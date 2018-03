Il triste annuncio della morte di Fabrizio Frizzi segna un giorno di lutto per la televisione italiana: sospesi, infatti, i programmi Rai e Mediaset nell’arco della giornata. Per rispetto a Fabrizio Frizzi e all’Azienda di appartenenza, non andranno in onda programmi della rete dello Striscione come ‘Uomini e Donne’ e ‘Avanti un altro’, ma neanche ‘La prova del cuoco’, ‘Porta a porta’ ed altre trasmissioni emblematiche della rete pubblica.

Improvviso cambio di palinsesto, dunque, nella giornata di lunedì 26 marzo 2018. Il lutto per la scomparsa dell’uomo gentile e garbato della TV Fabrizio Frizzi ha indotto la sospensione della normale programmazione giornaliera: come annunciato dalle pagine ufficiali Rai, ‘Non andranno in onda Storie Italiane, Buono a sapersi e La prova del cuoco’, mentre ‘Uno Mattina’ è terminato alle ore 11.00.

Lutto per la morte di Fabrizio Frizzi: i programmi Rai che non andranno in onda

Nel triste giorno della scomparsa di Fabrizio Frizzi alcuni programmi Rai non andranno in onda: un segno di rispetto, questo, nei confronti di quell’uomo garbato e gentile che ha regalato per anni il suo sorriso a colleghi e telespettatori.

Come annunciato sui social dalla pagina ufficiale di Rai1, sospesa in parte la messa in onda di ‘Uno Mattina’ terminato eccezionalmente alle 11.00 e sostituito dalla fiction ispirata alla vita di San Filippo Neri.

Non andranno, invece, in onda ‘Storie italiane’ con Eleonora Daniele, ‘Buono a Sapersi’ condotto da Elisa Isoardi e ‘La prova del cuoco’ di Antonella Clerici, fortemente provata dalla perdita del caro amico.

La puntata de ‘Il commissario Montalbano’ verrà invece anticipata per permettere a ‘Porta a Porta’ di dedicare una puntata speciale al grande ed eterno conduttore.

Anche Rai 2 comunica il cambio di programmazione sui social: ‘Ci scuserete ma non ce la sentiamo di sorridere o di discutere di altri argomenti e andare avanti con la consueta programmazione’.

Saltano così ‘I Fatti Vostri’, come fa sapere lo stesso Giancarlo Magalli sul proprio profilo ufficiale Facebook e ‘Detto Fatto’, anche in questo caso annunciato su Instagram da Caterina Balivo.

Alle ore 15.15 Rai 3 riproporrà, invece, la puntata di ‘Ieri e Oggi’ di Carlo Conti con Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi.

Lutto Fabrizio Frizzi, saltano i programmi Mediaset

Per rispetto alla rete ‘concorrente’ e, soprattutto, al grande uomo che era Fabrizio Frizzi, anche Mediaset ha deciso di sospendere i programmi di punta del palinsesto quotidiano.

Non andranno infatti in onda né ‘Uomini e Donne’ e ‘Amici’ di Maria De Filippi né ‘Avanti un Altro’ di Paolo Bonolis.

‘Maria e tutta la Fascino pgt abbracciano Carlotta e Stella e tutti i cari di Fabrizio Frizzi’, si legge sulla pagine ufficiale di Uomini e Donne.