A Domenica Live si continua a discutere di chirurgia estetica e Serena Grandi ha raccontato a Barbara D’Urso l’intervento cui si è sottoposta per modificare pancia, seno e fianchi. Ben sette ore in sala operatoria per l’attrice che ha confermato di aver scelto questa soluzione per risolvere i problemi di schiena, spalle e respiro.

Apparsa particolarmente su di giri, Serena Grandi ha salutato il pubblico di Domenica Live mostrando una nuova luce: tutto merito dell’intervento di chirurgia estetica? Barbara D’Urso, spiazzata dall’esordio dell’attrice in collegamento video, si è immediatamente informata sul suo stato di salute, sottolineando come l’intervento cui si è sottoposta abbia richiesto ben sette ore di sala operatoria. ‘Sette ore perché c’erano le Belle Arti che controllavano il professor Lorenzetti con il pennello!’ – ha ironizzato la Grandi, prima di soffermarsi sui punti del corpo che hanno richiesto alcuni ‘aggiustamenti’.

Serena Grandi dopo l’intervento: ‘Ero già bella prima’

‘Abbiamo riposizionato il seno’ – ha continuato l’attrice, spiegando di non essere ricorsa alla chirurgia estetica per la bellezza – ‘Perché tanto ero già bella’ – quanto per ‘le spalle, la schiena e il respiro perché più peso hai, più fai fatica’.

Così come il figlio, dunque, anche Serena Grandi ha deciso di ‘darsi una rinfrescata’ – seppur prevalentemente per motivi di salute – ma la sua scelta non ha accolto il favore di alcuni degli ospiti di Domenica Live.

Karina Cascella, invitata a partecipare alla discussione, ha fatto notare all’attrice come determinati risultati fisici possano essere raggiunti anche con una sana alimentazione e tanta palestra.

‘Una donna bella come Serena Grandi non aveva bisogno di sette ore di intervento’ – ha esordito l’opinionista di Canale 5, scatenando anche il disappunto del professore che ha eseguito la liposcultura sull’attrice.

Serena Grandi: ‘Oggi è un lusso andare in palestra’

Per rispondere all’appunto di Karina Cascella, Serena Grandi ha spiegato: ‘Oggi è un lusso poter andare in palestra, farsi i selfie, stare su Instagram, mostrarsi sempre bella e tirata’.

L’attrice ha fatto notare, infatti, di avere anche altri impegni da assolvere come due prossimi film che, dunque, non le consentirebbero di dedicarsi alla forma fisica come suggerito dall’opinionista.

E, mentre la Cascella ha protestato contro questa sua scelta, in tanti hanno dimostrato la loro solidarietà alla Grandi, apparsa in forma smagliante nonostante una ripresa non facilissima.