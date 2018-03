L’ipnosi di Nadia Rinaldi a Domenica Live sta facendo il giro del web e non per l’eccezionalità del numero, ma per il ballo sensuale in cui l’attrice si è cimentata mostrando a tutti gli slip bianchi. La ex naufraga de L’Isola dei famosi 13 è stata vittima delle ‘magie’ di Giucas Casella, ma nessuno si aspettava che il paragnosta fosse in grado di far emergere la parte più sexy della Rinaldi.

Dopo aver ipnotizzato Vladimir Luxuria a Domenica Live e Francesca Cipriani su L’Isola 13, Giucas Casella ha scelto Nadia Rinaldi come nuova ‘vittima’. Il mago, invitandola a sedere sulla poltrona dello show domenicale di Barbara D’Urso, è riuscito nell’intento di addormentare la ex concorrente del reality show di Canale 5 ordinandole di iniziare a ballare non appena avrebbe ascoltato le note di Lady Marmalade. Nadia non se lo è fatta ripetere due volte e, in trans, si è fatta travolgere – forse un po’ troppo – dalla musica trasformandosi da attrice comica nella Dita Von Theese ‘dè noantri’.

Nadia Rinaldi, il ballo sexy a Domenica Live

Il ballo sensuale in cui si è cimentata Nadia Rinaldi sotto l’ipnosi di Giucas Casella ha lasciato il pubblico di Domenica Live a bocca aperta.

Fino ad adesso avevamo assistito a momenti di sonno profondo, personaggi sdraiati in modo rigido su due sedie o rivelazioni segrete confessate grazie alle magie del paragnosta, ma con la Rinaldi si è andati ben oltre tutte le aspettative.

L’attrice si è fatta travolgere dalla musica di Lady Marmalade e, complice un tubino paillettato troppo corto, gli slip bianchi sono finiti sotto gli occhi di tutti…anche quelli di Barbara D’Urso.

La conduttrice ha osservato esterrefatta e, allo stesso tempo, divertita quanto stava accadendo nello studio di Domenica Live, mentre la Rinaldi diventava in pochissimi istanti lo zimbello del web.

Il ballo sexy dell’ex naufraga de L’Isola 13 si è protratto per un po’ di minuti, poi Casella ha avuto ‘pietà’ di lei e ha interrotto quel siparietto che Antonio Ricci ha – probabilmente – già inserito al primo posto della rubrica ‘I nuovi mostri’ di Striscia la notizia.

Domenica Live, Nadia Rinaldi dopo l’ipnosi: ‘Cosa mi ha fatto?’

Finalmente svegliata da Giucas Casella, Nadia Rinaldi ha mostrato uno sguardo perso ed intontito, come se si fosse appena ripresa da un lungo sonno.

‘Cosa mi ha fatto?’ – ha chiesto a Barbara D’Urso che, legata ai vincoli pubblicitari, le ha promesso che avrebbe mostrato solo dopo la lunga ipnosi cui il mago l’aveva sottoposta.

Intanto, su Twitter si è scatenata la bufera e molti sono convinti che ben presto la Rinaldi sporgerà querela contro Casella per l’ipnosi di cui è stata vittima.

