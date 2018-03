Alle prime blind audition di The Voice of Italy, Al Bano ha ricordato la figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans nel 1993. Ascoltando la voce di una delle concorrenti entrate a far parte del team di Cristina Scabbia e prendendo spunto dal nome della giovane catanese che ha incantato i giudici con il brano ‘Addicted to you’, il ricordo dell’ugola di Cellino San Marco non poteva che andare alla sua primogenita.

La voce e la personalità di Ylenia Aquilone, concorrente di The Voice of Italy, hanno stupito anche Al Bano che, però, non ha potuto fare a meno di rivelare un aneddoto sul nome della cantante, forse sconosciuto ai più. L’ha osservata muoversi sul palco, cantare con disinvoltura e scegliere di entrare a far parte del team Scabbia nonostante fosse contesa anche da Francesco Renga poi, prima di salutarla e permetterle di tornare dietro le quinte per abbracciare i familiari che la attendevano, Al Bano ha interrotto la giovane catanese chiedendole: ‘Sai chi ha inventato il tuo nome?’.

Al Bano, il ricordo della prima figlia scomparsa

Colta di sorpresa e un po’ imbarazzata per la domanda, Ylenia Aquilone ha ammesso di non conoscere l’origine del suo nome, soffermandosi ad ascoltare con interesse quanto stava per dirle il giudice di The Voice.

‘Sono stati Romina Power e Al Bano ad inventare il nome Ylenia per la nostra prima figlia: fu inventato da noi!’ – così, il cantante ha svelato un altro piccolo particolare della famiglia Carrisi e di quella ragazza scomparsa in circostanze rimaste, ancora oggi, misteriose.

Negli occhi di Al Bano è comparso, così, un velo di tristezza che torna a fargli compagnia ogniqualvolta ricorda l’evento più tragico che ha segnato profondamente la sua vita e quella di Romina Power.

Ylenia, il nome inventato da Al Bano e Romina Power

E, in effetti, l’origine del nome Ylenia – con la Y iniziale – resta pressoché sconosciuta: c’è chi sostiene che abbia derivazione slava, chi pensa che sia nato tra gli ebrei e, ancora, chi crede che questo nome abbia origine greca.

Il nome Ylenia, dunque, sembra avere numerose varianti, ma la più utilizzata – come si legge sui vari siti specializzati sull’argomento – è proprio quella con l’iniziale ‘Y’ che ha fatto la sua comparsa nell’onomastica italiana negli anni 1970, dopo che Al Bano e Romina Power lo scelsero per la primogenita.

