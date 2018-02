Quiz Udinese: quanto sei esperto della squadra bianconera?

Quanto sei esperto di calcio? Scoprilo con il nostro quiz sull’Udinese che fa da termometro sul tuo livello di conoscenza di una delle squadre storiche del nostro campionato. La squadra friulana è da oltre un secolo che risponde presente nei match della nostra massima Serie e si è comportata peraltro bene anche in Europa togliendosi non poche soddisfazioni, anche se la vittoria pesante non è mai arrivata.

Troverete in questo test dodici domande di difficoltà varia da quelle molto semplici a quelle più ostiche solo per veri esperti. Come fare per provare subito a scoprire il tuo livello? Molto semplice, ti basta cliccare subito su INIZIA IL QUIZ e iniziare immediatamente con le domande sul team guidato dal mister Massimo Oddo. E se ti è piaciuto e ti sei divertito, condividilo su Facebook e sfida i tuoi amici.

Prova anche il nostro intrigante QUIZ CALCIO: quanti calciatori sai riconoscere?

160