocamere reflex a 850-1200 euro

Saliamo di prezzo con una fascia di costo di 850-1200 euro per fotocamere reflex di medio range per chi cerca prestazioni più ampie di una semplice entrylevel.

Canon EOS 7D Mark II

Canon EOS 7D Mark II è un’ottima fotocamera reflex per rapporto qualità/prezzo che mette sul piatto funzioni degne di nota come uno scatto a raffica di 10 fotogrammi al secondo, un autofocus professionale per la categoria di appartenenza, un resistemte corpo in lega per la vita outdoor e un videorecording solido.

Nikon D7200

Un’altra fotocamera reflex di medio range molto buona è Nikon D7200 che su Amazon viene venduta in combinazione con l’obiettivo AFS 18-140VR e che conta su un sensore 24,72 Megapixel con prestazioni di ampio respiro come la sensibilità ISO da 100 a 25600, moduli Wi-Fi e l’NFC, video recording Full HD 1920×1080 pixel e una fluidità di 60 fotogrammi al secondo.

Sony A77 II

Sony A77 II monta un sensore APS-C con risoluzione 24 megapixel che è anche stabilizzato, troviamo una sensibilità ISO che si spinge fino a un massimo di 51200 (da un valore di 1600), scatto a raffica a 11 fotogrammi al secondo a piena risoluzione, ottimi 77 punti di messa a fuoco rapida e precisa, moduli Wi-Fi e NFC per connessioni senza fili, video a risoluzione Full HD a 60p di fluidità e corpo tropicalizzato per la vita outdoor.

Pentax K-1

Un nome diverso per una fotocamera reflex che vi stupirà per compattezza e prestazioni: Pentax K-1 monta un sensore da 36,4 megapixel senza filtro anti-aliasing, processore d’immagini Prime IV, sistema di stabilizzazione a 5 assi integrato, un autofocus 33 punti di rilevazione (25 a croce) scatto a raffica fino a 4.4 fotogrammi al secondo, sensibilità ISO da 100 a 204800, Wi-Fi e GPS, mirino quasi da 100%, display LCD da 3,2 pollici orientabile e video Full HD.

Fotocamere reflex sopra i 1200 euro

Infine, le fotocamere reflex sopra i 1200 euro per modelli cosiddetti prosumer che miscelano prestazioni semi professionali con costi non esagerati.

Nikon D7500

Più che accessibile nel costo seppur di prestazioni elevate, Nikon D7500 monta un sensore CMOS in formato DX da 20,9 megapixel, estende i valori ISO fino a 1640000 (con un range standard da 100-51200), 51 punti per la messa a fuoco automatica, display orientabile touchscreen e video fino alla risoluzione 4k a 30 fotogrammi al secondo oppure Full HD a 50/60fps.

Nikon D610

Una full frame che non costi quanto un rene? Nikon D610 offre una risoluzione che è paragonabile alle dimensioni delle tradizionali pellicole 35mm per una profondità di campo elevata e una una qualità delle immagini che vi stupirà nonostante sia “soltanto” da 24 megapixel. L’otturatore è più prestante rispetto al modello precedente D600 e c’è anche il Wi-fi.

Nikon D810

Utilizzata da tantissimi professionisti per via delle dimensioni tutto sommato accettabili e per le prestazioni notevoli, Nikon D810 è dotata di un corpo più che solido e tropicalizzato e offre performance ideali per qualsiasi modalità di scatto da quelli con soggetto ad alta velocità fino ai ritratti o ai paesaggi. Una scelta top.

Nikon D500

Una scelta per utenti consapevoli, la fotocamera reflex full in formato DX Nikon D500 mette sul piatto un’eccezionale videoregistrazione a risoluzione 4K in Ultra HD, non si fa mancare la tecnologia di condivisione senza fili Nikon SnapBridge, un sensore 20.9 Megapixel, sistema autofocus a 153 punti di ultima generazione molto preciso e puntuale, processore d’immagini EXPEED 5, sensibilità ISO che va da 100 a 51.200.

Sony Alpha A99

Infine, l'ottima Sony Alpha A99 con un sensore ad alta risoluzione, video in formato Full HD 1080p che nascondono i rumori interni degli ingranaggi e possibilità di utilizzare un mirino elettronico durante il video-recording.