Davide Astori è morto: il capitano della Fiorentina deceduto in albergo

Calcio sotto shock per la notizia della morte di Davide Astori, 31 anni, capitano della Fiorentina e giocatore della nazionale. A darne conferma è la stessa società viola con un breve comunicato sul proprio sito. Il giocatore è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine, dove era con la squadra in vista dell’incontro con l’Udinese in programma domenica alle 15, intorno alle 4 del mattino: Astori sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio. Per il procuratore capo di Udine le cause sarebbero naturali: ‘È strano però in un giocatore sempre monitorato”. Tutta la formazione viola è sotto shock: Astori lascia una moglie e una figlia di 2 anni. La Lega ha decido di rinviare tutta la giornata di Serie A. Il numero uno del Coni Giovanni Malagò ha chiesto di non fare speculazioni o illazioni sulle cause della morte: “Allibito: servono controlli fisici più costanti”

La società si è accorta del decesso perché Astori era l’unico che mancava la domenica mattina a colazione, cosa strana per lui che era sempre il primo a scendere il giorno della partita. Salito in camera, lo staff lo ha trovato senza vita: il decesso era avvenuto da alcune ore, forse intorno alle 4 del mattino.

“La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”, si legge sul sito della Fiorentina.

Il decesso sarebbe dovuto a un malore nel sonno, forse un arresto cardiocircolatorio: indagini in corso. La Fiorentina era arrivata a Udine per la partita di campionato di serie A con l’Udinese, fissata alle 15 alla Dacia Arena, il sabato e tutta la squadra era alloggiata all’albergo Là di Moret.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) March 4, 2018

È stata rinviata anche la partita Genoa-Cagliari: i giocatori non se la sono sentita di scendere in campo alla notizia della scomparsa del giocatore che aveva militato nella formazione sarda dal 2008 al 2014, diventandone un giocatore di punta.

Il Genoa Cfc partecipa al lutto per l’improvvisa scomparsa del nazionale e capitano di @acffiorentina Davide #Astori. La partita #GenoaCagliari è stata rinviata a data da destinarsi. — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 4, 2018

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha dichiarato che la formazione blucerchiata non giocherà il match contro l’Atalanta e ha chiesto di rinviare tutte le partite, come poi deciso dalla Lega di Serie A.

L’#ASRoma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notizia, dirigenti, calciatori e tutti i dipendenti della società si stringono attorno al dolore della sua famiglia. pic.twitter.com/62gcg7es3o — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2018

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla società e alla famiglia per la morte di Astori: tra questi anche quelli dell’ex premier Matteo Renzi, tifoso della Fiorentina.

Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 4, 2018

Difensore centrale, era cresciuto nelle giovanili del Milan, passando al calcio professionistico nella Cremonese: dopo i tanti anni al Cagliari, aveva transitato un anno nella Roma prima di approdare alla Fiorentina di cui indossava la fascia da capitano: vantava anche 14 presenze in Nazionale. Da poco aveva rinnovato il contratto con i viola fino al 2022, diventandone ancor di più capitano e uomo simbolo.

Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide Astori. — JuventusFC (@juventusfc) March 4, 2018

Un ragazzo innamorato del calcio e della vita, cresciuto con noi.

L'AC #Milan è scioccato dalla tragica scomparsa di Davide #Astori.

Un dolore immenso.

Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla ACF #Fiorentina — AC Milan (@acmilan) March 4, 2018

Morte Astori, il pm: ‘Cause naturali ma è strano’

Sulla morte di Davide Astori è stata aperta un’inchiesta. il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo ha già dato una prima indicazione alla stampa parlando di cause naturali ma senza escludere nulla in attesa dell’autopsia che si terrà nei prossimi giorni. “L’idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali, ma è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori”, ha dichiarato il pm.