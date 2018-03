Del triangolo che quattro anni fa ha visto protagonisti Alena Seredova, Buffon e Ilaria D’Amico si è già scritto tutto e il contrario di tutto, anche perché ci hanno pensato gli stessi protagonisti a foraggiare la stampa raccontando tanti particolari sulla vicenda. Pensavamo quindi che la storia fosse definitivamente archiviata ma, in occasione dei suoi 40 anni (portati stra-bene), l’ex modella e showgirl ceca è tornata a ‘sorpresa’ sull’argomento, rivelando per l’ennesima volta la condotta non molto coraggiosa dell’eterno portiere della Juventus e della nazionale italiana.

‘Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali’, ha infatti detto Alena Seredova in un’intervista al settimanale Chi, ‘Magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino’. All’epoca la separazione risultò molto dolorosa ma col tempo Alena ha imparato a farsene una ragione, rassegnandosi che dovesse finire così: ‘Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. Magari uno non si rende conto del proprio malessere e alla fine qualcosa che disturbava in qualche modo c’era per entrambi’.

Per fortuna dopo neanche troppo tempo un altro uomo, e che uomo, ha mirabilmente sostituito Gigi Buffon nel cuore della Seredova: l’affascinante Alessandro Nasi, top manager del gruppo Fiat e discendente diretto della famiglia Agnelli (insomma, la Juventus in un modo o in un altro c’entra sempre), con cui si pensava che Alena fosse pronta a convolare nuovamente a nozze e, perché no, allargare ulteriormente la famiglia. Pare però che i programmi della coppia non prevedano queste opzioni.

Sentite infatti cosa ha detto a Chi: ‘Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, io penso che nella vita la mia priorità siano sempre stati i miei bambini (i figli di Alena Seredova e Buffon: Louis Thomas e David Lee, ndr) e ho cercato di difendere in ogni modo la loro serenità e il nostro equilibrio. Certi cambiamenti possano essere traumatici e sconvolgenti per la vita dei figli, e solo una mamma può saperlo”.

Ciò non toglie che l’ammirazione di Alena Seredova per Alessandro Nasi sia sconfinata: ‘L’intelligenza del mio compagno sta nel come ha saputo entrare in punta di piedi nella nostra vita, la mia e quella dei miei figli. In quel momento eravamo fragili e lui ci ha resi più forti. Un altro in certi frangenti sarebbe scappato ma lui è rimasto, facendoci stare bene’.