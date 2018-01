Tivùsat, la tv satellitare gratis e accessibile a tutti: le novità per gli amanti del piccolo schermo

Novità per gli amanti del piccolo schermo. Tivùsat, la tv satellitare gratis e accessibile a tutti, si prepara per il 2018 con nuovi canali e una programmazione che punta alla qualità, a partire da una esperienza visiva mai provata prima. Il pacchetto offerto dalla prima piattaforma satellitare gratuita, nata nel 2009, si arricchirà di novità tecnologiche, arrivando a più di 90 canali televisivi e 45 radio-fonici, con una ricca selezione di servizi On Demand su tivùon!, l’on demand gratuito di tivùsat, e 3 canali in 4K (Ultra HD), il tutto rigorosamente gratis, senza il pagamento di alcun canone mensile. Il 2018 di tivùsat sarà un anno tutto da godere, tra la già ricca e classica programmazione di sempre, canali stranieri satellitari, nuovi programmi e una qualità tecnologica che permetterà di vivere la magia del 4K.

Il 2018 per tivùsat sarà ricco di iniziative e grandi sorprese. La prima piattaforma satellitare gratuita nasce nel 2009 ed è gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Asso-ciazione TV locali e Aeranti Corallo, che hanno unito le loro forze per trovare la soluzione ideale ai problemi di ricezione del segnale terrestre. Essendo satellitare infatti, tivùsat raggiunge tutte le aree del territorio italiano, anche quelle di difficile copertura.

Come accedere a tivùsat

Tivùsat, come suggerisce il nome, è una tv satellitare e, come tale, non ha bisogno dell’antenna tra-dizionale ma di una parabola, da posizionare su Hotbird 13° di Eutelsat, lo stesso orientamento di Sky.

Per accedere ai canali è necessario un decoder certificato tivùsat HD oppure un televisore con la CAM tivùsat HD. La smartcard HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM ed è facil-mente attivabile via web o attraverso un call center raggiungibile con una semplice chiamata urbana.

Novità del 2018, è proprio la CAM tivùsat che permetterà, a chi ha un televisore 4K-UltraHD di vedere Rai 4K, Eutelsat 4K1 e Fashion TV: per sapere se il vostro televisore supporta il nuovo for-mato basta andare sul sito tivùsat (www.tivusat.tv/uhdpertutti). Se invece state pensando di cambia-re il vostro vecchio apparecchio, nei negozi troverete prodotti certificati e compatibili indicati da un bollino tivùsat. Una volta effettuato il posizionamento della parabola, sarà possibile accedere a tivù-sat senza dover pagare alcun abbonamento mensile

Cosa vedere su tivùsat

Oltre ad offrire su satellite la programmazione generalista (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, I-talia 1, Rete 4, La7, Tv8 e Nove) e i canali televisivi nazionali gratuiti trasmessi sul digitale terrestre (compresi Paramount Channel, Rai 4, Iris, La5, Rai5, Rai Movie, Rai Premium, Italia 2, Mediaset Extra, Top Crime, Tv2000, Boing, Rai Gulp, Rai YoYo, Cartoonito, Rai News 24, TgCom24, Rai Sport, Rai Storia, Rai Scuola, Real Time, DMAX, Cielo, Giallo, Focus, La7d e altri ancora), con tivùsat si potranno vedere le più importanti emittenti internazionali, dai canali all news (Euronews, BBC World News, l’emittente cinese CGTN, France 24 in inglese e francese, Al Jazeera in inglese e in arabo, Deutsche Welle, NHK World, I24, TRT World) fino ai più generalisti (come ARTE, TV5Monde, CCTV-4, Koper Capodistria, RTVSan Marino) e le emittenti di home shopping (HS24, QVC e Juwelo).

Dal 2016 è presente in esclusiva il canale musicale “Mezzo” con il meglio della musica classica, lirica e jazz internazionale. Se siete anche amanti della radio, sappiate che saranno accessibili 45 emittenti radiofoniche nazionali, internazionali e locali.

Tivùon, l’on demand di tivùsat

Oltre ai canali, con tivùsat si avrà a disposizione tivùon!, l’on demand gratuito della piattaforma con cui accedere in modo semplice e diretto ai contenuti e alla “catch-up tv”.

Tivùon! offre una guida TV completa di tutta la programmazione televisiva nazionale e internazio-nale. Il servizio catch-up tv invece, permette di accedere alla programmazione di 7 giorni prima dei canali Rai, Mediaset e La7 con un accesso intuitivo e di facile utilizzo, per non perdere nulla, dai film all’ultima puntata della propria fiction preferita.

La sezione “Scelti per te” mette a disposizione una selezione dei programmi più interessanti della serata e degli ultimi sette giorni, selezionati in base ai propri gusti; con tivùlink, infine, si può acce-dere a tutti i servizi on demand messi a disposizione dai canali italiani.

Per accedere a tivùon! gratuitamente è necessario, oltre a un dispositivo tivùsat con bollino tivùon! (tv, decoder), una connessione Internet.

Contenuto di informazione pubblicitaria