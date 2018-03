Muore il figlio di Canizares: Santi aveva 5 anni ed era affetto da una grave malattia

E’ morto il figlio di Santiago Cañizares, ex portiere della nazionale spagnola e di alcune delle squadre iberiche più importanti. Il piccolo Santi aveva 5 anni ed era affetto da una grave malattia contro cui lottava con coraggio da un anno. Purtroppo però negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate drasticamente e per lui non c’è stato più nulla da fare. E’ stato lo stesso Cañizares a dare la tragica notizia tramite un tweet pubblicato sul suo profilo personale.

‘Mio figlio Santi è morto. Penso che dovrei essere io a dirgli, in segno di gratitudine, ciò che sento per tutte le espressioni di sostegno e affetto che ho ricevuto da lui. Se n’è andato circondato dalla pace e, avendo compreso la sua missione nei cinque anni in cui ci ha accompagnato. #Santicampeon’, è questo il contenuto del tweet pubblicato dall’ex portiere del Valencia, Celta Vigo e Real Madrid.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) March 23, 2018

Non era la prima volta che Canizares parlava di Santi sui social, già lo scorso 9 marzo, aveva pubblicato un messaggio in cui esprimeva tutto l’orgoglio che nutriva nei confronti di suo figlio, a cui ricordava di non mollare mai: ‘Ogni passo che fai è una lezione, non fermarti che in fondo si vede la luce’.

Non appena è stata diffusa la notizia della scomparsa prematura di Santi, le tre squadre in cui Canizares ha giocato come portiere, hanno espresso le proprie condoglianze tramite alcuni messaggi su Twitter.