Fotocamera reflex per principianti, quale scegliere?

Quale fotocamera reflex per principianti scegliere nell’ampissimo catalogo di macchine fotografiche digitali online? La scelta non è facile, per questo vi veniamo incontro con una selezione che tiene conto prima di tutto del prezzo d’acquisto (che sarà popolare) e in secondo luogo della composizione della scheda tecnica, dunque dell’hardware.

Già, perché le fotocamere reflex per principianti devono necessariamente risultare più semplici da utilizzare rispetto a quelle top di gamma, garantendo al contempo un pieno accesso a qualsivoglia comando manuale, così da lasciare libero sfogo alla creatività.

Abbiamo dunque diviso le fotocamere reflex per principianti in tre macro-categorie come quelle realizzate da Canon, da Nikon e da Sony. Ogni gruppo conta – a sua volta – su diversi modelli di diversa caratura da quelli davvero entrylevel a quelli un po’ più completi e sensibilmente più costosi. E ricordate sempre: non è (solo) la fotocamera che fa un buono scatto, ma anche e soprattutto la tecnica e il cogliere l’attimo.

FOTOCAMERE REFLEX CANON PER PRINCIPIANTI

Canon EOS 1200D

Canon EOS 1200D è una fotocamera reflex ideale per principianti perché molto economica ma completa per chi vuole iniziare. La sua scheda tecnica è molto semplice con un sensore da 18 megapixel e un mirino ottico con copertura del 95% del campo visivo. C’è anche la possibilità di riprendere video a risoluzione Full HD. Per iniziare è una delle migliori.

Canon EOS 1300D

Se si vuole qualcosa di più allora per principianti suggeriamo anche la fotocamera reflex Canon EOS 1300D che è peraltro uno dei best-seller su Amazon grazie alla presenza di un sensore CMOS APS-C a risoluzione da 18 megapixel con processore d’immagine DIGIC 4+ per una raffica entry da 3fps, sensibilità ISO da 100 a 6400 poi fino a ISO 12800, autofocus a 9 punti di rilevazione, mirino ottico e display LCD da 3 pollici di diagonale a risoluzione 920.000 pixel. Buona la presenza dei moduli Wi-Fi e NFC. Possibile riprendere video Full HD 1920×1080 pixel alla frequenza di 30, 25 o 24 fotogrammi al secondo.

Canon EOS 70D

Se si vuole spendere qualcosa di più allora una possibile fotocamera reflex per principianti è sicuramente Canon EOS 70D che si avvale di uno schermo LCD molto comodo, la tecnologia veloce di messa a fuoco Dual-Pixel AF e uno scatto a raffica fino a 7fps. Visto che è un po’ più vecchia può capitare di trovarla a prezzo molto stuzzicante.

FOTOCAMERE REFLEX NIKON PER PRINCIPIANTI

Nikon D3400

Un altro modello vendutissimo su Amazon è senza dubbio Nikon D3400 che include nell’hardware il prestante processore d’immagini EXPEED 4, un sensore formato DX CMOS da 24.2 megapixel, buon mirino ottico dotato di pentaspecchio per spingersi fino al 95 per cento di copertura del campo visivo con ingrandimento di 0.85x, display LCD fisso da 3 pollici a risoluzione 921.000 punti. Le performance: scatta foto da 1/4000 di secondo a 30 secondi, regge fino a 11 punti di rilevazione in autofocus, video recording in Full HD (1920×1080 pixel) da 24 a 60 fotogrammi al secondo e tecnologia Bluetooth Low Energy per connessione senza fili a smartphone o tablet.

Nikon D5600

Nikon D5500 si avvale di un processore immagini Expeed 4, di un sensore 24 megapixel in formato APS-C e prestazioni che contano su una sensibilità ISO da 100 a 25,600 ISO, display touchscreen da 3.2 pollici con ampia risoluzione pari a 1 milione di punti orientabile e tecnologia SnapBridge (con Wi-Fi, Bluetooth o NFC). L’autofocus arriva fino a 39 punti.

Nikon D7200

Per qualcosa di più, la fotocamera per principianti più esigenti è Nikon D7200 che spesso si trova con l’obiettivo AFS 18-140VR. L’hardware conta su sensore 24,72 Megapixel, troviamo sensibilità ISO da 100 a 25600, moduli Wi-Fi e l’NFC, video Full HD 1920×1080 pixel e una fluidità di 60 fotogrammi al secondo.

FOTOCAMERE REFLEX SONY PER PRINCIPIANTI

Sony a68

Sony a68 è una scelta che miscela molto bene un buon prezzo con prestazioni complete grazie a un hardware di un certo livello. Numerosa e ampia la scelta di ottiche compatibili, troviamo l’attacco SLT per una compatibilità soddisfacente. La scheda tecnica annovera un sensore CMOS Exmor APS-C da 24,2 megapixel accompagnato da un processore BIONZ X che garantisce uno scatto a raffica da 8 fps, ISO fino a 25600, fino a 79 punti con la funzione 4D Focus preciso e puntuale e tecnologia Translucent Mirror per una resa di prima fascia. Il mirino elettronico è da 0,39 pollici e c’è un display da 2.7 pollici. I video sono Full HD stabilizzati. Mancano Wi-fi o GPS.

Sony A77 II

Terminiamo con una scelta un po’ più costosa e un po’ più borderline rispetto alle reflex pure, parliamo dell’ottima Sony A77 II che è dotata di un sensore APS-C con risoluzione 24 megapixel naturalmente stabilizzato con performance niente male davvero dato che i valori ISO si possono spingere fino a 51200 (da 1600), si può scattare a raffica a 11 fotogrammi al secondo a piena risoluzione e può contare su ben 77 punti di messa a fuoco. Corpo tropicalizzato per non temere pioggia o condizioni difficili, monta moduli Wi-Fi e NFC per sincronizzazione e condivisione al volo e può girare video a risoluzione Full HD a 60p di fluidità.