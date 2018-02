Quiz Sampdoria: quanto sei esperto dei blucerchiati?

Quanto sei esperto della squadra doriana? Mettiti alla prova con il nostro quiz sulla Sampdoria che si rivolge a un vasto bacino di utenti con domande di difficoltà varia che vanno da quelle semplici e adatte anche a chi non mastica troppo di calcio fino a quelle più ostiche che sono prerogativa soltanto degli espertissimi della squadra genovese. Ogni quesito vi propone tre possibili risposte, sta a voi scegliere quella che ritenete esatta, scoprirete subito se ci avete azzeccato.

E la protagonista di oggi è proprio la squadra in maglia blucerchiata, che compone con il Genoa una rivalità storica e accesissima. Non esitare oltre e partecipa subito al test cliccando su INIZIA IL QUIZ per sottoporti alle domande sul team guidato dal mister Giampaolo. E se ti è piaciuto non dimenticarti di condividerlo su Facebook e sfida i tuoi amici a fare meglio di te.

Prova anche il nostro ostico e divertente QUIZ CALCIO: quanti calciatori sai riconoscere?

169