Ha scatenato tantissime polemiche il selfie che ritrae Eva Henger e Francesco Monte sorridenti insieme a Pio e Amedeo al Maurizio Costanzo Show. Tra i follower più arrabbiati, anche Mara Venier che ha commentato con un hashtag eloquente la scelta dei due ex naufraghi de L’Isola dei famosi 13 di apparire insieme sui social.

Dopo la ‘guerra’ nata tra Eva Henger e Francesco Monte in seguito al canna-gate, infatti, nessuno si aspettava che i due potessero farsi un selfie insieme e pubblicarlo con nonchalance sui social senza attirarsi le critiche dei telespettatori. Mara Venier, con la sua esternazione assai colorita – ‘Molto rumore per nulla’ foto fatta oggi al Costanzo Show…..#avetelafacciacomeilculo’ – si è fatta portavoce del pensiero di una buona fetta di pubblico ma, in difesa della ex naufraga de L’Isola 13, è intervenuto il marito Massimiliano Caroletti che ha chiarito: tra Eva e Monte nessuna pace.

Eva Henger e Francesco Monte, confronto al Maurizio Costanzo Show

E’ giusto sottolineare, però, che il selfie pubblicato sui social e che ritrae Eva Henger e Francesco Monte sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show, potrebbe essere stato realizzato con la complicità di Pio e Amedeo.

I due ex naufraghi de L’Isola dei famosi 13, ospiti del talk show di Canale 5 che torna in seconda serata da giovedì 22 marzo 2018, sono stati invitati dal conduttore per il primo confronto vis à vis sul canna-gate e la presenza del duo di Emigratis potrebbe aver portato un po’ di leggerezza all’accaduto.

Pare, però, che tra la Henger e Monte, in realtà, non ci sia stata alcuna pace ma, la foto che li ritrae insieme sorridenti, nasca semplicemente dalla cortesia di Eva nel concedere uno scatto e un sorriso a tutti (anche a colui che ha portato la ‘droga’ sull’Isola).

Il marito di Eva Henger sulla foto della moglie con Francesco Monte

Ad anticipare (tra le righe) che tra Eva Henger e Francesco Monte non vi sia stata alcuna riappacificazione è stato Massimiliano Caroletti.

Il produttore, infatti, ha pubblicato su Instagram il ‘selfie delle polemiche’ commentando: ‘[…] Un sorriso non si nega a nessuno anche a chi non ammetterà mai!’.

Pare chiaro, dunque, che nemmeno Maurizio Costanzo sia riuscito a trovare una soluzione al canna-gate e ad appianare l’astio tra i due ex concorrenti de L’Isola dei famosi 2018.

