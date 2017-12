Fotocamera istantanea, qual è la migliore macchina da scegliere?

Le fotocamere istantanee sono macchine fotografiche in grado di scattare foto e poi di stamparle immediatamente con tecnologie più disparate. L’esempio più classico e più antico è quello della cara e vecchia Polaroid ossia di quel dispositivo che consente di avere subito in mano le fotografie grazie a un sistema di sviluppo immediato. Anzi, istantaneo dal quale deriva poi il nome di questi macchinari.

Con il progredire del tempo e delle innovazioni, la nel frattempo fallita Polaroid ha visto una nuova era grazie ai nostalgici, ai nerd, geek e nondimeno agli hipster che l’hanno riportata prepotentemente in voga. Alla marca storica si sono affiancate altre come soprattutto Fujifilm e Lomo, scopriamo tutti i migliori modelli da acquistare.

Qui di seguito alcuni dei migliori modelli che si possono trovare in acquisto online con le informazioni sulla scheda tecnica con tutte le caratteristiche hardware delle fotocamere istantanee delle varie marche, una immagine che ne racconta il design e, ultimo ma non per importanza, un link diretto alla migliore offerta per portarsi a casa un gioiellino un po’ vintage ma molto creativo e divertente.

FOTOCAMERE ISTANTANEE POLAROID

Iniziamo con la marca più importante e storica ossia Polaroid con una serie di modelli costruiti e commercializzati da partner che – nel frattempo – hanno ripreso le file del discorso con dispositivi col celebre marchio, ma con nuove tecnologie.

Polaroid Snap

Innovativa e smart, la Polaroid Snap si avvale – come buona parte dei modelli qui inseriti – della tecnologia di stampa senza inchiostro alias ZINK (Zero-Ink). Come funziona? Va ad “imprimere” l’immagine sfruttando i componenti chimici già presenti sugli speciali fogli di sviluppo delle dimensioni in questo caso di 2×3 pollici ossia 5×7,5 cm circa in un minuto di attesa. Colorata di blu, nero, bianco, rosso e viola, si appoggia a un sensore da 10 megapixel e amplia la memoria via microSD fino a 32GB.

Polaroid Z2300

Polaroid Z2300 è molto simile, sempre con ZINK e sensore da 10 megapixel, stampa su fogli da 2×3 pollici con sviluppo in 1 minuto, espande la memoria di ulteriori 32GB e offre un display da 3 pollici sul retro.

Polaroid Socialmatic

Ha raccolto molto consenso per la sua predisposizione social, come già da nome, Polaroid Socialmatic è molto cara perché tecnologicamente avanzata grazie all’OS Android, moduli Wi-Fi o Bluetooth, GPS, display da 4.5 pollici LCD, memoria da 4GB espandibile via SD.

Polaroid Pic-300

Polaroid PIC-300 è analogica e non ZINK, offre quattro modalità di scena pre-impostate, monta flash automatico e stampa su pellicola Polaroid 301. Viene alimentata da quattro batterie AA.

Polaroid 600

Ancora più vintage Polaroid 600 che stampa su fogli A5 da 14,8×21 centimetri e offre tutti comandi manuali.

Polaroid originale

La POLAROID originale come il modello 636 CLOSE UP si trova ancora in mercatini online oppure offline, così come saltuariamente anche su Amazon o altri portali di e-commerce. Tutto è analogico compresi i comandi e il dispositivo si può chiudere proteggendo lenti e tasti.

FOTOCAMERE ISTANTANEE FUJIFILM

Lo sfidante più importante e prestigioso è senza dubbio Fujifilm, perché il colosso giapponese ha continuato a credere nel progetto mettendoci dentro la propria esperienza e il proprio know-how con la solita cura del design, deliziosamente vintage.

Fujifilm Instant Mini 8

Fujifilm Instant Mini 8 è una fotocamera istantanea un po’ vintage e analogica che funziona con pile AA, offre una ghiera per la luminosità e pulsante otturatore per lo scatto di foto che poi vengono impresse su fogli di misure 62x46mm in pochi secondi. Si trova nei colori bianco, nero, giallo, rosa, blu.

Fujifilm Instax Mini 8 Fotocamera Istantanea per Foto Formato 62x46 mm, Bianco VEDI

Fujifilm Instant Mini 25

Fujifilm Instant Mini 25 stampa su fogli di dimensioni 62x46mm, c’è un interessante specchio per fare selfie e anche un flash per illuminare la scena o il soggetto.

Fujifilm Instax MINI 25 Fotocamera Istantanea per Stampe Formato 62 x 46 mm VEDI

Fujifilm Instant Mini 70

Fujifilm Instant Mini 70 può stampare in due formati ossia nel 86 x 54 mm ma anche in quello più compatto 62 x 46 mm, le batterie sono al litio CR2/DL CR2 e c’è un otturatore elettronico che funziona in intervalli compresi tra 1/2 sec – 1/400 sec.

Fujifilm Instax Mini 70 Island Blue Fotocamera Istantanea per Stampe Formato 62x46 mm, Blu VEDI

Fujifilm Instant Mini 90 Neo Classic

Fujifilm Instant Mini 90 Neo Classic si può usare in verticale sia in orizzontale e offre un design davvero molto bello nel suo essere vintage e quasi premium. Stampa fogli da 62x46mm, supporta un mirino ottico con regolazione della parallasse, controlla l’esposizione in automatico, così come la messa a fuoco che va da 0.3 m a infinito e supporta un display LCD.

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic schwarz VEDI

Fujifilm Instax 210 Wide

Fujifilm Instax 210 Wide, come da nome, stampa foto in formato panoramico oltre che nel classico 62×99 mm. La scheda annovera la messa a fuoco motorizzata e un otturatore elettronico, monta un display LCD di servizio, un buon flash automatico, l’interessante modalità macro e funziona con pile AA.

Fujifilm Instax 210 Wide Fotocamera Istantanea per Stampe Formato 62 x 99 mm VEDI

Fujifilm Instax 300 Wide

Assai performante il modello Fujifilm Instax 300 Wide che stampa foto panoramiche da 62×99 mm, un obiettivo a due componenti f = 95 mm, f/14, un mirino con immagine reale, 0,37 x, una messa a fuoco da 0.9 a infinito, velocità otturatore compresa da 1/64 a 1 / 200sec, c’è il controllo ISO automatico, la compensazione dell’esposizione e un flash.

Fujifilm Instax Wide 300 Fotocamera Istantanea, per Foto Formato 62x99 mm, Nero/Argento VEDI

FOTOCAMERE ISTANTANEE LOMO

Infine, Lomo alias Lomography che si è ritagliato negli anni una certa considerazione grazie a modelli a buon prezzo e abbastanza completi.

Lomography – Diana F+ Senza Flash

Il modello Lomography Diana F+ senza Flash stampa foto dagli effetti quasi “sperimentali” con una resa molto interessante, come le toy camera degli anni ’60. Possibile variare con tantissime funzionalità tra le quali la doppia esposizione su un singolo scatto così come giochi di luce.

Lomography - Diana F+ Senza Flash VEDI

Lomography – Diana Mini

Ultra compatta, ma molto performante, Lomo Diana Mini può scattare fino a 36 foto quadrate oppure 72 nel formato dimezzato. Tutto è regolabile in modo manuale, per effetti davvero naturali.