Nina Moric si sfoga su Instagram e racconta ai follower che il figlio Carlos non vuole più vederla. Il bambino è stato affidato alla nonna paterna, la madre di Fabrizio Corona, dopo il tentativo di suicidio da parte della modella croata nel 2015 ma, ad oggi, pare che il piccolo non abbia più voglia di avere alcun rapporto con la mamma.

‘Non dimenticherò mai…’: è questa la didascalia che Nina Moric allega alla foto che ritrae un cuscino a forma di cuore con le dichiarazioni di affetto del figlio Carlos. Ma cosa non potrebbe mai cancellare dalla memoria la ex moglie di Fabrizio Corona? Come spiegato nei successivi commenti su Instagram, pare che la Moric non riesca più ad avere alcun contatto con il bambino proprio per scelta di quest’ultimo che, dal suo punto di vista, avrebbe subito un vero e proprio lavaggio del cervello.

Nina Moric denuncia: ‘Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più’

Inondata dai messaggi di affetto da parte di molti follower e mamme nella sua stessa situazione, Nina Moric ha spiegato cosa è accaduto negli ultimi tempi denunciando il lavoro svolto dai servizi sociali.

‘Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più’ – ha scritto la modella croata riferendosi al figlio Carlos e puntando il dito contro coloro che si sono occupati della sua storia.

‘Hanno fallito servizi sociali, il giudice *** che non vuole più seguire questo caso. Si sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita!’ – ha continuato la Moric, rivolgendosi direttamente a chi ha avuto in carico la sua situazione.

Nina Moric contro la madre di Fabrizio Corona

Com’è noto, Carlos Corona è stata affidato alla nonna paterna, la signora Gabriella, con cui Nina Moric non ha mai avuto un ottimo rapporto.

In svariate occasioni, infatti, la modella si è scagliata contro di lei sostenendo che l’affidamento del figlio alla nonna non rendeva felice nemmeno Fabrizio Corona.

‘La mia ex suocera come madre ha fallito. Con Fabrizio Corona ha fatto un disastro. Adesso vuole una nuova chance’ – aveva dichiarato la Moric all’HuffingtonPost – ‘E sfrutta il potere e le conoscenze che il marito Vittorio Corona le ha lasciato’.

E, ad oggi, sembra che i rapporti tra le due siano ancora più tesi, talmente tanto che Nina accusa Gabriella Corona di aver fatto un vero e proprio lavaggio del cervello al figlio Carlos che si rifiuta di avere contatti di ogni genere con la madre naturale.

