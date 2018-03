Con un sorriso raggiante, Ambra Angiolini si è detta innamorata e felice: pur senza fare il nome di Massimiliano Allegri, suo compagno dalla scorsa estate, il riferimento dell’attrice alla relazione con l’allenatore della Juventus sembra essere scontato. Il rapporto tra i due, infatti, procede a gonfie vele e il gossip su un imminente matrimonio si fa sempre più insistente.

Intervistata a margine della conferenza stampa di ‘Cyrano – L’amore fa miracoli’, programma che Ambra Angiolini conduce accanto a Massimo Gramellini su Rai 3 da venerdì 23 marzo 2018, l’attrice ha risposto alle curiosità dei giornalisti riguardo la sua vita sentimentale e, incalzata dalla Gazzetta dello Sport, si è arresa ammettendo – non senza un pizzico di vergogna – di avere il cuore impegnato e di essere finalmente ‘innamorate e felice’. Archiviata in modo definitivo, dunque, la relazione con il cantante Francesco Renga, Ambra ha ritrovato la serenità accanto all’allenatore della Juventus.

Ambra Angiolini: ‘L’amore, qualcosa di complesso e importante’

‘L’amore fa miracoli?’ – è questa la domanda sottoposta alla Angiolini e alla quale Ambra ha risposto tentando di salvaguardare ancora una volta la sua vita privata.

‘Fa miracoli anche quando sembra che non li faccia’ – ha spiegato – ‘Io ho capito, da un po’ di tempo a questa parte, che deve fare miracoli…e li fa!’.

‘Un amore che finisce non può essere la fine di tutto, deve essere sempre l’inizio di qualcosa d’altro…’ – ha continuato la Angiolini, precisando che la sua non è una versione ‘buonista’ ma l’amore è qualcosa di talmente tanto ‘complesso e importante’ che non può avere ‘un’accezione negativa’.

Ambra Angiolini: ‘L’amore ti migliora se è la persona giusta’

Una versione romantica e inedita, dunque, quella di Ambra Angiolini che insieme a Massimo Gramellini racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature durante la prima serata di Rai 3.

Forse grazie all’influenza del nuovo programma che la vedrà protagonista in Rai, o forse per la relazione sentimentale con Massimiliano Allegri, l’attrice sembra essere più romantica e docile del solito.

Come spiegato al quotidiano sportivo, infatti, per Ambra l’amore può essere qualcosa che ti migliora solo se è quello giusto ma, se si tratta di semplice desiderio di avere qualcuno accanto, ‘peggiora tutto in maniera catastrofica’.

‘Quando impari a bastarti e trovi qualcuno di bello con il quale completare il viaggio, l’amore diventa davvero il maschile e il femminile che trovano il proprio meglio’ – ha spiegato – ‘Io ho questa ambizione nelle storie’.

E Ambra, proprio grazie alla relazione con Allegri, sembra essere riuscita nel suo obiettivo: ‘Sono innamorata, sono felice…è bello! Siate sereni, sono innamorata!’.

