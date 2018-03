Fiorello ha partecipato alla nascita di Leone Lucia, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, presentando il primo rap del piccolo. Il bambino, già diventato una celebrità sui social e definito da qualcuno il ‘royal baby italiano’, avrà sicuramente un futuro come musicista o influencer – proprio come i genitori – e lo showman non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare a suo modo l’evento.

‘Dopo 24 ore di vita, Leone ha lanciato il suo primo rap e ce lo abbiamo noi’ – così Fiorello ha presentato la prima ‘creazione discografica’ del figlio di Chiara Ferragni e Fedez durante la sua trasmissione radiofonica, Il Rosario della Sera, su Radio DeeJay. Un susseguirsi di vagiti caratterizzano il pezzo, ma non si tratta certo dei gemiti di un bambino chiunque, bensì di quelli del figlio della coppia social più famosa degli ultimi tempi la cui nascita è stata annunciata da tutti i media e gli organi di stampa. Anche lo showman siciliano, dunque, ha scelto di partecipare con ironia all’evento di cui da giorni si continua a parlare.

March 19th 2018: our Leoncino was born A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Mar 20, 2018 at 10:17am PDT

Leggi anche: Chiara Ferragni mamma: Leone è nato in anticipo

Fiorello sul piccolo Leone: ‘Bellissimo questo bimbo avvolto dai tatuaggi’

All’umorismo di Fiorello, quindi, non è sfuggito nemmeno il piccolo Leone che ha attirato l’attenzione di tutti i tg nazionali ed internazionali.

‘Ho visto la foto: è bellissimo questo bimbo avvolto dai tatuaggi’ – ha scherzato lo showman, riferendosi ad uno dei primi scatti social del piccolo avvolto dalle braccia del padre– ‘C’è una foto dove c’è Fedez che lo tiene in braccio, un’immagine dolcissima’.

‘Insomma, sono delle cose stupende’ – ha proseguito Fiorello, prima di svelare a tutti la prima parola pronunciata dal piccolo Leone, ‘Cheese’.

Leoncino of the day A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Mar 22, 2018 at 3:49am PDT

Leggi anche: E’ nato Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni: il web lo saluta con meme e tweet ironici

Il primo rap di Leone Lucia: ‘E’ proprio figlio di Fedez e nipote di J-Ax!’

Sulla nascita del primogenito di casa Fedez-Ferragni le battute si sono sprecate, ma Fiorello ha saputo fare molto di più rispetto agli altri: ha presentato il primo rap del piccolo.

‘Il piccolo rapper-influencer, perché lui è già un piccolo influencer’ – ha spiegato lo showman, scherzando sul fatto che tutti i bambini nati nella stessa clinica indossano il suo stesso pannolino – ‘Ha fatto qualcosa che nessun neonato ha fatto mai: dopo 24 ore di vita ha già fatto il primo rap!’.

Un remix di vagiti davvero originale cui solo il ‘figlio di Fedez e nipote di J-Ax’ poteva pensare e che Fiorello ha ritenuto ‘bellissimo’.