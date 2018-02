Per allontanarsi dalle polemiche e dal gossip, Al Bano Carrisi è volato in Australia insieme ai figli. A rivelarlo è il cantante che, stanco delle continue notizie sulla sua vita privata, ha approfittato di un concerto a Perth per tranquillizzarsi e ‘staccare la spina’ lontano dalla ex moglie Romina Power e dalla (ex?) compagna Loredana Lecciso.

Raggiunto telefonicamente per una intervista dal settimanale Spy, Al Bano ha spiegato di essere ‘scappato’ dall’Italia insieme ai figli Yari, Jasmine e Bido. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è attualmente in Australia per un concerto che lo vedrà impegnato a Perth e che ha ‘sfruttato’ come scusa per allontanarsi dal gossip e dalle polemiche che impazzano negli ultimi giorni sulla sua vita privata. Dopo le voci di un possibile riavvicinamento a Romina Power e l’annuncio della separazione da Loredana Lecciso, infatti, l’ugola della provincia di Brindisi, ha preferito estraniarsi.

Al Bano in Australia senza Romina Power

A chi ha insinuato che Al Bano fosse partito per l’Australia insieme a Romina Power, il cantante ha tenuto a precisare che la presenza della ex moglie non è sempre prevista nei suoi concerti.

I due, che tornando insieme sul palcoscenico hanno risvegliato i sentimenti nostalgici di molti loro fan, sono stati negli ultimi mesi protagonisti del gossip.

Alcune interviste rilasciate dalla Power e alcuni scatti social pubblicati dall’americana hanno fatto pensare ad una reunion – e non solo musicale – che Al Bano ha smentito, seppur con qualche dichiarazione assai ambigua che ha fatto arrabbiare Loredana Lecciso.

Per il concerto a Perth, tuttavia, il cantante ha confermato di essere solo in compagnia di tre dei suoi figli: ‘Romina? […] A volte è previsto che ci sia con me sul palco, ma altre no. Ci sono solo io…’.

Al Bano conferma l’addio alla musica: ‘Mi dedicherò alla famiglia’

Approfittando dell’intervista a Spy, Al Bano ha anche ribadito l’intenzione di dire addio alla musica alla fine del 2018.

Dopo l’esperienza come giudice di The Voice e i prossimi concerti, dall’1 gennaio 2019 il cantante appenderà ‘l’ugola al chiodo’ per dedicarsi ad altri interessi e passioni, la famiglia in primis.

‘[…]Adoro andare in giro per il mondo ma, a un certo punto della vita, bisogna ascoltare il proprio corpo’ – ha spiegato Carrisi – ‘Devo dare retta a chi mi suggerisce di non esagerare’.

Una scelta confermata con ‘un sottile senso di dolore’, ma che permetterà ad Al Bano di dedicarsi ai figli.

Pur consapevole di quanto la musica lo abbia aiutato negli anni di maggiore sofferenza segnati dalla perdita della figlia Ylenia e dalla fine del matrimonio con Romina Power – ‘Sono tornato a vivere grazie alla musica: cantare in quel periodo era per me come andare dallo psicoanalista’ – Al Bano è costretto, dunque, a fare i conti con il suo fisico e, troppo stress, ormai, non è adatto alla sua salute.