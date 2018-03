I nostalgici dovranno farsene una ragione: Simona Ventura non ha alcuna intenzione di tornare a condurre L’Isola dei famosi. Nelle ultime settimane, le indiscrezioni parlavano della scelta di Mediaset di sostituire Alessia Marcuzzi con una delle presentatrici simbolo del reality show approdato nel 2015 su Canale 5, ma pare che ‘SuperSimo’ abbia altri progetti per il futuro.

Eppure, in tanti chiedevano il ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei famosi, in particolar modo dopo il caso canna-gate che ha travolto la 13esima edizione del reality show e sottoposto Alessia Marcuzzi ad una pioggia di polemiche. Il modo in cui quest’ultima ha scelto – o è stata costretta a scegliere – di trattare l’argomento, infatti, non ha soddisfatto i telespettatori di Canale 5 che chiedevano una maggiore chiarezza sui fatti. Proprio per questo motivo, dunque, sono state lanciate delle vere e proprie petizioni per il ritorno della Ventura al timone della trasmissione, ma la conduttrice non farà felici i suoi fan più accaniti.

Simona Ventura: ‘Mi piace sempre guardare avanti’

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Simona Ventura ha smentito categoricamente il ritorno a L’Isola dei famosi, reality show che ha condotto per ben otto edizioni su Rai 2 e cui ha partecipato come concorrente nel 2016.

‘Quello è un programma che non faccio più. Io ringrazio tutti, ma non ci tornerei mai’ – ha spiegato – ‘Mi piace sempre guardare avanti e non indietro’.

Non c’è alcuna possibilità, dunque, di rivedere la Ventura a L’Isola de famosi. Al momento, pare che la conduttrice abbia altri progetti e priorità: ‘Ci sono progetti in ballo: io sono sempre stata antesignana di altre cose, ecco perché non guardo mai al passato’.

L’Isola dei famosi torna su Rai 2?

Se il ritorno della Ventura alla conduzione del reality show prodotto da Magnolia pare essere impossibile, potrebbe non essere lo stesso per il trasferimento de L’Isola sulla Rai.

Lo show, che per ben nove edizioni è stato uno dei programmi di punta del secondo canale della tv di Stato, per il 2019 potrebbe tornare alle origini lasciando in modo definitivo Mediaset.

In seguito ai recenti scontri tra Magnolia e la rete del Biscione, infatti, il settimanale Oggi ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la casa produttrice potrebbe decidere di spostare il reality show su un’altra rete.

Per il momento, tuttavia, Mediaset ha preferito mettere a tacere le polemiche sul canna-gate sorvolando, almeno durante le prime serate, sul caso, evitando di replicare alle accuse di Striscia la notizia e smentendo le voci su un calo degli ascolti allungando il programma di una settimana.

