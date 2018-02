Quiz Atalanta: quanto sei esperto della squadra orobica?

Con il quiz sull’Atalanta potrai scoprire quante ne sai sulla squadra che ultimamente sta strappando applausi non più soltanto in Serie A, ma anche in Europa League, grazie a prestazioni maiuscole anche con grandi team del nostro campionato e di quelli esteri. I neroazzurri di Bergamo ci mettono sempre il cuore e stanno raccogliendo consensi da parte di appassionati di calcio che guardano al bel gioco. D’altra parte quando si sovvertono i pronostici e, al tempo stesso, sorgono nuovi talenti è sempre una grande emozione. Sei tifoso della Dea? Oppure sei semplicemente un grande appassionato di calcio? In qualsiasi caso mettiti alla prova con quindici domande di difficoltà varia da quelle più semplici per tutte a quelle più ostiche che solo i veri fan possono scoprire. Clicca subito su INIZIA IL QUIZ e scopri il tuo livello di conoscenza del team attualmente guidato da Gasperini. E se ti è piaciuto, condividilo su Facebook.

Prova anche il nostro divertente QUIZ CALCIO: quanti calciatori sai riconoscere?

177