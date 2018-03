Lorenzo Crespi è tornato a sedere sui divanetti di Domenica Live per denunciare coloro che hanno interrotto la sua carriera televisiva e raccontare a Barbara D’Urso come procede la sua vita, nonostante la malattia. La battaglia dell’attore, dunque, continua in nome dei ‘colleghi Luigi Tenco, Mia Martini e Laura Antonelli, e chi più ne ha, più ne metta…’.

Così, Lorenzo Crespi, accolto dalla standing ovation del pubblico di Domenica Live, ha iniziato la sua intervista, ergendosi a paladino di tutti coloro che sono stati lasciati da soli perché non ascoltati o accolti da personaggi come Barbara D’Urso o trasmissioni televisive impegnate e pronte a tendere loro una mano. ‘C’è troppa gente che uccide le persone attorno ad una scrivania’ – ha denunciato Crespi, cogliendo anche la D’Urso in modo del tutto impreparato.

Lorenzo Crespi: ‘Torno a Messina da mamma’

Per fare il punto della situazione e procedere con ordine, però, Barbara D’Urso ha preferito prima informarsi sull’attuale situazione di salute dell’attore che, con un sorriso, ha spiegato che nulla è cambiato rispetto a due settimane fa.

Ciò che è modificato, invece, è la condizione della sua abitazione: dopo la denuncia via social e a Domenica Live, i vicini di casa di Lorenzo Crespi si sono offerti per dargli una mano e, nonostante la casa in cui vive continui a non essere fornita da luce e gas, lui può far leva sull’aiuto di chi lo circonda.

La permanenza in quella struttura, tuttavia, durerà ancora per poco: ‘Torno a Messina, da mamma’ – ha annunciato con orgoglio l’attore, impegnato in questi giorni con il trasloco.

Lorenzo Crespi a Barbara D’Urso: ‘Mi vuoi al Grande Fratello?’

In una condizione psicologica nettamente differente da quella con cui si era presentato a Domenica Live settimane addietro, Lorenzo Crespi ha proposto a Barbara D’Urso di entrare a far parte del Grande Fratello.

Dopo averglielo ‘sussurrato’ a microfoni accesi prima della pubblicità, al rientro in studio la conduttrice ha fatto finta di non aver sentito, ma l’attore ha ribadito – forte e chiaro – la volontà di far parte del reality show di Canale 5.

‘Non l’ho mai fatto, però mi piacerebbe da morire’ – ha continuato Crespi – ‘Torno a Messina, ma se vuoi sto con te in studio al Grande Fratello come opinionista, non potrei mai fare il concorrente’.

Lorenzo Crespi denuncia: ‘Ci sono persone che vogliono che sparisca’

Propostosi, dunque, come presenza fissa accanto a Barbara D’Urso per la prossima edizione del Grande Fratello nip, Lorenzo Crespi è tornato a parlare di certe ‘persone che da otto anni vogliono che sparisca’.

La conduttrice di Domenica Live, quindi, ha tentato di indagare sulle dichiarazioni dell’attore che, già nella precedente ospitata, aveva puntato il dito contro ignoti che avrebbero tramato alle sua spalle.

‘Ricevo ancora minacce, ma non mi toccano più’ – ha svelato Crespi – ‘Ho ricevuto due colpi di pistola, gli ho riso in faccia […] ma adesso ricevo delle minacce ‘diverse’.

Ad oggi, però, pare che l’attore si sia tutelato sull’intero territorio nazionale con un ‘gruppo di protezione totale’: ‘In tutte le regioni e città d’Italia, se mi dovesse accadere qualcosa, ho chi chiamare! Non ho paura’.