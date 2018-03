Maria De Filippi ha deciso di modificare completamente il Serale di Amici 17 inserendo la commissione esterna ed eliminando in modo definitivo la figura dei direttori artistici. A poche settimane dall’inizio della fase finale del talent show di Canale 5, dunque, la conduttrice annuncia i nomi dei giudici che dovranno valutare le performance di ballerini e cantanti.

Sono Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi le prime tre componenti della commissione esterna del Serale di Amici 17, a loro si andranno ad aggiungere tre altri nomi che la completeranno e che potrebbero prevedere la partecipazione di personaggi nazionali ed internazionali. Cambio di rotta, dunque, nel talent show più longevo della televisione italiana che per questa 17esima edizione ha scelto di mettere al centro dell’attenzione i ragazzi e il loro talento.

Leggi anche: Amici 2018, il Serale su Canale 5 dal 7 aprile: concorrenti, giudici e direttori artistici

Amici 17 – Serale: commissione interna ed esterna

A valutare le performance dei concorrenti del Serale di Amici 17 non ci sarà solo la commissione esterna: quest’ultima, in realtà, andrà solo a completare il lavoro dei giudici interni, ovvero i professori.

Come spiegato da Maria De Filippi, infatti, la commissione interna è composta dai docenti che hanno seguito per tutto l’anno i ballerini e i cantanti di Amici, mentre quella esterna prevede la partecipazione di Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi cui si andranno ad aggiungere tre altri nomi.

Tra le altre novità di questa stagione del talent show, inoltre, la suddivisione della gara in tre parti che la conduttrice di Amici, però, spiegherà più avanti.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda le squadre: resteranno sempre due, miste tra ballerini e cantanti, e i concorrenti dovranno dimostrare di sapersi gestire in totale autonomia durante le prove.

Giulia Michelini ad Amici 17

Ansa – Giulia Michelini per ‘Allacciate le cinture’

La grande novità di questa stagione numero 17 di Amici è la partecipazione dell’attrice Giulia Michelini.

Nota al pubblico italiano per il ruolo di Rosy Abate e recentemente tornata al cinema con il film ‘A casa tutti bene’, la Michelini si è sempre dimostrata schiva e timida di fronte alle telecamere.

Eppure, dopo la partecipazione a C’è Posta per Te, pare che Maria De Filippi sia rimasta talmente tanto sorpresa dalla sua personalità da riuscire a portarla ad Amici 17 in un ruolo del tutto inedito: quello della giudice in commissione esterna.

Heather Parisi ad Amici 17

Ansa – Heather Parisi per Nemicamatissima

Artista poliedrica, Heather Parisi è una delle ballerine e showgirl icone della televisione degli anni Ottanta.

Viste le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo, la verve e l’allegria che la caratterizzano, Maria De Filippi non poteva fare scelta migliore della Parisi come giudice di Amici 17.

La ballerina, tornata in Italia nel 2016 per la conduzione di Nemicamatissima, è uno dei personaggi ancora ‘vergini’ nei talent show: per la Parisi, infatti, si tratta della prima volta all’interno di un programma televisivo che valuta le performance di giovani aspiranti artisti.

Leggi anche: Heather Parisi contro Nemicamatissima: ‘Mi sono sentita un’ospite’

Simona Ventura ad Amici 17

A differenza delle colleghe, la partecipazione di Simona Ventura ad Amici 17 non è una vera e propria novità.

La conduttrice ha già avuto modo di presenziare ad alcune puntate del Serale del talent show di Canale 5, ma per il 2018 ritorna nelle vesti di giudice della commissione esterna.

La Ventura, che è già stata giudice di X Factor, ha dimostrato di saper riconoscere i talenti e, per questa 17esima edizione di Amici, è pronta per una nuova sfida nel mondo della televisione.