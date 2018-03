Le Iene, Ringo vittima di uno scherzo: la figlia Swami incinta di uno sconosciuto

Dopo lo scherzo alla ex compagna Elenoire Casalegno, Le Iene hanno scelto Ringo come prossima vittima. Con la complicità della conduttrice, la figlia Swami ha finto di essere rimasta incinta di un 40enne squattrinato gettando il padre in uno stato di profondo sconforto. Alla notizia di essere protagonista di una candid camera, quindi, Ringo ha reagito con un eloquente dito medio.

