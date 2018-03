Nell’intervista di ieri ho voluto dare un valore aggiunto a me stessa, alla mia storia (che vuoi o non vuoi è nata sotto i riflettori) e a tutte le donne che si sono immedesimate! Un messaggio positivo per tutte le coppie che stanno affrontando un periodo difficile. Ho parlato di differenze caratteriali che saranno sempre presenti, ma queste differenze so che saranno il nostro punto di forza! Tempo al tempo Ci tengo inoltre a ringraziare la professionalità di un programma che ammiro molto! Grazie @verissimotv e soprattutto grazie Silvia per avermi saputa ascoltare come solo tu sai fare. Guardate bene questa foto che ho pubblicato.....racconta di un cuore che è pieno d’amore. Vi bacio tutti e soprattutto vi dico che vi voglio bene! . . . #love #peaceandlove #tempo

