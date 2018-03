E’ stata una delle concorrenti de L’Isola dei famosi nel 2017, ma adesso Dayane Mello spara a zero contro il reality show di Canale 5. Uno sfogo social quello della modella che, durante la scorsa edizione del programma, balzò agli onori della cronaca rosa per un amore lampo con l’inviato di Alessia Marcuzzi, Stefano Bettarini, poi liquidato ancor prima del suo rientro dall’Honduras.

Nonostante le abbia donato una grande popolarità, dunque, Dayane Mello non conserva un ottimo ricordo de L’Isola dei famosi e, durante la nona puntata del reality show di Canale 5, si è lasciata andare ad un lungo sfogo polemico contro quella trasmissione televisiva che, a conti fatti, ‘non ha aggiunto niente di nuovo alla sua vita’ e ha ‘rovinato la sua salute’. Così, la modella di origini brasiliane ha attaccato senza mezzi termini lo show aggiungendosi alla schiera di ex naufraghi che hanno raccontato di aver subito delle importanti conseguenze fisiche al rientro dall’Honduras.

Dayane Mello: ‘L’Isola il programma più ridicolo al mondo’

Così, da telespettatrice ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, Dayane Mello si è espressa duramente sul programma di Canale 5 definendolo il più ‘ridicolo al mondo’.

‘Programma più ridicolo al mondo. Incredibile come la gente si diverta giocando con la debolezza delle persone’ – ha scritto la modella in una Instagram story.

‘Poveri quelli che sono su un’Isola da mesi senza energia, senza niente da mangiare e tutti qui fuori facendo notizia…questi poveri concorrenti. Tristezza’ – ha concluso la Mello, condannando il modo in cui i concorrenti de L’Isola vengono ‘usati’ dalla produzione per fare spettacolo.

Dayane Mello denigra L’Isola ed esalta Ballando con le stelle

L’esperienza a L’Isola dei famosi 12, dunque, sembra solo aver arrecato danno a Dayane Mello che, in una nuova Instagram story, ha commentato: ‘L’Isola dei Famosi non ha aggiunto niente alla mia vita. Anzi ha rovinato la mia salute e non mi ha portato niente di nuovo’ – concludendo – ‘Semplicemente la mia vita è stata più esposta al gossip italiano’.

Se la partecipazione al reality show di Canale 5 non è stata una delle scelte più felici della Mello, lo stesso non si può dire di Ballando con le stelle.

Concorrente del programma di Rai 1 nel 2014, Dayane ha scritto: ‘Aver fatto Ballando con le stelle mi ha insegnato tantissime cose, sono stati 3 mesi bellissimi’.

Per la brasiliana, dunque, il ricordo de L’Isola è solo uno dei più tristi perché ‘è incredibile come le persone si divertano con la debolezza di queste persone’.