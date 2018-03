Novità sul discutibile avvicinamento tra i protagonisti del canna-gate: Eva Henger smentisce di aver fatto pace con Francesco Monte in un servizio di Striscia la Notizia. Lo scatto di Pio e Amedeo pubblicato sui social è stato esplicitamente richiesto dal duo comico al termine della puntata del Maurizio Costanzo Show, nel corso della quale non si è assolutamente toccato il fatidico argomento.

‘Mi avrebbe fatto piacere fare pace se Francesco avesse chiesto scusa’ afferma Eva Henger a Valerio Staffelli, smentendo così tutte le dicerie che nelle ultime ore hanno incentivato gli utenti a rilasciare ‘insulti’ e scortesi commenti al di sotto della foto. Anche la stessa Mara Venier si è lasciata influenzare dall’apparenza condividendo lo scatto sul proprio profilo Instagram seguito da un hashtag assai piccante.

Eva Henger e Francesco Monte non hanno fatto pace

E’ Striscia la Notizia a smascherare – ancora una volta – la verità sui fatti: Valerio Staffelli ha interpellato Eva Henger al fine di mettere a tacere le numerose dicerie sull’argomento che tanto desta l’attenzione.

Nel corso della videochiamata, l’attrice a luci rosse ha affermato quanto segue: ‘Mi avrebbe fatto piacere fare pace se Francesco avesse chiesto scusa e avesse ammesso i suoi sbagli’.

Essendo stati ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, l’inviato di Striscia la Notizia ha domandato se il conduttore avesse toccato l’argomento: ‘Costanzo ha detto no, preferisce non affrontare questo argomento perché se ne è già parlato tanto, forse troppo. La produzione ha impostato la trasmissione in un altro modo’ prosegue la Henger, smentendo definitivamente il riavvicinamento con Francesco Monte.

Poi ribadisce: ‘No, purtroppo non abbiamo fatto pace, io sarei stata molto contenta se Francesco avesse fatto una specie di coming-out. Solo Pio e Amedeo hanno toccato l’argomento, scherzando’.

E’ al termine della trasmissione che i comici hanno chiesto se potevano scattare una foto con tutti e due e, nonostante l’attimo ti titubanza proveniente da entrambe le parti, si sono uniti nel selfie tanto frainteso.

Mara Venier fraintende e scrive su Instagram: ‘Avete la faccia come il c***’

La foto non è sfuggita neppure a Mara Venier, lasciatasi abbindolare dalla falsa apparenza. L’opinionista de L’Isola dei Famosi 2018 ha, infatti, condiviso lo scatto sul proprio profilo Instagram commentando il presunto – ormai smentito – riavvicinamento tra Eva Henger e Francesco Monte in malo modo.

‘Molto rumore per nulla’ scrive la Venier, e subito dopo ‘Avete la faccia come il c**o’. Se in un primo momento gli utenti l’hanno appoggiata denigrando i personaggi di riferimento, a seguito del servizio mandato in onda da Striscia la Notizia in molti si sono schierati contro l’opinionista, suggerendole di informarsi prima di ‘aprire bocca’.